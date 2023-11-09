Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника

29 июня российские кораблестроители отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата связана с выходом указа царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орёл». Россия – морская держава, а Санкт-Петербург является важным центром судостроения страны.

В 2025 году - 210 лет с тех пор, когда в 1815 году в Петербурге на заводе промышленника Чарльза Берда был спущен на воду первый пароход «Елизавета», названный в честь императрицы. Это стало знаменательным событием. Первый свой рейс пароход «Елизавета» совершил в Кронштадт. О том, как это происходило, делится воспоминаниями морской офицер Рикорд: «…Я участвовал в сей любопытной поездке. 3 ноября в 6 ч 55 м утра судно отошло от пристани Бердова завода и поплыло вниз по Неве… Многократно мерили ход судна… Таковое парами движущееся судно появилось в первый раз на Кронштадтском рейде, на купеческую гавань привлечены были многие для любопытства зрители, перед которыми пароход делал теперь небольшие разъезды... На обратном пути поднялись волны и сильный ветер „дул против носа с правой стороны“, поэтому пароходу представился лучший случай „испытать его достоинства“. Обратно шли 5 ч. 22 мин.».

В 1840-е годы его императорское величество Николай I уже регулярно ездил на пароходах в Кронштадт, о чем свидетельствует список дней его поездок. Дела Департамента полиции исполнительной МВД за 1851‒1852 годы ‒ это документ, который содержит проект правил для частных пассажирских пароходов, курсировавших между столицей и её окрестностями. Особое внимание уделяется безопасности пассажиров. Управление Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора в письме министру внутренних дел предлагает на каждом пароходе «иметь книгу для записывания жалоб». При этом «каждый предъявляющий жалобу, должен объяснить своё звание и место жительства», а претензия со стороны пассажира считалась объективной только при наличии двух свидетелей.

Огромный потенциал в коммерческом использовании пароходов был очевиден. Развитие пароходства давало возможность покорять большие моря. И в 1856 году появилась российская судоходная компания «Русское общество пароходства и торговли», которая ставила целью возобновление грузопассажирских перевозок между портами Чёрного, Азовского и Средиземного морей, а также расширение внешней торговли южного края России.