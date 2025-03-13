Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170633
ИКТ 13284
Организации 10427
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25247
Персоны 73074
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

НИЯУ МИФИ Институт ЛаПлаз Институт лазерных и плазменных технологий


13.03.2025 В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф» 1
26.08.2024 В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников 2
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 4
14.10.2022 Разработана уникальная система кодирования информации 1
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике 1
27.06.2022 Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу 1
21.01.2022 «Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA 3
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 4
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 54 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 186 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9814 4
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 379 3
VERA - Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly - импульсная плазменная двигательная установка 3 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1135 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 563 3
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1338 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1249 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 235 1
Телепортация 75 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3362 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1745 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6245 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5394 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10840 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
Егоров Игорь 43 3
Иваненко Владислав 22 2
Пожидаев Николай 85 2
Яковлев Валерий 2 1
Шифрина Анна 1 1
Цайлингер Антон 1 1
Степин Евгений 1 1
Краснов Виталий 8 1
Лахманский Кирилл 1 1
Стариков Ростислав 2 1
Черёмхин Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 5
Земля - планета Солнечной системы 10419 4
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос 32 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 1
Израиль 2743 1
Франция - Французская Республика 7870 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1280 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 4
Физика - Physics - область естествознания 2660 3
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3181 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Информатика - computer science - informatique 1070 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Образование в России 2228 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 191 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 7
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще