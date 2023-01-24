ChaRM Change Request Management Управление запросами на изменение
ChaRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 196 9
|Сургутнефтегаз - СНГ 224 1
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Гимранов Ринат 91 1
|Буленков Дмитрий 29 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Путин Владимир 2734 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Patently Apple 27 1
|GizmoChina 97 1
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