MRP manufacturing resource planning Планирование производственных ресурсов Material requirements planning Планирование потребности в материалах
|13.04.2021
|
История развития, классификация и стоимость ERP-систем
Его ввел в обиход финансовый аналитик Ли Уайли. Новинка представляла собой развитие предшественника MRP (MRP II) — система, зародившаяся еще в 1960 г. и работающая в сфере производственн
|18.10.2006
|
Готовится к выпуску новый модуль системы Business Control
ыпуску новый модуль системы Business Control X-Production «Производство», удовлетворяющий стандарту MRP-II. Многие отечественные предприятия сейчас нуждаются в комплексной автоматизации произво
|28.07.2006
|
Системы планирования производства: APS задавит MRP II?
ема выбора Модули планирования, входящие в состав ERP-решений, чаще всего базируются на методологии MRP II ( Manufacturing Resource Planning). Исходя из MRP II, процесс планирования выгл
|07.09.2005
|
20 сентября откроется конференция "Управление производственным предприятием на базе Microsoft Axapta"
ационной системы Microsoft Axapta Управление производством и закупками в соответствии со стандартом MRP II Необходимые условия для перехода к планированию производства в соответствии со стандар
|05.09.2005
|
|30.08.2005
|
