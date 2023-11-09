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КБ Конструкторское бюро Design bureau
СОБЫТИЯ
|09.11.2023
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Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники
В АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя систе
|25.05.2017
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НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома»
ком-ЦОД», дочерняя структура «Ростелекома», подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках договоренностей «Ростелеком» будет участвовать в проектах НЦИ по внедрению сервиса «Виртуальное конструкторское бюро» (ВКБ) на российских промышленных предприятиях, сообщили CNews в НЦИ. Подписание соглашения состоялось 25 мая в рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России-2
|06.06.2016
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«Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum
извана обеспечить строгое соблюдение установленных регламентов, сроков и процедур согласования документов и выполнения обязательств, сообщили CNews в компании Directum. «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ) — разработчик интегрированных комплексов бортового и наземного радиоэлектронного оборудования, систем и приборов для модернизируемых и перспективных самолетов, верт
|31.05.2016
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«Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum
извана обеспечить строгое соблюдение установленных регламентов, сроков и процедур согласования документов и выполнения обязательств, сообщили CNews в компании Directum. «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» — мировой разработчик интегрированных комплексов бортового и наземного радиоэлектронного оборудования, систем и приборов для модернизируемых и перспективных самолетов, вер
|26.02.2014
|Конструкторское бюро «Арсенал» защитилось от утечек с помощью DeviceLock
|23.01.2013
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Рязанское конструкторское бюро «Глобус» приступило к внедрению «Е1 Евфрат»
Рязанское конструкторское бюро «Глобус», входящее в состав государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», начало внедрение системы электронного документооборота «Е1 Евфрат» от компании Cog
|16.07.2008
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«Конструкторское бюро машиностроения» выбирает ИТ-подрядчика
ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) проводит открытый конкурс № 4/532-ТП-2008, по итогам которого рассчитывает определить ИТ-подрядчика. В частности, победителю предстоит выполнить поста
КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Овчинский Владислав 230 4
|Дегтев Геннадий 271 4
|Кокшаров Николай 4 3
|Калинин Александр 189 3
|Матвиенко Валентина 117 3
|Шпак Василий 279 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Янукович Виктор 57 3
|Зубов Евгений 13 3
|Тимошкин Андрей 8 3
|Тайченачев Юрий 2 2
|Юрченко Юрий 2 2
|Райкевич Алексей 129 2
|Габараев Борис 2 2
|Goranson Annie - Горансон Энни 4 2
|Жандаров Владимир 2 2
|Полторанин Александр 2 2
|Ревков Платон 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Липов Андрей 68 2
|Волож Аркадий 268 2
|Собянин Сергей 538 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Борисов Юрий 122 2
|Ефимов Владимир 145 2
|Бровко Василий 60 2
|Иванов Сергей 405 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Гурко Александр 139 2
|Железняков Андрей 2 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Ференцев Анатолий 2 2
|Белянко Евгений 21 2
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