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ChaRM Change Request Management Управление запросами на изменение



24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта 1
14.12.2022 Михаил Трегубенко, «Сибур»: Наша задача — за счет цифровизации увеличить долю высококвалифицированного труда 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
01.06.2022 «Переходя — переходи». Импортозамещение по проторенной дорожке 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
15.12.2021 ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях 1
24.11.2021 Как получить цифровую профессию при поддержке государства 1
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих

 1
26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
13.08.2021 Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 1
16.02.2021 «Корус консалтинг» поможет технологично управлять изменениями на производстве 2
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 1
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
25.11.2020 Accenture: бизнес не научился извлекать выгоду из облачных технологий 1
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
10.02.2020 Х5 Retail Group открыла «Цифровую академию» 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
18.10.2019 «Техносерв» представил платформу промышленного интернета вещей Winnum 1
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке 1
14.10.2019 «Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл» 1
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот» 1
18.06.2019 Сергей Боровиков -

Нужно сотрудничать с мировыми ИТ-гигантами, а не считать их своими конкурентами

 1
26.04.2019 Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1

Публикаций - 166, упоминаний - 171

ChaRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meizu Technology 157 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 2
Apple Inc 11202 2
Lenovo Motorola 3503 2
Samsung Electronics 9737 2
Huawei 3511 2
SAP SE 4882 2
BBK OPPO Electronics 326 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 7 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 137 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 57 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 85 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 241 1
Xiaomi 1299 1
Nvidia Corp 3214 1
Google LLC 10951 1
HTC Corporation 1492 1
Microsoft Corporation 23512 1
Celonis 23 1
Ramax - Рамакс 94 1
SAP CIS - САП СНГ 832 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 196 9
Сургутнефтегаз - СНГ 224 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39035 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21387 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19236 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53354 3
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11854 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1897 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25995 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2738 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22265 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25041 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5881 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8450 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5736 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6617 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2327 1
Плазма - Plasma - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 147 1
SIM-card - Nano-SIM 212 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11304 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2170 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 39 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 197 1
Headset head - Гарнитура головная - комплект из наушников и микрофона 866 1
Автофокус - Автофокусировка 2230 1
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 679 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10231 1
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8643 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2963 1
Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition 229 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 238 1
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4792 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1748 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16067 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 886 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 1
USB micro 942 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 987 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 729 1
Google Android 12569 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 761 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 2
Google AOSP - Android Open Source Project 55 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 143 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 173 1
Apple iPhone 13 102 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 67 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 78 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 132 1
Microsoft Windows 2000 12681 1
Nvidia Tesla GPU 143 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 219 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 22 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 7 1
Microsoft Windows 14452 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
SAP Process Mining by Celonis 15 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 375 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 1
Apple iOS 6813 1
Linux OS 8259 1
Apple macOS 1715 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 35 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Гимранов Ринат 91 1
Буленков Дмитрий 29 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Путин Владимир 2734 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Россия - РФ - Российская федерация 123031 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50194 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15092 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17146 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39386 2
Европа 21317 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина 90 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 1
Израиль 2608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 362 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 1
Россия - СФО - Новосибирск 3712 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14997 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2500 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 1
Италия - Итальянская Республика 4224 1
Германия - Федеративная Республика 12015 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13165 1
Япония 12882 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20150 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2467 2
Физика - Physics - область естествознания 2436 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24013 2
Английский язык 6161 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9927 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1370 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4051 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9428 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 829 1
Спорт - Футбол 563 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 265 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1599 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41724 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42029 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2666 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4642 1
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Patently Apple 27 1
GizmoChina 97 1
Counterpoint Research 73 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
РАН - Российская академия наук 1802 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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