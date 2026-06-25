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Кросстех ESA PRO ЕСА ПРО

Кросстех - ESA PRO - ЕСА ПРО

ЕSA PRO (входит в ГК «Кросс технолоджис») оказывает комплексные сервисные услуги в области информационных технологий и защиты информации, IT и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации. 

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. 1
15.05.2026 Smart Business Alert: рост спроса на пробив перед праздниками может превышать 100% 1
08.05.2026 «Кросс технолоджис»: мошенники отказываются от имен брендов в названиях доменов ради скрытности 1
06.05.2026 Мошенники создают фишинговые ресурсы по законами продуктовой аналитики 1
17.04.2026 Аналитика «ЕСА Про»: мошенники атакуют школьников от имени руководства школ 1
13.04.2026 «ЕСА Про»: количество кибератак на промышленность выросло на 38% в I квартале 2026 года 1
24.03.2026 «Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут 1
23.03.2026 «Кросс технолоджис»: злоумышленники начали использовать DLP-системы для атак 1
02.03.2026 VK Tech добавила защиту бэкапов от удаления и шифрования вирусами-вымогателями 1
09.02.2026 «ЕСА Про»: около 20% всех атак на бизнес в 2025 году были атаками с вымогательством 2
24.10.2025 В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак 1
12.08.2025 «ЕСА ПРО» внедрила модуль для защиты финансовых транзакций банков и ритейла в своем DRP-сервисе 2
21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года 1
16.05.2025 Сервис компании ЕСА ПРО Smart Business Alert включен в реестр российского ПО 1
14.05.2025 Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса 1
13.05.2025 ЕСА ПРО выводит на рынок услугу удаленного центра мониторинга информационной безопасности (SOC) 1
27.03.2025 Мошенники подделывают сообщения от страховых компаний и атакуют самые уязвимые группы населения  1
18.03.2025 Мошенники начали использовать в своих целях старт сезона самокатов 1
03.03.2025 Мошенники воруют Telegram-аккаунты под видом мести недоброжелателям  1
18.02.2025 «ЕСА Про» предупреждает о новой волне мошенничества с использованием данных школьников 1
22.01.2025 «ЕСА ПРО» фиксирует утечки данных у небольших интернет-провайдеров по всей России 1
24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 2
12.12.2024 «ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных 1
11.11.2024 «Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж 1
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов 1
22.10.2024 Мошенники начали использовать популярные бренды для схем обмана с оплатой за просмотр видео 1
09.09.2024 Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 119% в первом полугодии 2024 года 1
22.08.2024 «ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз 1
03.04.2024 Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
17.03.2023 «Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Кросстех и организации, системы, технологии, персоны:

Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 30
Telegram Group 2872 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 3
MAS Platform - МАС Платформ 4 2
Ростелеком 10855 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 44 2
1С - Мегаплан 96 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 103 2
МТС Future Crew - Центр инноваций 18 1
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 49 1
ITG - ITglobal.com - ITG Security - ИТглобалком Секьюрити - ITglobal.com Security 3 1
Novo BI - Ново Биай 28 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 61 1
Axel Pro - Аксель Про 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 1
Softline - Софтлайн 3673 1
9492 1
Oracle Corporation 7052 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 1
Крок - Croc 1955 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 498 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 726 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Salesforce 491 1
Код Безопасности 790 1
АйТи 1516 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
R-Vision - Р-Вижн 261 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
Visa International 1989 1
ФосАгро 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3652 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34306 32
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 31 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8116 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9271 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6330 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2565 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1912 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5685 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9146 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14119 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5009 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3075 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5066 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 6
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 709 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7784 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13054 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 200 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9207 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 986 4
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 629 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2644 4
Оповещение и уведомление - Notification 5788 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3280 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21612 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1638 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7880 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1177 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11668 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2714 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26105 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5622 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 3
Linux OS 11413 2
Microsoft Windows 16778 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 883 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 1
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 27 1
Security Vision НКЦКИ 2 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 1
MAS Platform - reTributor 3 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 139 1
Кибербезопасность - DoS DNS Amplification - тип DDoS-атаки, используя открытые DNS-серверы для увеличения объёма трафика, направленного на жертву 18 1
VK Object Storage 7 1
Red Hat Ansible 142 1
Google Android 15140 1
Новые облачные технологии - МойОфис 949 1
Microsoft Office 4120 1
Oracle Java - язык программирования 3449 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 741 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 1
Terrasoft Creatio 107 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1648 1
Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 107 1
Qsoft - amoCRM 150 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 63 1
Linux Sudo 37 1
OpenSSH - Open Secure Shell 40 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 142 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Positive Technologies - PT Platform 9 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 737 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1015 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 1
SELinux - Security Enhanced Linux 37 1
Фисенко Лев 61 14
Назаров Михаил 12 5
Козлов Сергей 48 4
Трухачев Сергей 7 3
Селехина Диана 3 2
Чугунов Евгений 16 2
Пьянков Андрей 10 1
Непейвода Евгений 17 1
Редько Антон 7 1
Балк Евгений 5 1
Саблина Ирина 2 1
Лазаренко Дмитрий 103 1
Бортников Александр 30 1
Волчек Александр 12 1
Чегодаев Станислав 20 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Калякин Павел 79 1
Карпов Роман 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 1
Казахстан - Республика 5995 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Беларусь - Белоруссия 6248 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 895 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3674 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57092 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2151 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21368 5
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 609 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 4
Энергетика - Energy - Energetically 5784 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3065 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1829 3
Аудит - аудиторский услуги 3383 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12173 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 701 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2699 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1165 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый вычет 51 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3132 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6653 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26990 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 436 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5073 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 350 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 6 1
Киберучения 134 1
Запугивание и шантаж 176 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6444 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 260 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1510 1
Ведомости 1431 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2342 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
A2:Research 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 717 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Международный женский день - 8 марта 417 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

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Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

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