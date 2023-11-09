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Индексная книга (каталог) CNews*
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КБ Конструкторское бюро Design bureau

КБ - Конструкторское бюро - Design bureau

СОБЫТИЯ


09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники

В АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя систе
25.05.2017 НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»

ком-ЦОД», дочерняя структура «Ростелекома», подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках договоренностей «Ростелеком» будет участвовать в проектах НЦИ по внедрению сервиса «Виртуальное конструкторское бюро» (ВКБ) на российских промышленных предприятиях, сообщили CNews в НЦИ. Подписание соглашения состоялось 25 мая в рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России-2
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum

извана обеспечить строгое соблюдение установленных регламентов, сроков и процедур согласования документов и выполнения обязательств, сообщили CNews в компании Directum. «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ) — разработчик интегрированных комплексов бортового и наземного радиоэлектронного оборудования, систем и приборов для модернизируемых и перспективных самолетов, верт
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum

извана обеспечить строгое соблюдение установленных регламентов, сроков и процедур согласования документов и выполнения обязательств, сообщили CNews в компании Directum. «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» — мировой разработчик интегрированных комплексов бортового и наземного радиоэлектронного оборудования, систем и приборов для модернизируемых и перспективных самолетов, вер
26.02.2014 Конструкторское бюро «Арсенал» защитилось от утечек с помощью DeviceLock
23.01.2013 Рязанское конструкторское бюро «Глобус» приступило к внедрению «Е1 Евфрат»

Рязанское конструкторское бюро «Глобус», входящее в состав государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», начало внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат» от компании Cog
16.07.2008 «Конструкторское бюро машиностроения» выбирает ИТ-подрядчика

ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) проводит открытый конкурс № 4/532-ТП-2008, по итогам которого рассчитывает определить ИТ-подрядчика. В частности, победителю предстоит выполнить поста

Публикаций - 333, упоминаний - 335

КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 42
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 24
9594 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 16
Microsoft Corporation 25775 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 14
Softline - Софтлайн 3743 13
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 13
Directum - Директум 1268 12
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 11
Ростелеком 10948 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 10
Intel Corporation 12811 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Oracle Corporation 7074 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 8
МегаФон 10742 7
SAP SE 5601 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Autodesk 639 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
РТИ 155 7
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 5
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 5
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 5
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 4
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 11
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 10
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 10
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 9
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 9
Ростех - Вертолеты России 180 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 8
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Boeing 1031 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 7
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 7
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 6
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 6
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 5
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 5
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 4
Газпром ПАО 1493 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 4
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 4
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
КБСМ ФГУП - Конструкторское бюро специального машиностроения 3 3
Северное ПКБ - Северное проектно-конструкторское бюро 3 3
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 8
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
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Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 4
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 68
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PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 13
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Linux OS 11533 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Windows 2000 8678 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Аскон - Лоцман:PLM 100 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 7
Google Android 15244 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Siemens Teamcenter 73 6
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 60 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
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ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ ВКБ - Виртуальное конструкторское бюро 4 3
РСК ГК - РСК экзастрим 40 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iOS 8583 3
Путин Владимир 3454 7
Овчинский Владислав 230 4
Дегтев Геннадий 271 4
Кокшаров Николай 4 3
Калинин Александр 189 3
Матвиенко Валентина 117 3
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Осеевский Михаил 350 2
Мишустин Михаил 787 2
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Липов Андрей 68 2
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Богданов Кирилл 112 2
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Романов Дмитрий 69 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
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