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Space-π – Space PI программа Дежурный по планете
Цель проекта – провести исследование влияния факторов космической погоды на системы спутника в приполярных областях, а также научиться получать и обрабатывать данные о движении судов в акватории Северного морского пути.
УПОМИНАНИЯ
Space-π – Space PI и организации, системы, технологии, персоны:
|IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 2
|Талант и успех - Общественный фонд 19 1
|РДШ - Российское движение школьников 3 1
|Иваненко Владислав 22 12
|Егоров Игорь 43 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Зубков Сергей 2 2
|Слободян Владимир 2 2
|Зуев Дмитрий 6 1
|Серкин Александр 2 1
|Абрамешин Андрей 2 1
|Костиков Кирилл 1 1
|Григорьев Александр 23 1
|Акимова Елена 1 1
|Романчук Иван 1 1
|Скиданов Роман 2 1
|Ткаченко Cергей 2 1
|Алешко Роман 1 1
|Киричек Руслан 11 1
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