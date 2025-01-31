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Kaspersky Who Calls


Kaspersky Who Calls прямо во время вызова отображает на экране название организации, её категорию — например, банки, медицинские учреждения, а также репутацию — «вероятно полезный звонок» или «есть жалобы на спам». Для выявления потенциальных мошеннических и спам-номеров используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения, учитывающих отзывы пользователей.

Отдельно стоит отметить, что новые возможности Kaspersky Who Calls доступны не только отдельным пользователям, но и компаниям, например мобильным операторам, финансовым организациям, страховым компаниям. Решение можно интегрировать в собственное приложение и таким образом предлагать своим клиентам встроенный продвинутый определитель номеров и более высокий уровень безопасности.


31.01.2025 Kaspersky Who Calls: в 2024 г. больше половины пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством 1
20.11.2024 Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят 1
12.11.2024 Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур 1
30.10.2024 «МегаФон»: спрос на антивирусы вырос в два раза 1
22.10.2024 Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов 1
22.08.2024 Мифы и легенды современности: «Лаборатория Касперского» изучила, как изменились цифровые суеверия россиян 1
12.07.2024 Kaspersky Who Calls поможет пользователям Android автоматически блокировать входящие звонки с неизвестных номеров 1
08.05.2024 Эксперты в области кибербезопасности и телекоммуникаций рассказывают о ландшафте телефонного мошенничества в начале 2024 года 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 1
22.01.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году число заблокированных фишинговых ссылок в России выросло в 5 раз 1
10.01.2024 Каждый пятый россиянин чувствует себя некомфортно от звонков с неизвестных номеров 1
08.01.2024 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 1
28.12.2023 «Билайн» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством 1
25.12.2023 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Who Calls REST API 3
18.12.2023 В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос 1
17.05.2023 Kaspersky Who Calls: в I квартале 2023 г. доля столкнувшихся с классическим телефонным мошенничеством выросла на три процентных пункта 2
03.04.2023 «Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке 1
03.04.2023 «Лаборатория Касперского» перезапустила линейку решений для защиты цифровой жизни пользователей 1
08.12.2022 Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками 2
08.12.2022 В Kaspersky Who Calls рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством в 2022 году 3
05.12.2022 «Лаборатория Касперского» назвала распространенные цифровые суеверия россиян 1
31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии 1
30.09.2022 Kaspersky Who Calls: телефонные мошенники предлагают подработку 2
08.09.2022 Мошенники блокируют номера россиянам, не попавшимся на обман. Как защититься 1
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 1
03.08.2021 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2021 доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% 1
27.05.2021 МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком 1
17.05.2021 Kaspersky Who Calls: мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей правоохранительных органов 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в первом квартале 2021 года составила 70% 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году 1
05.11.2020 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63% 1
24.09.2020 Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО 1
11.08.2020 «Лаборатория Касперского» назвала среднюю сумму ущерба от «встречи» с банковскими мошенниками 1
28.07.2020 Абоненты ТТК теперь могут подключить сервис Kaspersky Who Calls 1
22.04.2020 «Лаборатория Касперского»: на первой неделе общей самоизоляции увеличилось количество жалоб на мошеннические звонки 1
18.10.2019 «Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ инструмент для автотестирования приложений в Android 1
23.08.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый третий россиянин стал жертвой телефонного мошенничества 1
14.08.2019 «Лаборатория Касперского» проанализировала динамику спам-звонков 1
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad 1
25.08.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила мобильную VR-игру про охоту на вирусы 1

Публикаций - 41, упоминаний - 49

Kaspersky Who Calls и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 37
Dr.Web - Доктор Веб 1255 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
Google LLC 11788 2
Yandex - Яндекс 7367 2
МегаФон 8861 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 2
Meta Platforms 62 2
Microsoft Corporation 24640 1
Apple Inc 12111 1
GitHub 822 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Oculus VR 73 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Telegram Group 2004 1
X Corp - Twitter 2847 1
Xiaomi 1738 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
8235 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
МегаФон - NetByNet - Smartlogic - Смартлоджик 2 1
TelTech 2 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
PRO32 - ПРО32 40 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 819 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Unsplash 786 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2184 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 30
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6982 14
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 208 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 779 8
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OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
AV-Comparatives 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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