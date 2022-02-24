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U.S. NSA Equation Group Q Group Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США
СОБЫТИЯ
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|24.02.2022
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В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру
тающему в операционных системах семейства Linux. Программу связывают с хакерской группировкой (APT) Equation Group, которая, по данным аналитиков, действует в интересах Агентства национальной б
|16.11.2017
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«Лаборатория Касперского» опубликовала итоги расследования инцидента с исходным кодом ПО Equation
ившим указанный компьютер в период инцидента. За два указанных месяца защитное решение «Лаборатории Касперского», установленное на компьютере, сообщило о 121 образце вредоносного ПО, не относящемся к Equation. Среди них были бэкдоры, эксплойты, троянцы и рекламные программы. Учитывая ограниченное количество доступной телеметрии (решение «Лаборатории Касперского» периодически отключалось пол
|02.05.2017
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Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ
хакерская группировка Shadow Brokers публиковала в открытом доступе инструменты печально знаменитой Equation Group — еще одной хакерской группировки, которая, по мнению экспертов по безопасност
|19.04.2017
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У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT
FT Shadow Brokers опубликовала очередную порцию инструментов взлома, предположительно принадлежащих Equation Group, хакерской группировки, связанной с АНБ США. Среди этих инструментов обнаружил
|24.02.2015
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Обнаружен новый крупный игрок в мире кибершпионажа
а возможно, и десятки тысяч пользователей в более чем 30 странах мира. Наибольшее количество жертв Equation Group было зафиксировано в России и Иране. Цели злоумышленников вполне традиционны –
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