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Space-π – Space PI программа Дежурный по планете


Цель проекта – провести исследование влияния факторов космической погоды на системы спутника в приполярных областях, а также научиться получать и обрабатывать данные о движении судов в акватории Северного морского пути.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Россияне впервые запустили в стратосферу животных с нейроимплантами в головном мозге. Видео 1
05.11.2024 СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный» 1
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова 1
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» 2
29.06.2023 С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3 2
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 2
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 1
18.01.2023 На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi 2
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 2
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике 2
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 1
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 1
24.02.2022 Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане 2
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 3
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства 2
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 3
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 31

Space-π – Space PI и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Завод Протон Зеленоград 10 1
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