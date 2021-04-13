История развития, классификация и стоимость ERP-систем Его ввел в обиход финансовый аналитик Ли Уайли. Новинка представляла собой развитие предшественника MRP (MRP II) — система, зародившаяся еще в 1960 г. и работающая в сфере производственн

Готовится к выпуску новый модуль системы Business Control ыпуску новый модуль системы Business Control X-Production «Производство», удовлетворяющий стандарту MRP-II. Многие отечественные предприятия сейчас нуждаются в комплексной автоматизации произво

Системы планирования производства: APS задавит MRP II? ема выбора Модули планирования, входящие в состав ERP-решений, чаще всего базируются на методологии MRP II ( Manufacturing Resource Planning). Исходя из MRP II, процесс планирования выгл

20 сентября откроется конференция "Управление производственным предприятием на базе Microsoft Axapta" ационной системы Microsoft Axapta Управление производством и закупками в соответствии со стандартом MRP II Необходимые условия для перехода к планированию производства в соответствии со стандар

