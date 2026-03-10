IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия

Специалисты Bi.Zone прошли обучение по ISO/IEC 42001:2023 Эксперты Bi.Zone Consulting завершили обучение по ISO/IEC 42001:2023 — международному стандарту системы менеджмента искусственного интеллекта. Это позволит помогать организациям развивать процессы управления ИИ с фокусом на риск-менеджмент и прозр

«АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode «АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IEC-104) в своих продуктах InfoDiode. Новое решение позволяет безопасно передавать данные телеметрии и диспетчерского управления (SCADA) через InfoDiode из защищенных се

«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022 Система управления информационной безопасностью «Лаборатории Касперского» вновь успешно сертифицирована по международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Это наиболее распространённый стандарт в области информационной безопасности. Он обеспечивает систематический и структурированный подход к управлению и защите конфиденциальных д

Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022 ую процедуру подтверждения соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022. Повышение уровня информационной безопасности является одной из ключевых задач

Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности ствие требованиям трех международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Сертификация охватывает следующие стандарты: 1. ISO/IEC 27001:2022 «Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements». Сертификат соответствия подтверждает эффективность внедренн

Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР й промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ректора Академии стандартизации, метрологии

«Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC ь комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-Save Online SRT 5-10K IEC. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». Продукты этой серии выполнены в монолитном корпусе размера 5U, мощность, в зависимости от модели, составляет от 5 до 10 кВА. Эти ИБП

IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 ысокий уровень безопасности своих услуг: по итогам внешнего аудита компания получила сертификат соответствия своей системы менеджмента по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022

Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 акже обеспечивает безопасность облачных сервисов в соответствии с новыми требованиями международного стандарта. В конце 2022 г/ Международная организация по стандартизации (ISO) обновила стандарт ISO/IEC 27001:2022 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности». Теперь контроли безопасности в приложении «Организационные средства управления ИБ»

«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013 информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомн

Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий аций — Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Принятый стандарт устанавливает еди

Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью редствах защиты информации. Работа по адаптации к отечественному рынку международного стандарта ISO/IEC 27001 завершает этап формирования блока взаимодополняющих национальных стандартов, отража

«Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров Платформа «Яндекс.облако» стала первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019. Соответствие платформы требованиям международных нормативных докуме

«Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 «Полисан» одним из первых российских фармпроизводителей объявил о внедрении последней версии международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Предприятие уже начало готовиться к процедуре сертификации. Провести подготовительные работы компании помогли специалисты Центра информационной безопасности компании «Инфосистем

Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности Представляющий Российскую Федерацию Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта, созданный на базе РВК, получил статус соредактора международного стандарта ISO/IEC технологии интернета вещей. Решение было принято на прошедшем в конце мая 2019 г/ в Чунцине (КНР) заседании международного подкомитета по созданию стандарта ISO/IEC JTC 1 SC 41 Inter

РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ) поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, о разработке стандарта «Artificial

«Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС лижайшие 10 лет. Сертификация и аудит Для сертификации на соответствие международным стандартам МЭК IEC 61439-1/2 и IEC 61641 в лабораторию F-lab VOLTA во французском Гренобле были напра

Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным Эксперты Международной организации по стандартизации ISO/IEC по итогам голосования одобрили разработку проекта международного стандарта ISO/IEC Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems («Инфо

Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» азе РВК, представил проект международного стандарта в области промышленного «интернета вещей» (IIoT). В июле 2018 года документ будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC от имени Российской Федерации для международного голосования. Проект стандарта ISO/IEC «Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems»

Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке ские системы», созданный на базе РВК, получил право разработки первого международного стандарта ISO/IEC по терминологии в области «интернета вещей» на русском языке На заседании международного

Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» совместно с РВК и «Ростелекомом» получил право проведения заседания международного профильного подкомитета ISO/IEC по разработке международных стандартов в области «интернета вещей». На заседании международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей» в Берлине принято решение о том, что следующи

Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013 ал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав

Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013 ал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав

DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013 Компания DataLine, провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе дата-центров уровня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердила, что система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) компании соответствует требованиям стандар

ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех требований международного стандарта ISO/IEC 27001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Соответствующие сертификаты были выданы независимой ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по итогам сертификационного аудита, соо

Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011 В 2016 г. аудит на соответствие мировому стандарту ISO/IEC 20000:2011 успешно прошли услуги всех дата центров «Крок». Таким образом, на протяжении 10 лет система управления ИТ-сервисами (СУСИТ) компании развивается в соответствии с передовым междун

«Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила действие СУИБ на предоставл

«Стэп Лоджик» получила сертификат соответствия СМИБ стандарту ИСО/МЭК 27001 Компания «Стэп Лоджик» прошла процедуру сертификации на соответствие стандарту ИСО/МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». Об этом CNews сообщили в «Стэп Лоджик». Как отмеч

«Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000 Сервис», ИТ-сервисная компании, подтвердила соответствие своих бизнес-процессов и качества предоставляемых услуг технической поддержки ИТ-систем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании «Амтел-Сервис». Как отмечается, сертификация по стандарту ИСО/МЭК 20000-1-2013 подтверждает высокий уровень менеджмента и эффективность опер

DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001 В конце декабря 2015 г. компания DataLine прошла два внешних аудита на соответствие требованиям международных стандартов информационной безопасности: PCI DSS и ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в DataLine. Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express,

Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании Cloud4Y. Как отмечается, данный сертификат подтверждает, что система управление услугами включает управление ИТ-сервисами применительно к пр

DataLine подтвердила соответствие стандарту ISO/ IEC 27001: 2013 провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе ЦОД уровня Tier 3 в Москве, прошла очередную сертификацию системы управления информационной безопасностью по международному стандарту ISO/ IEC 27001: 2013. Об этом CNews сообщили в DataLine. Аудит на соответствие требованиям стандарта затрагивает все процессы и подразделения компании, необходимые для предоставления услуг: службу б

СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001 Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положениям стандарта выполнялись с привлечением экспертов компании «АМТ-Груп». Сертификационный аудит был про

«Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013 Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 учел изменения на рын

«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001 внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе». Данный сертификат является дополнительной гарантией защищенности всей информации, которая находится под контролем системы, подчеркнули в компании.

«Сервис Деск» получил сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 20000:1-2011 Компании «Сервис Деск» и «Ай-Теко» сообщили об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-услугами в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2011. Как говорится в заявлении «Ай-Теко», поступившем в редакцию CNews, в декабре 2013 г. Британский институт стандартов — BSI (British Standards Institution) провел аудит системы

СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 Система управления информационной безопасностью (СУИБ) Intervale прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта BS ISO/IEC 27001:2005 для процессов поддержки следующих клиентских сервисов: сервис информационного оповещения клиентов, интернет-эквайринг, сервисы мобильной коммерции. Об этом CNews сообщили в компа

Готовится всемирный стандарт на универсальный зарядник для ноутбуков Международная электротехническая комиссия (IEC), головной офис которой находится в Женеве, опубликовала первую версию технической спецификации, описывающей универсальное зарядное устройство для ноутбуков. Оно будет подходить к различным

Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 авления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — уранового холдинга АРМЗ («Атомредметзолото») — к сертификации на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Холдинг АРМЗ успешно прошел сертификационный аудит и стал первой компанией среди предприятий атомной отрасли России, получившей международный сертификат ISO/IEC 27001:200