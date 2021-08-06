IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия

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06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 2
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 1
30.03.2021 Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 2
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 2
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2 1
24.11.2020 «Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности 1
06.11.2020 Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks прошло международный аудит 1
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 1
02.10.2020 Трансформаторы Schneider Electric Trihal прошли испытания по новому стандарту 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
08.07.2020 Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On 1
26.06.2020 Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон 2
22.06.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10.1 в России 1
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте 1
08.04.2020 Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским» 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 4
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров 3
20.01.2020 Цифровые стандарты 4
09.12.2019 АЭМЗ повышает уровень защищенности ИТ-инфраструктуры 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» 1
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 3
08.07.2019 Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США 1
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
27.06.2019 РВК формирует экспертную группу для участия в разработке международных стандартов ИИ 1
11.06.2019 Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности 1
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand 1
28.05.2019 Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? 3
16.04.2019 Сервис Huawei Mobile Cloud официально представлен в России 1

Публикаций - 210, упоминаний - 343

IEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
Microsoft Corporation 11039 7
Yandex - Яндекс 4100 5
BT Group - British Telecommunications 82 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
Крок 1219 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
SAP SE 3208 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Samsung Electronics 5641 3
Google LLC 7135 3
Schneider Electric 408 2
Ангстрем-Т 95 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Инфосистемы Джет 675 2
Nvidia Corp 2012 2
АйТи 749 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBM 3530 2
Модульные Системы Торнадо 8 2
Eaton 55 1
KODE 5 1
Qualys 33 1
GS Labs 21 1
BioSmart 5 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
BSA - Business Software Alliance 105 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 1
Uptime Institute 159 1
АРМО-Системы 44 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
PM Expert 79 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Rainbow Security 56 1
Комстар Регионы 89 1
РВК - Российская венчурная компания 476 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром нефть 380 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 2 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 3 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Транснефть 159 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Россети ПАО 168 1
eBay Inc 529 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
Руссофт - Russoft 250 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 4
Flash 472 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Big Data - Большие данные 1136 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
3G - Стандарт мобильной связи 3714 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 2
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 2
Microsoft Windows 10 6622 7
Microsoft Office 2007 95 7
Linux OS 4249 5
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows 8 1228 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 3
Microsoft Windows 851 3
SQL - Язык программирования 432 3
Java - Язык программирования 1169 3
Apple macOS 922 3
Aladdin JaCarta LT 23 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Aladdin JaCarta PRO 21 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Nvidia GeForce GTX 2055 2
Aladdin JaCarta 147 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
Модульные Системы Торнадо iPC Gridex 2 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 63 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Apple iPhone 7 246 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Samsung Galaxy Note 558 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Siemon VersaPOD 1 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
JavaScript - Язык программирования 627 1
Microsoft SQL Server 790 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
ANSI Fortran 19 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Symbian OS 767 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
Шалаев Антон 14 7
Уткин Никита 24 6
Шульгинов Роман 13 4
Волчков Павел 5 2
Повалко Александр 36 2
Гарбук Сергей 16 2
Лебедев Павел 21 1
Lefkovitz Naomi - Лефковитц Наоми 1 1
Ежов Василий 14 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Алехин Заурбек 5 1
Chester Jeff - Честер Джефф 1 1
Copan Walter - Копан Уолтер 1 1
Железнов Видия 4 1
Чирков Тарас 5 1
Shih Dean - Ши Дин 4 1
Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Афанасьев Сергей 12 1
Вячеславов Виктор 2 1
Акатьева Мария 2 1
Петухов Алексей 4 1
Гришин Александр 10 1
Зеров Александр 1 1
Барышников Александр 2 1
Jeronimo Francisco - Джеронимо Франциско 6 1
Казанцев Николай 2 1
Мельникова Анастасия 166 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Соколов Дмитрий 45 1
Голубев Александр 13 1
Солодовников Алексей 15 1
Воронин Алексей 15 1
Незнамов Андрей 7 1
Макаренко Андрей 1 1
Максимов Вячеслав 10 1
Krissler Jan - Крисслер Ян 1 1
Грошев Николай 1 1
Швиндт Антоний 13 1
Блонский Валерий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Казахстан - Республика 2622 7
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Япония 2771 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 5
Украина 3353 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Южная Корея - Республика 1454 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Европа 3736 3
Германия - Берлин 355 3
Восточная Европа 1674 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Китай - Чунцин 6 1
Турция - Турецкая республика 951 1
Нидерланды 971 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Европа Западная 611 1
Египет - Арабская Республика 367 1
США - Техас 222 1
Ирландия - Дублин 66 1
США - Остин 57 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Венгрия 292 1
Россия - Иннополис 292 1
Канада 1295 1
Австралия - Австралийский Союз 1121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence - Международные стандарты в области "искусственного интеллекта" 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
Wikipedia - Википедия 275 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2711 2
Gartner 2189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757383, в очереди разбора - 661073.
Создано именных указателей - 46354.
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