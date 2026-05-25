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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Станислав

СОБЫТИЯ


25.05.2026 Как Распадская угольная компания подтвердила потенциал экономического эффекта в производственно-логистической цепочке с помощью IBP на платформе Knowledge Space 1
25.05.2026 Защитить себя и других от мошенников поможет обновленный «Определитель номера» в «Сбербанк Онлайн» 1
22.04.2026 Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы 1
18.03.2026 Сбербанк запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении 1
19.02.2026 «Сбер» и НСПК развивают межбанковский обмен риск-индикаторами транзакций для противодействия мошенничеству 1
02.02.2026 В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками 1
22.12.2025 Сбербанк в 2025 г. помог россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд рублей 1
25.11.2025 Сбербанк предупреждает о распространении в социальных сетях поддельных видео с дипфейками медийных персон 1
17.11.2025 Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество 1
12.11.2025 Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе 1
07.11.2025 Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России 1
29.10.2025 «Сбер» предупреждает: число атак мошенников с использованием фейковых аккаунтов известных лиц увеличилось в 10 раз 1
28.10.2025 Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний 1
28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП 1
27.10.2025 Сбербанк предложил создать Альянс БРИКС для борьбы с киберугрозами 1
21.10.2025 Сбербанк предупреждает: активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата» 1
13.10.2025 Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов 1
12.09.2025 Сбербанк предупреждает: зафиксирован 10-кратный всплеск мошеннической активности с якобы кражей аккаунта в «Госуслугах» 1
11.09.2025 При содействии Сбербанка обезврежена преступная группа, похищавшая деньги со счетов умерших россиян 1
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1
03.09.2025 Сбербанк: топ-5 зомби-фраз, которые используют люди под влиянием мошенников 1
29.08.2025 Сбербанк предупреждает об активации мошеннической схемы с использованием брендов легальных благотворительных фондов 1
23.07.2025 Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой 1
27.06.2025 В России резко выросло число мошеннических схем под видом госуслуг. Граждан запугивают уголовными делами и утечкой персональных данных 1
26.06.2025 Сбербанк внедряет мультиагентные ИИ-системы в инкассацию 1
20.06.2025 Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели 1
05.05.2025 МВД предупреждает: появился новый способ шантажа подростков в соцсетях 1
23.04.2025 Влюбиться в отдых с первого взгляда: заселение в «Мрии» начинается с улыбки 1
22.04.2025 «Бессмертный полк онлайн»: технологии Сбербанка помогут сохранить память о героях Великой Победы для будущих поколений 1
15.04.2025 Сбербанк предупреждает: в соцсетях активизировались злоумышленники, которые предлагают несовершеннолетним деньги за поджоги 1
17.03.2025 Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами 1
10.03.2025 Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции 1
25.02.2025 Сбербанк подтвердил безопасность биометрической системы во ФСТЭК 1
13.02.2025 К чемпионату России по горнолыжному спорту ИИ-сервисы усилили безопасность склонов курорта «Манжерок» 1
10.02.2025 Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины 1
28.01.2025 Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары 1
23.12.2024 Сбербанк: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги 1
18.12.2024 «Сбер» и МВД России будут разрабатывать и совершенствовать технологии для борьбы с дипфейками 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
14.11.2024 Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев 1

Публикаций - 162, упоминаний - 169

Кузнецов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 29 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 8
Microsoft Corporation 25775 7
Telegram Group 2940 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростелеком 10948 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
InnoSTage - Инностейдж 220 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 4
Код Безопасности 812 4
МегаФон 10742 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Cloudflare 172 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
KUKA Robotics 41 2
Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia 6 2
ИТ-армия Украины 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 2
ICC AOKpass 46 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Jabil - Джейбил 31 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 156
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Эстет 14 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Газпром нефть 725 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Нэклис-Банк 16 8
Экономикс-Банк 8 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Верный - торговая сеть 326 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 44 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Химпром 22 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Распадская угольная компания 15 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Трансойл 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 10
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Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Оповещение и уведомление - Notification 5945 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Google Android 15244 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 4
FreePik 1841 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Сбер - СберКот 15 2
Сбер - SberShuttle - решение для роботизации складов 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Rakuten Viber 665 2
Apple iPhone 6 4861 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Kaspersky Who Calls 49 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Сбер - СберKids 24 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Сычев Артем 79 11
Лебедь Сергей 30 10
Соколов Алексей 137 10
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 71 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 29 9
Данилов Сергей 16 9
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