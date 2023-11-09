Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника

Разделы

29 июня российские кораблестроители отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата связана с выходом указа царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орёл». Россия – морская держава, а Санкт-Петербург является важным центром судостроения страны.

В 2025 году -  210 лет с тех пор, когда в 1815 году в Петербурге на заводе промышленника Чарльза Берда был спущен на воду первый пароход «Елизавета», названный в честь императрицы. Это стало знаменательным событием. Первый свой рейс пароход «Елизавета» совершил в Кронштадт. О том, как это происходило, делится воспоминаниями морской офицер Рикорд: «…Я участвовал в сей любопытной поездке. 3 ноября в 6 ч 55 м утра судно отошло от пристани Бердова завода и поплыло вниз по Неве… Многократно мерили ход судна… Таковое парами движущееся судно появилось в первый раз на Кронштадтском рейде, на купеческую гавань привлечены были многие для любопытства зрители, перед которыми пароход делал теперь небольшие разъезды... На обратном пути поднялись волны и сильный ветер „дул против носа с правой стороны“, поэтому пароходу представился лучший случай „испытать его достоинства“. Обратно шли 5 ч. 22 мин.».

В 1840-е годы его императорское величество Николай I уже регулярно ездил на пароходах в Кронштадт, о чем свидетельствует список дней его поездок. Дела Департамента полиции исполнительной МВД за 1851‒1852 годы ‒ это документ, который содержит проект правил для частных пассажирских пароходов, курсировавших между столицей и её окрестностями. Особое внимание уделяется безопасности пассажиров. Управление Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора в письме министру внутренних дел предлагает на каждом пароходе «иметь книгу для записывания жалоб». При этом «каждый предъявляющий жалобу, должен объяснить своё звание и место жительства», а претензия со стороны пассажира считалась объективной только при наличии двух свидетелей.

Огромный потенциал в коммерческом использовании пароходов был очевиден. Развитие пароходства давало возможность покорять большие моря. И в 1856 году появилась российская судоходная компания «Русское общество пароходства и торговли», которая ставила целью возобновление грузопассажирских перевозок между портами Чёрного, Азовского и Средиземного морей, а также расширение внешней торговли южного края России.

 

«Готовьтесь стать кораблестроителями! Вступайте в кружки морского моделизма!» Советский плакат о юных добровольцах в кружки моделизма. Красицкая А. Н., 1957 год. «Готовьтесь стать кораблестроителями! Вступайте в кружки морского моделизма!» Советский плакат о юных добровольцах в кружки моделизма. Красицкая А. Н., 1957 год.
Судостроители Альберт Эдельфельт, 1886 Судостроители Альберт Эдельфельт, 1886
Советский народ хочет видеть свой флот ещё более сильным и могучим. Художник: П. Мальцев, 1947г. Советский народ хочет видеть свой флот ещё более сильным и могучим. Художник: П. Мальцев, 1947г.
"Владивосток. В бухте Золотой Рог" 1980г. Художник - Сотсков Геннадий Алексеевич (1925-2011). График. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник России. "Владивосток. В бухте Золотой Рог" 1980г. Художник - Сотсков Геннадий Алексеевич (1925-2011). График. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник России.
Теплоходы, 1960-е Худ.: Владимир Петрович Харченко Теплоходы, 1960-е Худ.: Владимир Петрович Харченко
Фастенко Михаил Юрьевич (род.1955), "Шефский концерт", 1980 г. Фастенко Михаил Юрьевич (род.1955), "Шефский концерт", 1980 г.
«В Кольском заливе», 1977 год. Художник — Скворцов Геннадий Федорович. «В Кольском заливе», 1977 год. Художник — Скворцов Геннадий Федорович.
Дульфан Люсьен Вениаминович «Праздник на воде».1972г триптих Дульфан Люсьен Вениаминович «Праздник на воде».1972г триптих
«Ремонт колхозных судов», 1974 Худ. Ридель Вениамин Александрович «Ремонт колхозных судов», 1974 Худ. Ридель Вениамин Александрович
«Готовьтесь стать кораблестроителями! Вступайте в кружки морского моделизма!» Советский плакат о юных добровольцах в кружки моделизма. Красицкая А. Н., 1957 год.

09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники

он». Зеленодольское ПКБ проектирует надводную морскую технику — по его проектам было построено более 800 кораблей и судов для российского флота и на экспорт. Предприятию предстоит заменить зарубежные судостроительные и общемашиностроительные системы класса САПР и PDM/PLM, чтобы весь цикл проектирования, включая разработку цифровых моделей и рабочей конструкторской документации, выполнялся в
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций

оративной почты, с целью выбора оптимального по функционалу и стоимости владения решения», — отмечает генеральный директор «Кронштадтского морского завода» Анатолий Белоев. Фото: ru.depositphotos.com Судостроительная отрасль начала переходить на отечественные коммуникационные решения еще в начале 2000-х Перед CommuniGate Systems стояла задача реализовать миграцию коммуникационного ПО на пре
02.06.2017 «Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ

«Объединенная судостроительная корпорация» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заклю
17.10.2016 Объединенная судостроительная корпорация повысила надежность информационной системы

Объединенная судостроительная корпорация объявила о вводе в эксплуатацию системы контроля и мониторинга (СКМ) привилегированного доступа к объектам инфраструктуры своей информационной системы на базе технол
25.11.2014 ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8»

Стартовал проект внедрения системы на базе программного продукта «Парус — Предприятие 8» в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», которое является одним из ведущих предприятий «Объединенной судостроительной корпорации» по проектированию технических средств освоения шельфовых нефтегазовых месторожд
23.07.2014 «Техносерв» создаст для ЦКБ морской техники «Рубин» многофункциональный стенд проектирования

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, подписал контракт на техническое перевооружение центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»). Как сообщили CNews в «Техносерве», контракт был подписан по результатам открытого конкурса. Целью проекта является техническое перевооружение конструкт
23.06.2009 Судостроительная фирма "Алмаз" 26 июня спустит на воду пограничное сторожевое судно

ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (Санкт-Петербург) 26 июня 2009г. спустит на воду пограничное сторожевое судно проекта 22460 для ФСБ России. Как сообщает пресс-служба предприятия, в этот же день

13.04.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009»

24 - 25 июня в Санкт-Петербурге, в рамках официальных мероприятий IV Международного военно-морского салона IMDS-2009, состоится X Международная конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009». Организаторами мероприятия выступают судостроительный завод «Северная верфь», компания «Морской салон» и информационный центр «Маринконф». На кон
16.03.2009 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009»

24 - 25 июня в Санкт-Петербурге, в рамках официальных мероприятий IV Международного военно-морского салона IMDS-2009, состоится X Международная конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009». Организаторами мероприятия выступают судостроительный завод «Северная верфь», компания «Морской салон» и информационный центр «Маринконф». На кон
24.10.2006 "Морская техника" внедряет "1С" версии 8.0

Петербургская компания «Морская техника», специализирующаяся на поставках радиоэлектроники и запасных частей к судовы

