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IEC International Electrotechnical Commission МЭК Международная электротехническая комиссия

IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия

СОБЫТИЯ


10.03.2026 Специалисты Bi.Zone прошли обучение по ISO/IEC 42001:2023

Эксперты Bi.Zone Consulting завершили обучение по ISO/IEC 42001:2023 — международному стандарту системы менеджмента искусственного интеллекта. Это позволит помогать организациям развивать процессы управления ИИ с фокусом на риск-менеджмент и прозр
03.02.2026 «АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode

«АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IEC-104) в своих продуктах InfoDiode. Новое решение позволяет безопасно передавать данные телеметрии и диспетчерского управления (SCADA) через InfoDiode из защищенных се
19.11.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022

Система управления информационной безопасностью «Лаборатории Касперского» вновь успешно сертифицирована по международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Это наиболее распространённый стандарт в области информационной безопасности. Он обеспечивает систематический и структурированный подход к управлению и защите конфиденциальных д
20.06.2025 Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022

ую процедуру подтверждения соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022. Повышение уровня информационной безопасности является одной из ключевых задач
14.04.2025 Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности

ствие требованиям трех международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Сертификация охватывает следующие стандарты: 1. ISO/IEC 27001:2022 «Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements». Сертификат соответствия подтверждает эффективность внедренн
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР

й промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ректора Академии стандартизации, метрологии

16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC

ь комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-Save Online SRT 5-10K IEC. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». Продукты этой серии выполнены в монолитном корпусе размера 5U, мощность, в зависимости от модели, составляет от 5 до 10 кВА. Эти ИБП
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001

ысокий уровень безопасности своих услуг: по итогам внешнего аудита компания получила сертификат соответствия своей системы менеджмента по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate. Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022
18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 

акже обеспечивает безопасность облачных сервисов в соответствии с новыми требованиями международного стандарта. В конце 2022 г/ Международная организация по стандартизации (ISO) обновила стандарт ISO/IEC 27001:2022 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности». Теперь контроли безопасности в приложении «Организационные средства управления ИБ»

16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомн
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий

аций — Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Принятый стандарт устанавливает еди
15.12.2021 Утверждена новая редакция национального стандарта по управлению информационной безопасностью

редствах защиты информации. Работа по адаптации к отечественному рынку международного стандарта ISO/IEC 27001 завершает этап формирования блока взаимодополняющих национальных стандартов, отража
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров

Платформа «Яндекс.облако» стала первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019. Соответствие платформы требованиям международных нормативных докуме
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013

«Полисан» одним из первых российских фармпроизводителей объявил о внедрении последней версии международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Предприятие уже начало готовиться к процедуре сертификации. Провести подготовительные работы компании помогли специалисты Центра информационной безопасности компании «Инфосистем
11.06.2019 Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности

Представляющий Российскую Федерацию Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта, созданный на базе РВК, получил статус соредактора международного стандарта ISO/IEC технологии интернета вещей. Решение было принято на прошедшем в конце мая 2019 г/ в Чунцине (КНР) заседании международного подкомитета по созданию стандарта ISO/IEC JTC 1 SC 41 Inter
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке

Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ) поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, о разработке стандарта «Artificial
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС

лижайшие 10 лет. Сертификация и аудит Для сертификации на соответствие международным стандартам МЭК IEC 61439-1/2 и IEC 61641 в лабораторию F-lab VOLTA во французском Гренобле были напра
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным

Эксперты Международной организации по стандартизации ISO/IEC по итогам голосования одобрили разработку проекта международного стандарта ISO/IEC Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems («Инфо
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства»

азе РВК, представил проект международного стандарта в области промышленного «интернета вещей» (IIoT). В июле 2018 года документ будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC от имени Российской Федерации для международного голосования. Проект стандарта ISO/IEC «Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems»

04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке

ские системы», созданный на базе РВК, получил право разработки первого международного стандарта ISO/IEC по терминологии в области «интернета вещей» на русском языке На заседании международного

17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей»

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» совместно с РВК и «Ростелекомом» получил право проведения заседания международного профильного подкомитета ISO/IEC по разработке международных стандартов в области «интернета вещей». На заседании международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей» в Берлине принято решение о том, что следующи
18.12.2017 Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013

ал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав
13.12.2017 Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013

ал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013

Компания DataLine, провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе дата-центров уровня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердила, что система менеджмента информационной безопасности (СМИБ) компании соответствует требованиям стандар
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001

Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех требований международного стандарта ISO/IEC 27001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Соответствующие сертификаты были выданы независимой ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по итогам сертификационного аудита, соо
17.06.2016 Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011

В 2016 г. аудит на соответствие мировому стандарту ISO/IEC 20000:2011 успешно прошли услуги всех дата центров «Крок». Таким образом, на протяжении 10 лет система управления ИТ-сервисами (СУСИТ) компании развивается в соответствии с передовым междун
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила действие СУИБ на предоставл
04.02.2016 «Стэп Лоджик» получила сертификат соответствия СМИБ стандарту ИСО/МЭК 27001

Компания «Стэп Лоджик» прошла процедуру сертификации на соответствие стандарту ИСО/МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». Об этом CNews сообщили в «Стэп Лоджик». Как отмеч
14.01.2016 «Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000

Сервис», ИТ-сервисная компании, подтвердила соответствие своих бизнес-процессов и качества предоставляемых услуг технической поддержки ИТ-систем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании «Амтел-Сервис». Как отмечается, сертификация по стандарту ИСО/МЭК 20000-1-2013 подтверждает высокий уровень менеджмента и эффективность опер
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001

