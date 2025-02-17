Linux Sudo
Linux Sudo и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
|Мельникова Анастасия 383 2
|Зайцев Михаил 269 2
|Галушкин Олег 182 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
|Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
|Шибанов Илья 13 1
|Мылицын Роман 110 1
|Ершов Сергей 15 1
|Наместников Юрий 40 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Павлов Никита 76 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Авсеенко Михаил 5 1
|Ян Константин 20 1
|de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
|Lefebre Clement - Лефебр Клеман 1 1
|Паутов Евгений 19 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|ZDnet 660 1
|AppleInsider 396 1
|Linux.org 4 1
|Neowin 142 1
|BleepingComputer - Издание 344 1
|The Register - The Register Hardware 1567 1
|Wired - Издание 233 1
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