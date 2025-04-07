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НИЯУ МИФИ ИИКС Институт интеллектуальных кибернетических систем



07.04.2025 Строительная отрасль сможет обучиться ИИ с помощью курса от ДОМ.РФ и МИФИ 1
29.05.2024 В России появится поисковик для изучения древних рукописей 1
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория 1
29.03.2024 Преподаватель НИЯУ МИФИ создал чат-бот, отвечающий на вопросы студентов 1
14.09.2023 НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V 1
06.04.2023 База данных компонентов поможет импортозамещению 1
06.01.2023 В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах 1
27.09.2022 В России будет создано ПО для моделирования химических процессов 2
05.07.2022 НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр» 1
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:

НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 126 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Google LLC 11890 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Центр микроэлектроники 24 1
BMC Engineering - Би-Эм-Си Инжиниринг 1 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Yandex - Яндекс 7556 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8712 6
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4405 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9543 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2242 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8459 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2214 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 1
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NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 790 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7826 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 1
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