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Linux Sudo



17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS 1
23.08.2024 Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome 1
04.04.2024 В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu 1
29.03.2024 Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0 1
16.02.2024 Новый сюрприз от Microsoft. Windows 11 удалит данные пользователя, если отказаться от обновлений 1
09.01.2024 Windows превращается в Linux. Microsoft встроит в ОС поддержку Sudo 1
24.11.2022 Вышел новый релиз российской операционной системы РОСА «ХРОМ» 1
06.09.2022 «Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx 1
26.11.2021 Беспарольное сканирование сети — новый сервис Scan Assistant от Rapid7 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
28.01.2021 «Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
05.02.2020 Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы 1
16.10.2019 «Дыра» в Linux превращает любого пользователя в админа системы 1
26.02.2019 Вредоносы научились использовать и отключать антивирусы 1
11.05.2016 Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8 1
29.02.2016 Обновление системы Apple сломало порты на компьютерах Mac 1
20.05.2010 12 ошибок, которые совершают новички в Linux 1
15.02.2010 Maemo: лучшая платформа для мобильных разработчиков? 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 1
11.05.2005 В Mac OS X найдены множественные уязвимости 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Linux Sudo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24662 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1424 6
Apple Inc 12137 4
Google LLC 11821 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Nvidia Corp 3508 2
Red Hat 1315 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Lamberts - Хакерская группировка 3 2
X Corp - Twitter 2848 2
Gen Digital - Avast Software 174 1
GAS Tecnologia 1 1
Qualys 62 1
Nest 39 1
Rapid7 17 1
AMD - Advanced Micro Devices 4245 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Intel Corporation 12216 1
Telegram Group 2015 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Citrix Systems 813 1
HP Inc. 5691 1
Yandex - Яндекс 7410 1
Nintendo 758 1
Cisco Systems 5120 1
Check Point Software Technologies 761 1
Multifactor - Мультифактор 39 1
Salesforce.com 427 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 316 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 1
Nginx - Энджайникс 167 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Mozilla Foundation 201 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Sansec 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 817 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6179 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1997 8
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 180 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 651 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2556 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4100 3
Оповещение и уведомление - Notification 4661 3
Repository - Репозиторий 867 3
Командная строка - Command Line 371 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2543 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4893 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 376 2
Micorosft Windows Insider 130 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4245 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1994 2
Linux OS 10010 18
Microsoft Windows 15717 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 8
Apple macOS 2074 6
Linux - Debian GNU 473 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Red Hat - Linux Fedora 221 3
Microsoft Windows 10 1768 2
Linux Mint 26 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 2
Perl - Язык программирования 139 2
Microsoft Windows XP 2400 2
Microsoft Windows 7 1979 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 2
Ruby - Язык программирования 142 2
Linux GNU - Gentoo 30 2
Linux KDE Plasma 225 2
Linux Slackware 29 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Microsoft Windows 11 550 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Apple macOS Mojave 29 1
Apple macOS Gatekeeper 33 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 23 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 60 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
Apple macOS .DS_Store 3 1
Apple iMac - Серия моноблоков 456 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Nokia Nseries 537 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft DirectX 707 1
Мельникова Анастасия 383 2
Зайцев Михаил 269 2
Галушкин Олег 182 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
Шибанов Илья 13 1
Мылицын Роман 110 1
Ершов Сергей 15 1
Наместников Юрий 40 1
Сысоев Игорь 38 1
Павлов Никита 76 1
Карпицкий Олег 70 1
Авсеенко Михаил 5 1
Ян Константин 20 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Lefebre Clement - Лефебр Клеман 1 1
Паутов Евгений 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Европа 21802 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 723 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 836 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
ZDnet 660 1
AppleInsider 396 1
Linux.org 4 1
Neowin 142 1
BleepingComputer - Издание 344 1
The Register - The Register Hardware 1567 1
Wired - Издание 233 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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