В конце декабря 2015 г. компания DataLine прошла два внешних аудита на соответствие требованиям международных стандартов информационной безопасности: PCI DSS и ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в DataLine. Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express,

25.08.2015 Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании Cloud4Y. Как отмечается, данный сертификат подтверждает, что система управление услугами включает управление ИТ-сервисами применительно к пр
02.02.2015 DataLine подтвердила соответствие стандарту ISO/ IEC 27001: 2013

провайдер комплексных решений для ИТ-инфраструктуры на базе ЦОД уровня Tier 3 в Москве, прошла очередную сертификацию системы управления информационной безопасностью по международному стандарту ISO/ IEC 27001: 2013. Об этом CNews сообщили в DataLine. Аудит на соответствие требованиям стандарта затрагивает все процессы и подразделения компании, необходимые для предоставления услуг: службу б
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положениям стандарта выполнялись с привлечением экспертов компании «АМТ-Груп». Сертификационный аудит был про
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 учел изменения на рын
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001

внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе». Данный сертификат является дополнительной гарантией защищенности всей информации, которая находится под контролем системы, подчеркнули в компании.

19.02.2014 «Сервис Деск» получил сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 20000:1-2011

Компании «Сервис Деск» и «Ай-Теко» сообщили об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-услугами в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2011. Как говорится в заявлении «Ай-Теко», поступившем в редакцию CNews, в декабре 2013 г. Британский институт стандартов — BSI (British Standards Institution) провел аудит системы

22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) Intervale прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта BS ISO/IEC 27001:2005 для процессов поддержки следующих клиентских сервисов: сервис информационного оповещения клиентов, интернет-эквайринг, сервисы мобильной коммерции. Об этом CNews сообщили в компа
17.12.2013 Готовится всемирный стандарт на универсальный зарядник для ноутбуков

Международная электротехническая комиссия (IEC), головной офис которой находится в Женеве, опубликовала первую версию технической спецификации, описывающей универсальное зарядное устройство для ноутбуков. Оно будет подходить к различным
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005

авления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — уранового холдинга АРМЗ («Атомредметзолото») — к сертификации на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Холдинг АРМЗ успешно прошел сертификационный аудит и стал первой компанией среди предприятий атомной отрасли России, получившей международный сертификат ISO/IEC 27001:200
21.03.2013 «АльфаСтрахование» получило сертификат качества ИСО/МЭК 20000-1:2011 благодаря OmniTracker 

Компания «АльфаСтрахование» получила международный сертификат соответствия требованиям стандарта качества ИСО/МЭК 20000-1:2011. В качестве инструмента для организации процессов системы управления ИТ-сервисами компания использует платформу OmniTracker компании Omninet. Сертификат подтверждает соответств

Публикаций - 369, упоминаний - 457

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ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 155
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
IEC - International Engineering Consortium - Международный инженерный консорциум 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 136
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
Стандартизация - Standardization 2339 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 43
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 91 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 31
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 29
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 26
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 25
Linux OS 11533 22
Microsoft Windows 16882 18
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 15
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 13
Microsoft Office 4170 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Microsoft Office 2007 265 8
Google Android 15243 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Apache OpenOffice 490 7
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Apple macOS 2419 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Oracle Java - язык программирования 3469 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 4
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 4
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 4
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 14 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 4
Сбер - BI.Zone Consulting 9 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 3
Шалаев Антон 26 8
Уткин Никита 40 7
Гирко Валерий 6 6
Шульгинов Роман 15 5
Горобец Наталья 5 5
Плюснин Андрей 4 4
Журило Сергей 8 4
Самойлов Юрий 75 4
Духвалов Андрей 27 3
Башлыков Михаил 23 3
Покровский Иван 136 3
Степаненко Василий 49 3
Поляков Тимофей 4 3
Зинчук Анна 5 3
Галушкин Олег 182 3
Дягилев Василий 84 2
Кузнецов Станислав 162 2
Повалко Александр 36 2
Гусев Дмитрий 92 2
Гарбук Сергей 18 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Лукацкий Алексей 140 2
Шпак Василий 279 2
Зажигалкин Александр 5 2
Лискин Александр 8 2
Максимов Вячеслав 15 2
Романов Михаил 34 2
Соловьев Сергей 76 2
Волчков Павел 11 2
Прохоров Фёдор 83 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 2
Башкеев Алексей 17 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Бартенева Мария 35 2
Гришин Александр 31 2
Малявкин Александр 24 2
Белкин Александр 5 2
Ференец Вадим 29 2
Демурджян Юлий 5 2
Костина Анна 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Европа 24964 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 10
Япония 13807 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Индия - Bharat 5869 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Израиль 2856 6
Нидерланды 3746 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Швеция - Королевство 3782 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Китай - Тайвань 4245 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Германия - Берлин 732 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Дания - Королевство 1337 4
Европа Восточная 3138 4
Турция - Турецкая республика 2620 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
США - Калифорния 4829 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Европа Западная 1496 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
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AnandTech 73 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
IEEE Spectrum 16 1
ComputerWorld 144 1
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ИнформКурьерСвязь 14 1
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Трушеринг 6 1
Банковское обозрение 5 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Forrester Research 834 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Автостат 55 1
Tagline - Тэглайн 30 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Coleman Parkes 11 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Opinion Matters 7 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Гайдаровский форум 9 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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