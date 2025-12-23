Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
АФК Система Sitronics Space Спутникс ОрбиКрафт OrbiCraft Vizard-meteo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 35
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Иваненко Владислав 23 11
|Пожидаев Николай 85 3
|Слободян Владимир 2 2
|Катков Алексей 43 2
|Зубков Сергей 2 2
|Акимова Елена 1 1
|Гарбузов Анатолий 167 1
|Романчук Иван 1 1
|Абубекеров Марат 1 1
|Степин Евгений 4 1
|Собянин Сергей 538 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Егоров Игорь 45 1
|Григорьев Александр 23 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Серкин Александр 2 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Костиков Кирилл 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.