«КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон»

«КамАЗ тормозные системы» (входит в группу компаний «КамАЗ»), занимающееся производством компонентов тормозной системы, системы подготовки воздуха, трансмиссии и двигателей автомобилей «КамАЗ» на площадке в Набережных Челнах, завершила внедрение PLM-решения «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделий, где в единой информационной системе выполняются разработка конструкции автокомпонентов и подготовка их производства.

Поставщиком и интегратором ИТ-систем в проекте выступил региональный центр «Аскон-Волга».

В состав PLM-решения входят система проектирования «Компас-3D», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM».

Особенностью проекта стала адаптация «Лоцман:PLM» для проведения FMEA-анализа видов и последствий потенциальных отказов конструкции продуктов и процессов их производства. FMEA-анализ помогает проанализировать возможные отказы, их причины и последствия, оценить риски их появления и необнаружения как для новой продукции, так и для изменения конструкций и процессов, уже запущенных в производство при изменении требований заказчика, что способствует обеспечению качества.

После выполнения анализа конструкции изделия и завершения его проектирования в «Компас-3D» технологи предприятия получают все его характеристики и функции, чтобы проанализировать процесс изготовления. Далее карты потока процесса и планы управления разрабатываются в САПР «ТП «Вертикаль». Все инженерные данные загружаются в «Лоцман:PLM». Процессы, реализованные в PLM-решении, позволяют также проводить управление изменениями.

Внедрение отечественного программного обеспечения связано с преобразованием совместного предприятия ООО «Кнорр Бремзе Кама», созданного ПАО «КамАЗ» и Кнорр Бремзе АГ, в ООО «КамАЗ тормозные системы» после выхода зарубежного участника из состава совместного предприятия. Ранее в ООО «Кнорр Бремзе Кама» для управления жизненным циклом изделий, анализа видов и последствий потенциальных отказов, управления изменениями использовались зарубежные ИТ-системы.

«Мы управляем документацией в PLM-решении «Аскон», отслеживаем изменения и анализируем риски. Выполняем процессы, которые поддерживались зарубежным программным обеспечением. Вся работа ведется в едином программном комплексе, что упрощает взаимодействие инженерных служб внутри предприятия и наше общение с технической поддержкой Аскон», – сказал Дмитрий Шамбулин, технический директор «КамАЗ тормозные системы».

Результаты аудита предприятия на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» после внедрения PLM-решения «Аскон» подтвердили преимущества использования комплексной информационной системы в конструкторской и технологической подготовке производства.