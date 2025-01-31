Kaspersky Who Calls
Kaspersky Who Calls прямо во время вызова отображает на экране название организации, её категорию — например, банки, медицинские учреждения, а также репутацию — «вероятно полезный звонок» или «есть жалобы на спам». Для выявления потенциальных мошеннических и спам-номеров используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения, учитывающих отзывы пользователей.
Отдельно стоит отметить, что новые возможности Kaspersky Who Calls доступны не только отдельным пользователям, но и компаниям, например мобильным операторам, финансовым организациям, страховым компаниям. Решение можно интегрировать в собственное приложение и таким образом предлагать своим клиентам встроенный продвинутый определитель номеров и более высокий уровень безопасности.
Kaspersky Who Calls и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 37
|Dr.Web - Доктор Веб 1255 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
|Google LLC 11788 2
|Yandex - Яндекс 7367 2
|МегаФон 8861 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 2
|Meta Platforms 62 2
|Microsoft Corporation 24640 1
|Apple Inc 12111 1
|GitHub 822 1
|Gen Digital - Avast Software 174 1
|Oculus VR 73 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
|Telegram Group 2004 1
|X Corp - Twitter 2847 1
|Xiaomi 1738 1
|Meta Platforms - Facebook 4441 1
|1С 8235 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
|2domains 4 1
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
|МегаФон - NetByNet - Smartlogic - Смартлоджик 2 1
|TelTech 2 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
|PRO32 - ПРО32 40 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|Голованов Сергей 63 12
|Воробьев Виталий 7 6
|Григорьев Владимир 14 6
|Волгин Дмитрий 2 2
|Титова Марина 9 2
|Швецов Дмитрий 6 2
|Пиккат-Ордынский Сергей 6 2
|Булай Андрей 1 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Бабин Дмитрий 2 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Гудилин Олег 30 1
|Нагин Павел 3 1
|Чебышев Виктор 16 1
|Кузнецов Станислав 128 1
|Мурашов Станислав 1 1
|Порывай Денис 1 1
|Чернухин Эрнест 1 1
|Зайков Максим 25 1
|Бурцева Жанна 4 1
|Борзилов Давид 73 1
|Чугунов Никита 81 1
|Галов Дмитрий 42 1
|Калинин Дмитрий 22 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Известия ИД 628 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
|Ведомости 1004 1
|OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
|Kaspersky - New Kaspersky 9 1
|AV-Comparatives 25 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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