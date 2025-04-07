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НИЯУ МИФИ ИИКС Институт интеллектуальных кибернетических систем
НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147006 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 1
|Известия ИД 642 1
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