АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media)

АДВ — российская коммуникационная группа. В группе работает более 1500 сотрудников на 2023 год. Группа объединяет 25 компаний, предоставляющих спектр профессиональных услуг в области маркетинга и сопутствующих сервисов: маркетинговые коммуникации, маркетинговая стратегия, медийная реклама, управление клиентским опытом (CX), креатив, контент, управление связями с общественностью (PR), взаимодействие с органами государственной власти (GR) и многое другое. Технологический дивизион группы ADV Tech также разрабатывает инновационные решения для маркетинга, в том числе развивает отечественного «цифрового двойника» рекламного агентства на основе искусственного интеллекта — АЙЗЕК.