С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3

Малый космический аппарат, получивший название CubeSX-HSE-3, создали сотрудники и студенты московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ на базе платформы «Орбикрафт-про 3U» компании «Спутникс». Спутник разработали для мониторинга экологического состояния Земли. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

С космодрома «Восточный» запустили космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 и в качестве попутной полезной нагрузки были отправлены 42 малых космических аппарата (три зарубежных и 39 российских, среди которых и CubeSX-HSE-3). Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, и космические аппараты были успешно выведены на заданные орбиты.

Спутник CubeSX-HSE-3 изготовлен при поддержке «Фонда содействия инновациям» в рамках проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете», масштабного федерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах.

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На аппарате CubeSX-HSE-3 находится модифицированный аппаратно-программный комплекс АИС, система мониторинга АЗН-В и камера. Кубсат состоит из трех юнитов, укрепленных на единой раме. Один из юнитов отводится под блок маховиков, ориентирующих аппарат в пространстве, второй включает в себя все платы для работы спутника, а третий полностью отведен под полезную нагрузку.

Малый космический аппарат CubeSX-HSE-3

CubeSX-HSE-3 – далеко не первый спутник, созданный в «Высшей школе экономики». Первый аппарат CubeSX-HSE отправился в космос в марте 2021 г., второй (CubeSX-HSE-2) – в августе 2022 г. Еще один космический аппарат сотрудники и студенты ВШЭ создали вместе с учащимися образовательного центра «Сириус» – CubeSX-Sirius-HSE.