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Кросстех ESA PRO ЕСА ПРО
ЕSA PRO (входит в ГК «Кросс технолоджис») оказывает комплексные сервисные услуги в области информационных технологий и защиты информации, IT и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации.
СОБЫТИЯ
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Кросстех и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Фисенко Лев 61 14
|Назаров Михаил 12 5
|Козлов Сергей 48 4
|Трухачев Сергей 7 3
|Селехина Диана 3 2
|Чугунов Евгений 16 2
|Пьянков Андрей 10 1
|Непейвода Евгений 17 1
|Редько Антон 7 1
|Балк Евгений 5 1
|Саблина Ирина 2 1
|Лазаренко Дмитрий 103 1
|Бортников Александр 30 1
|Волчек Александр 12 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Калякин Павел 79 1
|Карпов Роман 79 1
|Ведомости 1431 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2342 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
|A2:Research 13 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 717 1
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