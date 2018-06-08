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Росимущество КТРВ КБМ НПК ФГУП КБ машиностроения Конструкторское бюро машиностроения Научно-производственная корпорация

Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
29.05.2018 «Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам 1
02.04.2014 «Аскон» резко замедлил рост и провел реорганизацию 1
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб. 1
25.10.2013 Разработчик САПР для российской оборонки выпустил игру для iPhone и iPad 1
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
27.09.2012 "Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства 1
26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим» 1
24.12.2010 Разработчик «Иглы» и «Искандера» получил российскую CAD-систему 2
23.12.2010 «Аскон» создал систему информационного обмена для «Конструкторского бюро машиностроения» 1
12.03.2010 На полигоне Капустин Яр произведен успешный пуск ракеты "Точка" 1
19.01.2010 «Аскон» построил сетевую инфраструктуру для «Конструкторского бюро машиностроения» 2
01.12.2008 «Аскон» построит ИС обмена данными для «Конструкторского бюро машиностроения» 1
16.07.2008 «Конструкторское бюро машиностроения» выбирает ИТ-подрядчика 1
12.12.2007 Исполняется 60 лет ракетному центру имени Макеева 1
13.04.2007 Танк побеждает в схватке с ракетой 1
03.11.2005 В России приватизируют 4 оборонных НИИ 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Росимущество и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 10
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 7
Ростелеком 10948 3
Компас 20 3
Крок - Croc 1964 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 2
Ростелеком - Глобус-телеком 235 2
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Apple Inc 13156 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Код Безопасности 812 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 3
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 2
Газпром центрремонт 6 2
Газпром ПАО 1493 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Татнефть - Тольяттикаучук - Тольяттисинтез - СИБУР Тольятти 2 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
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Аскон - Лоцман:ПГС 10 3
Аскон - Лоцман:ОРД 5 2
Аскон - Лоцман:КБ 6 2
Google Android 15244 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 11 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
Аскон Компас-График 42 1
Аскон - Лоцман:24 3 1
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Ким Дмитрий 73 1
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Богданов Максим 40 1
Горохов Сергей 11 1
Оснач Дмитрий 14 1
Шульман Александр 8 1
Самоделкин Андрей 2 1
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СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
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