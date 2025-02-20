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Русских Евгения



20.02.2025 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс о безопасности в интернете 1
04.10.2024 «Лаборатория Касперского» открывает осенний набор на оплачиваемую стажировку SafeBoard 1
24.09.2024 «Лаборатория Касперского»: 86% детей, изучающих программирование, чувствуют поддержку со стороны родителей в стремлении осваивать эту сферу 1
05.04.2024 Теперь и Kotlin/Java: «Лаборатория Касперского» открывает весенний набор на оплачиваемую стажировку для студентов SafeBoard 1
05.03.2024 «Лаборатория Касперского»: россияне считают необходимым профильное образование для ИТ-специалистов 1
08.02.2024 Треть специалистов по кибербезопасности считают полученное ими высшее образование недостаточным для текущей работы 1
21.12.2022 Почти половина опрошенных в России верит в реальность восстания машин 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Русских Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 3
DevOps - Development и Operations 879 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2155 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 652 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 414 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 59 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2950 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2723 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 840 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 1
Python - высокоуровневый язык программирования 950 3
C/C++ - Язык программирования 764 3
JavaScript - JS - язык программирования 1197 3
Kaspersky OS 125 2
C# - C Sharp - Язык программирования 332 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Когос Константин 1 1
Суворов Андрей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5165 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 340 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 19 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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