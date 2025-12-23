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АФК Система Sitronics Space Спутникс ОрбиКрафт OrbiCraft Vizard-meteo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.12.2025 «Сварог» готовится к полету 1
22.09.2025 Столичные компании увеличивают выпуск высокотехнологичного оборудования 1
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков 3
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году 1
23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников 1
29.06.2023 С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3 1
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 1
18.01.2023 На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi 1
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 1
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике 4
28.09.2022 «Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России 1
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 2
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 2
24.02.2022 Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане 2
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ 1
08.12.2021 Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных 1
07.12.2021 Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 3

Публикаций - 23, упоминаний - 35

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Лептон НПО 6 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов 26 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Завод Протон Зеленоград 13 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
АСК 49 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 13
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
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Гарбузов Анатолий 167 1
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ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
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МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
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