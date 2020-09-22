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ChaRM Change Request Management Управление запросами на изменение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет в онлайн-формате

Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате. Онлайн-саммит Change Makers – это мировые тренды в управлении изменениями и
15.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате

ема образовательных, карьерных и нетворкинговых возможностей – всё, что необходимо для того, чтобы побеждать в высшей лиге трансформаций. На саммите выступят в синхронном переводе на русский классики управления изменениями из-за рубежа. Тим Кризи, главный директор по инновациям Prosci – компании, разработавшей одну из ведущих моделей управления изменениями ADKAR. Тим – руководитель и
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре

вно расширяется. В рамках очередного этапа развития ITSMT в «Фольксваген Груп Рус» автоматизировали управление изменениями в части сетевой ИТ-инфраструктуры. Проект обеспечил прозрачный учет по
03.07.2017 Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото

Премиальный дизайн, недорого Производитель гаджетов Meizu начал продажи нового смартфона A5 из бюджетной линейки Blue Charm. Как ранее сообщал CNews, в мае 2017 г. китайская Meizu Technology официально объявила о реорганизации своего бизнеса, разделив его на три подразделения. Одно из них продолжит выпуск устр
30.03.2017 Honeywell представила новую систему автоматизации управления изменениями для промышленных предприятий

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выводе на рынок программного обеспечения для управления изменениями и документирования, которое поможет заказчикам обеспечить согласованную работу промышленных систем управления. Honeywell Trace дает возможность заменить бумажные документ
24.11.2014 OmniWay подвел итоги эксплуатации процесса управления изменениями и конфигурациями в «Банке Интеза»

изменений, накопление актуальной информации об ИТ-инфраструктуре в базе данных конфигураций (CMDB), контроль изменений с помощью объективных и понятных ответственным лицам показателей эффективн
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями

рганизаций. В золотодобывающей компании «Полюс золото» процессы развития инфраструктуры, о которых подробно рассказал Василий Долгов, руководитель службы ИТ компании, начались с внедрения средств для управления изменениями и конфигурациями. А, по словам Виктора Ковалева, руководителя направления по стратегическому планированию департамента управления сервисов ИТ банка Home Credit, к внедрен
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS

как управление бизнес-процессами, оргструктурой, ИТ-приложениями. По сути, это позволило поставить управление изменениями бизнес-процессов на постоянную основу и снизить затраты за счет устран
13.03.2007 Анонсирована новая версия Proficy Change Management v.5.60

GE Fanuc Automation, подразделение GE Industrial, объявило о выпуске версии 5.60 программного продукта Proficy Change Management. Данная версия позволит оптимизировать интеграцию с продуктами GE Fanuc и обеспечивает поддержку программ и устройств производства третьих компаний. По словам Джимми Филис (Gi

Публикаций - 551, упоминаний - 599

ChaRM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 44
Oracle Corporation 7074 40
9594 38
SAP SE 5601 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
HP Inc. 5883 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 19
Naumen - Наумен 752 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Google LLC 12688 16
Ростелеком 10948 15
Broadcom - VMware 2610 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 9
Cisco Systems 5372 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Apple Inc 13154 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
ММК Информсервис 69 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Software AG 203 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
BMC Software 97 7
Software AG & IDS Scheer 209 7
Intel Corporation 12811 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
АйТи 1519 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Comindware - Колловэар 202 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 7
Русагро Группа Компаний 379 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Ингосстрах СПАО 478 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Альфа-Банк 1979 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 11
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 10
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 10
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 10
Комус 110 10
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Почта России ПАО 2370 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Фармстандарт АО 48 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
АльфаСтрахование СГ 394 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
Совкомбанк ПАО 316 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 9
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
PEX Network - Process Excellence Network 16 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 249
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 143
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 102
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 94
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
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Суровец Дмитрий 115 10
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Поляков Сергей 75 10
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Шевченко Владимир 153 10
Гурко Денис 11 10
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Абдрахманов Рустам 41 10
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Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 96 9
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 98 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Беляев Владислав 104 9
Кереже Дмитрий 9 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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