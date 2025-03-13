Получите все материалы CNews по ключевому слову
НИЯУ МИФИ Институт ЛаПлаз Институт лазерных и плазменных технологий
НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 2
|Егоров Игорь 43 3
|Иваненко Владислав 22 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Яковлев Валерий 2 1
|Шифрина Анна 1 1
|Цайлингер Антон 1 1
|Степин Евгений 1 1
|Краснов Виталий 8 1
|Лахманский Кирилл 1 1
|Стариков Ростислав 2 1
|Черёмхин Павел 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 7
|РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.