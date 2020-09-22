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ChaRM Change Request Management Управление запросами на изменение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.09.2020
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Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет в онлайн-формате
Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате. Онлайн-саммит Change Makers – это мировые тренды в управлении изменениями и
|15.09.2020
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Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате
ема образовательных, карьерных и нетворкинговых возможностей – всё, что необходимо для того, чтобы побеждать в высшей лиге трансформаций. На саммите выступят в синхронном переводе на русский классики управления изменениями из-за рубежа. Тим Кризи, главный директор по инновациям Prosci – компании, разработавшей одну из ведущих моделей управления изменениями ADKAR. Тим – руководитель и
|15.06.2020
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«Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре
вно расширяется. В рамках очередного этапа развития ITSMT в «Фольксваген Груп Рус» автоматизировали управление изменениями в части сетевой ИТ-инфраструктуры. Проект обеспечил прозрачный учет по
|03.07.2017
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Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото
Премиальный дизайн, недорого Производитель гаджетов Meizu начал продажи нового смартфона A5 из бюджетной линейки Blue Charm. Как ранее сообщал CNews, в мае 2017 г. китайская Meizu Technology официально объявила о реорганизации своего бизнеса, разделив его на три подразделения. Одно из них продолжит выпуск устр
|30.03.2017
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Honeywell представила новую систему автоматизации управления изменениями для промышленных предприятий
Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выводе на рынок программного обеспечения для управления изменениями и документирования, которое поможет заказчикам обеспечить согласованную работу промышленных систем управления. Honeywell Trace дает возможность заменить бумажные документ
|24.11.2014
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OmniWay подвел итоги эксплуатации процесса управления изменениями и конфигурациями в «Банке Интеза»
изменений, накопление актуальной информации об ИТ-инфраструктуре в базе данных конфигураций (CMDB), контроль изменений с помощью объективных и понятных ответственным лицам показателей эффективн
|16.09.2013
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ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями
рганизаций. В золотодобывающей компании «Полюс золото» процессы развития инфраструктуры, о которых подробно рассказал Василий Долгов, руководитель службы ИТ компании, начались с внедрения средств для управления изменениями и конфигурациями. А, по словам Виктора Ковалева, руководителя направления по стратегическому планированию департамента управления сервисов ИТ банка Home Credit, к внедрен
|15.04.2010
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IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS
как управление бизнес-процессами, оргструктурой, ИТ-приложениями. По сути, это позволило поставить управление изменениями бизнес-процессов на постоянную основу и снизить затраты за счет устран
|13.03.2007
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Анонсирована новая версия Proficy Change Management v.5.60
GE Fanuc Automation, подразделение GE Industrial, объявило о выпуске версии 5.60 программного продукта Proficy Change Management. Данная версия позволит оптимизировать интеграцию с продуктами GE Fanuc и обеспечивает поддержку программ и устройств производства третьих компаний. По словам Джимми Филис (Gi
ChaRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 139 15
|Чаркин Евгений 317 12
|Суровец Дмитрий 115 10
|Шеховцов Юрий 34 10
|Натрусов Артем 313 10
|Поляков Сергей 75 10
|Клепиков Алексей 121 10
|Дрейгер Павел 40 10
|Шевченко Владимир 153 10
|Гурко Денис 11 10
|Гребельный Антон 21 10
|Абдрахманов Рустам 41 10
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Феоктистов Вадим 36 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Дьяченко Валерий 96 9
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Беляев Владислав 104 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Ямщиков Владимир 51 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Коптелов Андрей 134 8
|Абакумов Евгений 227 8
|Савкин Владимир 40 8
|Огурцов Юрий 13 8
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