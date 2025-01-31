Kaspersky Who Calls прямо во время вызова отображает на экране название организации, её категорию — например, банки, медицинские учреждения, а также репутацию — «вероятно полезный звонок» или «есть жалобы на спам». Для выявления потенциальных мошеннических и спам-номеров используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения, учитывающих отзывы пользователей.

Отдельно стоит отметить, что новые возможности Kaspersky Who Calls доступны не только отдельным пользователям, но и компаниям, например мобильным операторам, финансовым организациям, страховым компаниям. Решение можно интегрировать в собственное приложение и таким образом предлагать своим клиентам встроенный продвинутый определитель номеров и более высокий уровень безопасности.