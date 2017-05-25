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КБ Конструкторское бюро Design bureau

КБ - Конструкторское бюро - Design bureau


25.05.2017 НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum
26.02.2014 Конструкторское бюро «Арсенал» защитилось от утечек с помощью DeviceLock
23.01.2013 Рязанское конструкторское бюро «Глобус» приступило к внедрению «Е1 Евфрат»

Публикаций - 264, упоминаний - 267

КБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Крок - Croc 1683 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Red Hat 1224 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Samsung Electronics 9667 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Красноярский завод телевизоров - Красноярский радиозавод 1 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Информзащита 678 1
CBOSS - Fujitsu Services Oy 122 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
GM - Hughes - DirecTV 117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Nvidia Corp 3203 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 34 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 14
Самолёт ГК 1649 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 9
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 9
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 7
Газпром ПАО 1144 4
ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 4 3
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 2
КТРВ ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 2 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 10 1
Мегаполис ТК 199 1
Борей КБ - Конструкторское бюро 1 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
АСТРОН ОКБ - Оптико-механическое конструкторское бюро 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Администрация Президента РФ 976 2
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 29
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 27
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 5
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
DDR - Double data rate 2523 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
Microsoft Windows 2000 12612 15
Linux OS 8153 9
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 4
Microsoft Windows 2528 3
Microsoft SQL Server 1466 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 1
Национальные Технологии - Купол СХД 110 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 1
Apple macOS 1693 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
Путин Владимир 2696 2
Щеглов Дмитрий 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 17
Земля - планета Солнечной системы 9676 16
Беларусь - Белоруссия 4165 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Казахстан - Республика 4750 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Балтийское море - Варяжское море 95 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 11
Forbes - Форбс 623 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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