Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузнецов Станислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 79
Кузнецов Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Соколов Алексей 121 10
|Бокова Людмила 80 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Козлов Александр 54 9
|Горбатько Александр 90 9
|Свириденко Алексей 18 8
|Сычев Артем 48 7
|Лебедь Сергей 12 7
|Палей Лев 31 6
|Ковалев Денис 10 6
|Громов Александр 12 6
|Кулинич Владимир 8 6
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Устюжанин Дмитрий 43 6
|Данилов Сергей 13 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Соколов Олег 51 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Демидов Сергей 50 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Окулесский Василий 22 4
|Петрова Елена 18 4
|Скородумов Анатолий 63 4
|Путин Владимир 1828 3
|Грицай Георгий 5 2
|Ефимов Альберт 37 2
|Касперская Наталья 197 2
|Капишников Дмитрий 6 2
|Зауэрс Дмитрий 10 2
|Глебов Олег 7 1
|Кандыбович Дмитрий 8 1
|Козлов Максим 6 1
|Борисов Сергей 17 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Юнусов Руслан 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 7
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
|Vanson Bourne 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765810, в очереди разбора - 669496.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765810, в очереди разбора - 669496.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru