Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Станислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 162, упоминаний - 169
Кузнецов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Сычев Артем 79 11
|Лебедь Сергей 30 10
|Соколов Алексей 137 10
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 71 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Гадарь Дмитрий 29 9
|Данилов Сергей 16 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лютиков Виталий 25 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 24 9
|Бокова Людмила 82 9
|Демидов Сергей 129 9
|Палей Лев 58 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Путин Владимир 3454 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Окулесский Василий 26 7
|Касперская Наталья 319 7
|Петрова Елена 20 6
|Греф Герман 485 4
|Макаров Валентин 251 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Самарцев Дмитрий 14 2
|Лямин Александр 75 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Янкин Андрей 52 2
|Зауэрс Дмитрий 17 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Артамонов Игорь 16 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.