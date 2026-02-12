Разделы

Аскон Вертикаль САПР ТП система автоматизированного проектирования технологических процессов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 «Софтлайн Решения» помогла машиностроительному предприятию внедрить систему управления нормативно-справочной информацией 1
09.09.2025 «Аскон» выпустила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия 3
04.08.2025 «Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш» 1
22.07.2025 «КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон» 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
16.01.2018 НПЦАП внедрил управление механообработкой на базе ПП «Парус» 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
07.06.2013 НПП «Мотор» автоматизирует работу технологов на основе решений «Аскон» 5
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 2
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 2
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода 2
22.04.2011 Решения SDI Solution в области технологической подготовки производства интегрируют в продукты Autodesk 1
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе 1
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон» 2
30.01.2009 «Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными 2
29.07.2008 «Аскон» выпустил справочник «Материалы и сортаменты 2.0» 2
21.04.2008 «Аскон» выпустил третью версию САПР ТП «Вертикаль» 1

