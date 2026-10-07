Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

На Московском стартап-саммите, организованном «Сбером» при поддержке правительства Москвы, крупнейшие российские компании ищут технологии, партнеров и продукты. О вариантах взаимодействия с современными российскими инженерными предпринимателями — в том числе теми, которые выходят на рынок не только в виде традиционных стартапов — рассказал Алексей Марухин, президент Sitronics Group.

CNews: Ваша компания впервые выступает партнёром Московского стартап-саммита. Каковы ваши ожидания? Что вы ищете на площадке?

Алексей Марухин: Для нас Московский стартап-саммит — место поиска новых идей, новых смыслов и анализа трендов. Здесь у нас есть возможность не только заглянуть в будущее, но и деятельно поучаствовать в его проектировании.

Технологическое развитие сейчас набрало огромную скорость. То, что мы знали вчера, уже совсем не то, с чем будем работать завтра. Важно постоянно изучать палитру технологий и идей, которые предлагает российский инженерный рынок.

Алексей Марухин, Sitronics Group: Технологическое развитие сейчас набрало огромную скорость

CNews: Sitronics Group готова инвестировать в стартапы?

Алексей Марухин: Sitronics Group — технологический холдинг, и не является венчурным фондом. Нам важна стратегическая синергия и четкое понимание того, как новый продукт или технология могут усилить наш текущий портфель решений.

CNews: Значит, Sitronics Group ищет не столько классические стартапы, сколько внешние инженерные команды?

Алексей Марухин: Мы анализируем тренды, ищем новые идеи, но в первую очередь — технологии. Для нас важно, насколько глубоко владеет технологией создавшая её команда. Мы фокусируемся на наукоемких и технологичных решениях. Открыты к диалогу со всеми, кому есть что предложить.

CNews: А формат взаимодействия с технологическими командами уже вторичен?

Алексей Марухин: Конечно, вторичен. У нас есть гибкость, которая позволяет выбирать нужный по ситуации формат взаимодействия с каждой командой. Мы готовы к любым формам сотрудничества. Это может быть партнёрская схема, но иногда мы предпочитаем развивать технологию внутри своего холдинга. Так мы поступаем, если технология ключевая, стратегически важная для нас.

Алексей Марухин: В перспективе безэкипажные суда и паромы будут основой водного транспорта России.

CNews: Что-нибудь уже нашли за время работы площадки?

Алексей Марухин: Мы ещё в поиске, пока рано говорить о результатах. Кроме того, развитие технологического партнёрства — это процесс.

CNews: Какие технологические направления или индустриальные тенденции сейчас приоритетны для Sitronics?

Алексей Марухин: Наши активы объединены в трёх ключевых вертикалях, в которых мы обладаем наибольшими компетенциями: связь, энергетика и судостроение. Любые продукты, технологии и идеи, которые могут создавать ценность для этих направлений, нам интересны. Текущий приоритет — развитие технологий автономности и робототехники в судоходстве, над которыми мы работаем особенно активно. Мы верим, что за этим будущее. Направление молодое, но у нас уже есть ряд реализованных проектов.

CNews: Можете привести примеры?

Алексей Марухин: Наш холдинг успешно создаёт безэкипажные катера для гражданских задач — для перевозки грузов, для мониторинга надводной обстановки, для гидрографии и рыбопоиска. Реализовано несколько проектов по автономному судовождению, в перспективе безэкипажные суда и паромы будут основой водного транспорта России.

Сегодня Sitronics Group — один из лидеров в этом направлении в России. Мы уже провели несколько логистических экспериментов с БЭК в разных акваториях. В прошлом году это были грузы логистического оператора СДЭК в Сахалинской области. В этом наш новый безэкипажный катер доставлял бюллетени в труднодоступные села Архангельской области. Оба эксперимента прошли успешно. Сейчас мы в переговорах как с госзаказчиками, так и бизнесом о дальнейших уже коммерческих внедрениях.

Холдинг создаёт безэкипажные катера для гражданских задач

CNews: В чём основные отличия технологического предпринимательства в России?

Алексей Марухин: Мы во многом сегодня направлены внутрь, держим фокус на российском рынке. Технологическое развитие страны сейчас под большим давлением, это вызов, с которым приходится сталкиваться. Санкции развитие затрудняют, но не останавливают.

CNews: Что ваша компания может предложить стартапам?

Алексей Марухин: Инженеры прежде всего ищут проекты, которые могут воплотить в жизнь, реализовав свои идеи и амбиции. Для них реализация идей — ключевое, мы это видим и готовы дать такую возможность.

CNews: По каким критериям лично вы оцениваете проекты фаундеров и партнёров? Какой первый шаг внешняя команда должна сделать уже сегодня, чтобы попасть «на радар» вашей компании?

Алексей Марухин: В контексте нашего разговора важен продукт, построенный на собственной технологии, широкий взгляд и жизнеспособная бизнес-модель для продвижения созданного продукта или технологии. На мой взгляд, это ключевое, но этого недостаточно: важно желание много и усердно работать.