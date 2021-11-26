Беспарольное сканирование сети — новый сервис Scan Assistant от Rapid7

Rapid7 представил новую функцию Scan Assistant — облегченный сервис в InsightVM Network Scan Engine, который может сканировать цели без необходимости предоставления учетных данных.

В рамках любой хорошей программы ИТ безопасности, компании регулярно сканируют свои сети, чтобы определить где они уязвимы. Один из самых неудобных нюансов сканирования сети заключается в том, что для полной оценки набора целей, сканер должен иметь возможность аутентифицироваться для этих целей.

Предоставление необходимых учетных данных ядру сетевого сканирования сопряжено с рядом проблем и дополнительными рисками, которые включает в себя:

Повышенный риск безопасности: хранение учетных данных в приложении немедленно делает это приложение потенциальным вектором атаки. Если приложение скомпрометировано или неправильно настроено, злоумышленник может получить доступ к исчерпывающему списку учетных данных, что даст ему возможность взломать сеть клиента.

Управление учетными данными: хранение учетных данных в приложении создает дополнительные операционные проблемы с управлением учетных данных. Каждый раз, когда учетные данные изменяются на целевом объекте или наборе целевых объектов, учетные данные должны быть обновлены в приложении. Это приводит к тому, что администраторам приходится управлять одним и тем же набором данных в нескольких системах, что может быть обременительным и содержать ошибки. Использование централизованного хранилища учетных данных может помочь смягчить эту проблему, но не все организации могут развернуть такую службу для каждой цели в своей среде.

Ограниченный доступ: для того, чтобы сетевой сканер мог точно оценивать и сообщать о риске для набора целей, сканер должен уметь собирать достаточную информацию. Таким образом, предоставленные учетные данные должны иметь широкий диапазон связанных с ними разрешений, в идеале уровня root или администратора, чтобы сетевой сканер мог выполнять полный сбор данных. На практике многие организации либо не знают об этом требовании, либо не решаются его сделать. Это может привести к сбору неполной информации, что приведет к появлению отчетов, которые не полностью отражают уязвимости целей.

Scan Assistant — это облегченный сервис, который можно подключить к каждой сканируемой цели. Он разработан специально для работы с InsightVM и Nexpose Network Scan Engine, поэтому может сканировать объекты без необходимости предоставления учетных данных. Когда модуль сетевого сканирования сканирует цель, содержащую Scan Assistant, он собирает всю необходимую информацию для полной оценки данной цели.

Scan Assistant поддерживает сканирование уязвимостей и политик, выполняемых модулем сетевого сканирования. Обеспечение покрытия для обоих типов сканирования было ключевым требованием для команды. В результате заказчики могут быстро выявлять уязвимости и проверять политики в своей сети без операционной нагрузки, связанной с управлением учетных данных или разрешений. Клиенты будут продолжать получать те же сведения о своей сети, одновременно снижая риск управления учетными данными в продукте.

Как работает Scan Assistant

Модуль сетевого сканирования и Scan Assistant обмениваются данными по зашифрованному каналу с помощью сертификата TLSv1.2. Когда модуль сканирования сканирует цель, есть определенные фрагменты информации, которые ему необходимо собрать от этой цели. Scan Assistant был разработан для предоставления только тех данных, которые необходимы модулю сканирования для полной оценки цели.

Это означает, что Scan Assistant не предоставляет произвольный доступ к файловой системе. Кроме того, все команды отправляемые из модуля сканирования в Scan Assistant, подписываются, это гарантирует, что только модуль сканирования с правильным ключом подписи может запрашивать данные из Scan Assistant.

Почему это лучше, чем учетные данные

Лицевая биометрия: от хайпа к реальности Внедрения

Учетные данные администратора предоставляют модулю сканирования больший доступ, чем ему необходимо, и ставят вас под угрозу в случаи компрометации. Scan Assistant предоставляет механизму сканирования только необходимый ему доступ, снижая риск.

Учетные данные root предоставляют модулю сканирования неограниченный доступ для выполнения команд через OpenSSH, что также может представлять опасность. Ограничение команд с помощью sudo или подобных инструментов может быть проблемой. Чтобы решить эту проблему, Scan Assistant требует, чтобы команды были подписаны Rapid7. Это снижает риск и прозрачно ограничивает то, что разрешено запускать Scan Assistant.

Insight Agent vs Scan Assistant

На первый взгляд может показаться, что Insight Agent и Scan Assistant служат одной и той же цели. Оба они представляют собой небольшие фоновые сервисы, которые развертываются на множестве целей с задачей оценки уязвимости и политики. Однако на этом их сходство заканчивается. Insight Agent и Scan Assistant принципиально различаются с точки зрения вариантов использования, которым они удовлетворяют.

Insight Agent подходит для активов, имеющих подключение к Интернету и способных периодически публиковать данные на платформе. Для таких типов активов, как ноутбуки и рабочие станции, Insight Agent является предпочтительной технологией.

Scan Assistant предназначен для активов и сред, для которых подключение к Интернету либо недоступно, либо сильно ограничено. Сюда могут входить такие активы, как контроллеры домена или серверы баз данных. Любое устройство, которое эффективно закрыто от внешнего мира, не сможет использовать Insight Agent. Эти устройства необходимо просканировать с помощью механизма сетевого сканирования, чтобы оценить их на наличие уязвимостей. В этом случае Scan Assistant может помочь повысить производительность этих сканирований без необходимости хранить учетные данные в продукте.

В конечном итоге вы можете развернуть как Insight Agent, так и Scan Assistant в разных частях вашей сети, чтобы обеспечить быструю, безопасную и всестороннюю оценку уязвимостей.

Запуск Scan Assistant

Scan Assistant в настоящее время находится в раннем доступе и доступен только для операционных систем Windows.