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SSH Secure Shell Сетевой протокол прикладного уровня

SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.01.2026 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22

Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с
27.11.2025 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4

Компания «АБП2Б» представила обновление для своего SSH-клиента MC22. Это инструмент, который используют администраторы и инженеры для работы с с
24.10.2025 SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов

Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. Пользователи смогут генерировать новые SSH-ключи или добавлять уже существующие, настраивать доступы к серверам и управлять их состо
24.04.2025 В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​

евая проверка пользователя и фиксируются все действия. Кроме того, появилась возможность записывать SSH-сессии — каждая введенная команда привилегированных пользователей фиксируется и сохраняет
04.04.2025 Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

ом ботнета является одноименная группировка, также известная как Dota. Основной мишенью оказываются SSH-серверы со слабыми реквизитами доступа. «Outlaw - это вредоносная программа под Linux, ко
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22

отчик решений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпора
11.01.2024 Новый ботнет NoaBot атакует SSH-серверы для криптомайнинга

е был замечен в компаниях криптомайнинга. Его особенность – самораспространяющийся компонент и SSH-бэкдор, пишут на сайте ИБ-компании Akamai. Модуль NoaBot, отвечающий за распространение, задействует SSH-сканер для поиска уязвимых к подбору паролей серверов. Вредоносное ПО использует нестандартные библиотеки и методы шифрования, чтобы затруднить обнаружение и анализ вредоносного ПО. При нео
04.12.2023 «Сёрчинформ SIEM» получила поддержку SSH

В новой версии «Сёрчинформ SIEM» появился коннектор, который позволяет собирать данные по протоколу SSH (Secure Shell). Благодаря доработке SIEM-система улучшила возможности по контролю ИТ-инфр
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux

навливают туда троянизированный пакет OpenSSH, выполняющий роль бэкдора, и крадут реквизиты доступа SSH, чтобы обеспечить себе постоянство присутствия. «Устанавливаемые обновления добавляют обр
26.06.2015 Cisco призналась в использовании одинаковых ключей шифрования

Компания Cisco призналась в использовании одинакового ключа шифрования SSH в трех различных продуктах — Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv) для защиты от ве
24.05.2010 Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов

Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт
05.12.2007 SSH Communication Security вступила в совет PCI DSS

Компания SSH Communication Security, известная по разработке протокола шифрованного терминального (telnet) доступа SSH, объявила о вступлении в PCI Security Standards Council, совет организации с
02.11.2004 F-Secure продала права на технологии SSH

F-Secure передала права на свои клиентские и серверные приложения SSH (шифрованного терминального доступа) фирме WRQ. WRQ приобрела все права на продажу, устан
04.09.2002 Bluesocket и SSH вместе займутся безопасностью WLAN-сетей

Bluesocket, производитель устройств для беспроводных локальных сетей, подписал партнерское соглашение с разработчиком систем сетевой безопасности, фирмой SSH Security Systems. Bluesocket намерена побороть вместе с партнером самое уязвимое место WLAN - уязвимость к несанкционированному доступу. Основной пункт соглашения - использование программно
24.07.2001 По безопасности Unix-систем нанесен удар

Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что с помощью разработанного ею про
24.07.2001 "Дыра" в ПО под Unix дает хакерам "ключи" к компьютерам

ить контроль над системами на платформах Solaris, HP-UX и нескольких версиях Linux.Финская компания SSH Communications Security в понедельник сообщила о том, что последняя версия разработанного
26.02.2001 Владелец SSH Communication Security намерен отстоять свои права на торговую марку SSH

длежит конкретному человеку, и теперь его владелец Тату Вайлонен (Tatu Ylonen), основатель компании SSH Communications Security и разработчик первой программы SSH-соединения, заявил о св

Публикаций - 547, упоминаний - 661

SSH и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 58
Microsoft Corporation 25775 44
Multifactor - Мультифактор 132 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
D-Link - Д-Линк Трейд 395 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
Cisco Systems 5372 25
Microsoft Corporation - GitHub 1075 22
Telegram Group 2940 22
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 21
Oracle Corporation 7074 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
Broadcom - VMware 2610 17
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 15
АйТи 1519 14
АйТи Бастион - IT Bastion 154 14
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 14
Dr.Web - Доктор Веб 1294 13
Apple Inc 13156 13
Eltex - Предприятие Элтекс 273 12
Intel Corporation 12811 12
Huawei 4677 11
Check Point Software Technologies 829 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 11
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 10
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 9
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 9
2domains 4 9
Google LLC 12690 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
HP Inc. 5883 9
ESET - ESET Software 1161 9
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 9
Palo Alto Networks 209 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Альфа-Банк 1979 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Родник 91 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Снежная Королева - СК Трейд 62 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Резонанс НПП 407 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Совкомбанк ПАО 316 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
ФосАгро 176 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 274
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 214
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 136
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 135
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 130
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 119
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 104
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 97
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 93
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 90
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 87
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 72
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 68
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 66
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 65
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 61
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 56
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 55
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 55
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 52
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 51
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 51
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 49
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 48
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 47
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 47
Linux OS 11533 155
Microsoft Windows 16882 105
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 88
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 43
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
Apple macOS 2419 23
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 21
Docker - Платформа распределённых приложений 543 18
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 18
OpenSSH - Open Secure Shell 40 18
D-Link LBD - Loopback Detection 33 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 18
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 17
Microsoft Windows PowerShell 250 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Linux - Debian GNU 567 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 15
Google Android 15243 14
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 14
WordPress Foundation - WordPress 255 14
D-Link ISM VLAN 15 13
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 12
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 12
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 12
JavaScript - JS - язык программирования 1425 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 65 11
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 11
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Red Hat Ansible 143 11
Apple iOS 8583 11
Linux Sudo 39 10
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 10
D-Link Safeguard Engine 20 10
Башкатов Роман 19 16
Мельникова Анастасия 440 16
Зайцев Михаил 345 13
Ковалев Денис 24 6
Бочкарев Сергей 72 5
Павлов Никита 146 5
Водясов Алексей 222 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Хомутов Дмитрий 62 4
Родин Константин 34 4
Зонов Александр 55 4
Галушкин Олег 182 4
Беляев Сергей 10 3
Пешков Дмитрий 45 3
Назаретян Артем 10 3
Девятайкин Владимир 6 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Малышев Сергей 99 2
Ляпунов Игорь 132 2
Степанюк Михаил 81 2
Ян Константин 24 2
Санин Александр 54 2
Селихов Андрей 3 2
Михеев Дмитрий 40 2
Орлов Виталий 19 2
Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 2
Зенкин Денис 263 2
Лопаткин Константин 8 2
Момчилович Ирина 28 2
Герасимов Олег 4 2
Пугач Павел 17 2
Фишман Евгений 5 2
Кадомский Вячеслав 107 2
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Япония 13807 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Индия - Bharat 5869 6
Нидерланды 3746 5
Канада 5081 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
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КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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