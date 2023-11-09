Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники

В АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя систему проектирования «Компас-3D», систему управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», систему управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM». Проект реализуется совместно специалистами предприятия и регионального центра «Аскон-Волга». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Зеленодольское ПКБ проектирует надводную морскую технику — по его проектам было построено более 800 кораблей и судов для российского флота и на экспорт. Предприятию предстоит заменить зарубежные судостроительные и общемашиностроительные системы класса САПР и PDM/PLM, чтобы весь цикл проектирования, включая разработку цифровых моделей и рабочей конструкторской документации, выполнялся в отечественном программном обеспечении.

Сейчас в бюро полностью развернут PLM-комплекс «Аскон». Конструкторы начинают работать в «Компас-3D». Этот модуль разрабатывается в опережающем режиме в рамках создания полностью импортонезависимой отечественной автоматизированной платформы управления жизненным циклом (АСУ ЖЦИ) и встроенной в нее 3D-судостроительной САПР. В «Лоцман:PLM» организована структура хранения моделей корпусных конструкций, проведено обучение стартовой группы специалистов.

«При выборе программного обеспечения нам было важно, чтобы его разработчик целенаправленно развивал решения для судостроения. Компания «Аскон» продвинулась в этом направлении дальше остальных», — отметили представители предприятия.

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30% sbercrm

Разрабатываемая платформа для задач судостроения базируется на текущих продуктах компании «Аскон» и других членов консорциума «Развитие» и будет состоять из трех крупных неразрывно связанных блоков: управление данными/процессами/проектами/жизненным циклом; работа с геометрией; инженерные расчеты.

В формировании функционального облика решения и его методологии принимают участие Крыловский государственный научный центр, предприятия Объединенной судостроительной корпорации, частные проектные бюро и верфи, Российский морской регистр судоходства.