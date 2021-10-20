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Кузнецов Станислав


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена 2
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 3
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 2
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
24.05.2021 МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера» 1
23.04.2021 В мобильном банке «Сбера» появилась функция распознавания номеров мошенников 1
17.02.2021 Модернизированный дезбот «Сбера» сможет лучше бороться со штаммами коронавируса 1
25.12.2020 «Сбер» и Kuka презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции 1
21.12.2020 «Сбер» и Kuka объявили о стратегическом партнерстве для создания передовых робототехнических решений 1
08.12.2020 Сбербанк представил технологию выявления телефонных мошенников в режиме реального времени 1
07.12.2020 Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео 1
30.10.2020 Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 1
19.10.2020 VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения 1
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 2
28.07.2020 Искусственный интеллект обнаружит аномалии в работе металлообрабатывающего станка 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
10.04.2020 Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 1
21.01.2020 Сбербанк провел воркшоп по обеспечению киберустойчивости на ВЭФ 3
01.08.2019 Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием виртуальной реальности 1
21.06.2019 Сбербанк и Cisco вместе займутся проектами в области кибербезопасности 2
21.06.2019 Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 2
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть 1
12.04.2019 Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon создают лидера в области биометрии 1
12.03.2019 Впервые проведена операция с применением экзоскелета, разработанного при участии лаборатории робототехники Сбербанка 1
15.02.2019 Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов 2
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок 1
05.07.2018 Почти половину кибератак в России совершают подростки 1
18.06.2018 Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе 1
28.05.2018 Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью 2
19.04.2018 Сбербанк запускает акселератор в сфере интеллектуальной робототехники 1
17.04.2018 Центр компетенций по ИБ «Цифровой экономики РФ» призвал бизнес к проактивности 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 79

Кузнецов Станислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Microsoft Corporation 11127 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
BI.Zone 44 4
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 4
IBM 3551 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
Huawei 2732 2
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Cisco Systems 2049 2
ICC AOKpass 16 2
IBM Security 16 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Сбербанк Инновационные лаборатории 1 1
OpenText 160 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Цифра ГК 116 1
Trend Micro 342 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
3761 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 52
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Открытие ФК 538 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Газпром нефть 382 6
Нэклис-Банк 15 6
Мегаполис ТК 89 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Экономикс-Банк 7 4
Эстет 9 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Visa International 1346 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Сбербанк страхование 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
Президент Российской Федерации 1441 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 18
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Проверка контрагентов 53 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 2
Google Android 10751 2
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 1
Сбербанк Инкассация - Сбербанк Службы инкассации - Кассово-инкассаторские услуги 2 1
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Цифра ГК - Zyfra PdA 1 1
Эвотор Онлайн-касса 7 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 1
Сбербанк Моя команда 8 1
Сбербанк Моя торговля 9 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iOS 5742 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 1
Microsoft Office 365 769 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
Соколов Алексей 121 10
Бокова Людмила 80 9
Четвернин Алексей 651 9
Козлов Александр 54 9
Горбатько Александр 90 9
Свириденко Алексей 18 8
Сычев Артем 48 7
Лебедь Сергей 12 7
Палей Лев 31 6
Ковалев Денис 10 6
Громов Александр 12 6
Кулинич Владимир 8 6
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
Лютиков Виталий 17 6
Хлысталова Юлия 9 6
Юфаркин Александр 10 6
Устюжанин Дмитрий 43 6
Данилов Сергей 13 6
Гадарь Дмитрий 11 6
Соколов Олег 51 6
Приезжева Антонина 18 6
Демидов Сергей 50 6
Остапенко Григорий 26 6
Контемиров Юрий 27 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Окулесский Василий 22 4
Петрова Елена 18 4
Скородумов Анатолий 63 4
Путин Владимир 1828 3
Грицай Георгий 5 2
Ефимов Альберт 37 2
Касперская Наталья 197 2
Капишников Дмитрий 6 2
Зауэрс Дмитрий 10 2
Глебов Олег 7 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Козлов Максим 6 1
Борисов Сергей 17 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Юнусов Руслан 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
Россия - Республика Мордовия 388 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Россия - Челябинская область 659 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Восточная Европа 1682 2
Европа 3774 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
США - Беркли 21 1
Тихий океан 54 1
США - Редмонд 105 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Индия - Республика 2175 1
Япония 2802 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Евразия 160 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Африка 1491 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
Vanson Bourne 34 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Global Finance World's Best Digital Bank Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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