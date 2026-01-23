SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня

«АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22 Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с

«АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4 Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с

SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. Пользователи смогут генерировать новые SSH-ключи или добавлять уже существующие, настраивать доступы к серверам и управлять их состо

В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​ евая проверка пользователя и фиксируются все действия. Кроме того, появилась возможность записывать SSH-сессии — каждая введенная команда привилегированных пользователей фиксируется и сохраняет

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы ом ботнета является одноименная группировка, также известная как Dota. Основной мишенью оказываются SSH-серверы со слабыми реквизитами доступа. «Outlaw - это вредоносная программа под Linux, ко

«АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 отчик решений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпора

Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга е был замечен в компаниях криптомайнинга. Его особенность – самораспространяющийся компонент и SSH-бэкдор, пишут на сайте ИБ-компании Akamai. Модуль NoaBot, отвечающий за распространение, задействует SSH-сканер для поиска уязвимых к подбору паролей серверов. Вредоносное ПО использует нестандартные библиотеки и методы шифрования, чтобы затруднить обнаружение и анализ вредоносного ПО. При нео

«Сёрчинформ SIEM» получила поддержку SSH В новой версии «Сёрчинформ SIEM» появился коннектор, который позволяет собирать данные по протоколу SSH (Secure Shell). Благодаря доработке SIEM-система улучшила возможности по контролю ИТ-инфр

Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux навливают туда троянизированный пакет OpenSSH, выполняющий роль бэкдора, и крадут реквизиты доступа SSH, чтобы обеспечить себе постоянство присутствия. «Устанавливаемые обновления добавляют обр

Cisco призналась в использовании одинаковых ключей шифрования Компания Cisco призналась в использовании одинакового ключа шифрования SSH в трех различных продуктах — Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv) для защиты от ве

Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт

SSH Communication Security вступила в совет PCI DSS Компания SSH Communication Security, известная по разработке протокола шифрованного терминального (telnet) доступа SSH, объявила о вступлении в PCI Security Standards Council, совет организации с

F-Secure продала права на технологии SSH F-Secure передала права на свои клиентские и серверные приложения SSH (шифрованного терминального доступа) фирме WRQ. WRQ приобрела все права на продажу, устан

Bluesocket и SSH вместе займутся безопасностью WLAN-сетей Bluesocket, производитель устройств для беспроводных локальных сетей, подписал партнерское соглашение с разработчиком систем сетевой безопасности, фирмой SSH Security Systems. Bluesocket намерена побороть вместе с партнером самое уязвимое место WLAN - уязвимость к несанкционированному доступу. Основной пункт соглашения - использование программно

По безопасности Unix-систем нанесен удар Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что с помощью разработанного ею про

"Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам ить контроль над системами на платформах Solaris, HP-UX и нескольких версиях Linux.Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что последняя версия разработанного