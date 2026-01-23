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SSH Secure Shell Сетевой протокол прикладного уровня
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.01.2026
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«АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22
Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с
|27.11.2025
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«АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4
Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с
|24.10.2025
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SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов
Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. Пользователи смогут генерировать новые SSH-ключи или добавлять уже существующие, настраивать доступы к серверам и управлять их состо
|24.04.2025
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В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах
евая проверка пользователя и фиксируются все действия. Кроме того, появилась возможность записывать SSH-сессии — каждая введенная команда привилегированных пользователей фиксируется и сохраняет
|04.04.2025
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Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы
ом ботнета является одноименная группировка, также известная как Dota. Основной мишенью оказываются SSH-серверы со слабыми реквизитами доступа. «Outlaw - это вредоносная программа под Linux, ко
|31.07.2024
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«АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22
отчик решений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпора
|11.01.2024
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Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга
е был замечен в компаниях криптомайнинга. Его особенность – самораспространяющийся компонент и SSH-бэкдор, пишут на сайте ИБ-компании Akamai. Модуль NoaBot, отвечающий за распространение, задействует SSH-сканер для поиска уязвимых к подбору паролей серверов. Вредоносное ПО использует нестандартные библиотеки и методы шифрования, чтобы затруднить обнаружение и анализ вредоносного ПО. При нео
|04.12.2023
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«Сёрчинформ SIEM» получила поддержку SSH
В новой версии «Сёрчинформ SIEM» появился коннектор, который позволяет собирать данные по протоколу SSH (Secure Shell). Благодаря доработке SIEM-система улучшила возможности по контролю ИТ-инфр
|26.06.2023
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Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux
навливают туда троянизированный пакет OpenSSH, выполняющий роль бэкдора, и крадут реквизиты доступа SSH, чтобы обеспечить себе постоянство присутствия. «Устанавливаемые обновления добавляют обр
|26.06.2015
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Cisco призналась в использовании одинаковых ключей шифрования
Компания Cisco призналась в использовании одинакового ключа шифрования SSH в трех различных продуктах — Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv) для защиты от ве
|24.05.2010
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Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов
Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт
|05.12.2007
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SSH Communication Security вступила в совет PCI DSS
Компания SSH Communication Security, известная по разработке протокола шифрованного терминального (telnet) доступа SSH, объявила о вступлении в PCI Security Standards Council, совет организации с
|02.11.2004
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F-Secure продала права на технологии SSH
F-Secure передала права на свои клиентские и серверные приложения SSH (шифрованного терминального доступа) фирме WRQ. WRQ приобрела все права на продажу, устан
|04.09.2002
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Bluesocket и SSH вместе займутся безопасностью WLAN-сетей
Bluesocket, производитель устройств для беспроводных локальных сетей, подписал партнерское соглашение с разработчиком систем сетевой безопасности, фирмой SSH Security Systems. Bluesocket намерена побороть вместе с партнером самое уязвимое место WLAN - уязвимость к несанкционированному доступу. Основной пункт соглашения - использование программно
|24.07.2001
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По безопасности Unix-систем нанесен удар
Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что с помощью разработанного ею про
|24.07.2001
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"Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам
ить контроль над системами на платформах Solaris, HP-UX и нескольких версиях Linux.Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что последняя версия разработанного
|26.02.2001
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Владелец SSH Communication Security намерен отстоять свои права на торговую марку SSH
длежит конкретному человеку, и теперь его владелец Тату Вайлонен (Tatu Ylonen), основатель компании SSH Communications Security и разработчик первой программы SSH-соединения, заявил о св
SSH и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкатов Роман 19 16
|Мельникова Анастасия 440 16
|Зайцев Михаил 345 13
|Ковалев Денис 24 6
|Бочкарев Сергей 72 5
|Павлов Никита 146 5
|Водясов Алексей 222 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
|Хомутов Дмитрий 62 4
|Родин Константин 34 4
|Зонов Александр 55 4
|Галушкин Олег 182 4
|Беляев Сергей 10 3
|Пешков Дмитрий 45 3
|Назаретян Артем 10 3
|Девятайкин Владимир 6 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Малышев Сергей 99 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Степанюк Михаил 81 2
|Ян Константин 24 2
|Санин Александр 54 2
|Селихов Андрей 3 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Орлов Виталий 19 2
|Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 2
|Зенкин Денис 263 2
|Лопаткин Константин 8 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Герасимов Олег 4 2
|Пугач Павел 17 2
|Фишман Евгений 5 2
|Кадомский Вячеслав 107 2
|Чунижеков Федор 10 2
|Елычев Михаил 4 2
|Песковский Анатолий 43 2
|Коротун Роман 2 2
|Моисеев Илья 2 2
|Astley Rick - Эстли Рик 3 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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