Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Data Insight Дейта Инсайт Исследовательское агентство

Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство

Data Insight – аналитическая компания, специализирующаяся на онлайн-ритейле


26.01.2024 Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей

Tinkoff eCommerce и аналитическое агентство Data Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории. Об этом CNews сообщили пр
27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность

ки — в оффлайн-магазине, через сайт, мобильное приложение или при контакте с сотрудником магазина. Об этом CNews сообщили представители AWG. ИТ-интегратор AWG совместно с исследовательским агентством Data Insight запустили исследование омниканальности российских розничных ритейлеров, итогами которого станет OMNI retail raiting, выход запланирован на середину ноября 2023 г. В исследовании уч
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта

eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провелв исследование изменений розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году. Последние несколько лет рынок показывает рост не ниже 20% и является одной из самых перспек
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов

Согласно данным исследования аналитического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России. Онлайн-торговля – один из самых перспективных сег
05.10.2016 Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд

Международная платёжная платформа PayPal обнародовала результаты своего нового исследования, проведённого совместно с Data Insight. В рамках исследования компания решила изучить один из наиболее динамично развивающихся рынков — розничные онлайн-продажи за границу. Согласно экспертным оценкам Data Insight

27.01.2014 63% россиян пользуется банковскими картами для совершения онлайн-платежей

Компания Data Insight по заказу платежного оператора PayU провела исследование электронных платежей в


Публикаций - 116, упоминаний - 128

Data Insight и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 21
PayPal 654 13
Amazon Inc - Amazon.com 2998 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
VK - Mail.ru Group 3455 5
1С-Битрикс - Bitrix 579 5
Microsoft Corporation 24625 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
Apple Inc 12101 4
Сбер - InSales - Инсейлс 51 4
Flowwow - Флаувау 22 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Alibaba Group 422 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
McKinsey & Company Int 248 3
PayU - ПэйЮ 38 3
Samsung Electronics 10255 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Telegram Group 1983 2
Magento Inc 37 2
Verisign 357 2
Google LLC 11775 2
Intel Corporation 12197 2
Oracle Corporation 6688 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Haier Group 165 2
МегаФон 8805 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
8213 2
Прогноз 1650 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Цифра ГК 2426 2
Ростелеком 9701 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3933 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 19
eBay Inc 1619 11
Почта России ПАО 2112 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 6
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 6
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 4
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 4
Visa International 1949 4
Связной ГК 1369 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Яндекс.Доставка 70 4
Cersanit - Церсанит Трейд 20 4
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 3
Альфа-Банк 1769 3
Сбер - СберЛогистика 63 3
Комус 94 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 3
Лента - Утконос 177 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Сантех Смарт 3 3
ElytS - ЭЛИТС 4 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Федеральное собрание Российской Федерации 303 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 32
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 28
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 12
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 8
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 8
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
Яндекс.Маркет 937 18
Реестр добросовестных экспортеров 198 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 5
Google Android 13994 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
Apple iOS 7809 2
Rakuten Viber 627 2
WhatsApp Messenger 1082 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 2
UMI.CMS 65 2
Biglion - Биглион 59 2
Omni - криптовалюта 86 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 2
Apple iPhone 6 4862 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Data Insight - Norton Insight 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Office 3734 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Gmail 946 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Statista 229 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Овчинников Борис 129 9
Вирин Федор 22 9
Малюгин Владимир 25 8
Кретов Илья 17 6
Путин Владимир 3171 5
Слуцкий Александр 14 4
Силуанов Антон 66 4
Кайкова Ирина 4 4
Бурмистров Михаил 29 4
Бельянинов Андрей 18 4
Бар-Бирюкова Мария 94 3
Улюкаев Алексей 31 3
Ишуткин Иван 3 3
Шанина Ирина 27 3
Виноградова Надежда 3 3
Алешкин Сергей 65 3
Ядринцев Клим 4 3
Новосельцев Дмитрий 3 3
Коленцев Владимир 5 3
Мугайнутдинова Элина 3 3
Славинский Михаил 13 2
Селихов Дмитрий 12 2
Кузин Вадим 36 2
Ременникова Елена 10 2
Семенов Александр 145 2
Малис Александр 157 2
Осокин Андрей 10 2
Николаев Илья 4 2
Чухонцев Александр 12 2
Захаров Роман 2 2
Закеров Марат 2 2
Хромов Андрей 12 2
Волков Роман 18 2
Воронкин Александр 3 2
Мигунов Артем 2 2
Султанов Дамир 2 2
Серегин Андрей 14 2
Горшков Тимофей 5 2
Максимова Марина 10 2
Панкин Сергей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 18
Беларусь - Белоруссия 5664 17
Казахстан - Республика 5526 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 12
Европа 21767 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 9
Германия - Федеративная Республика 12682 8
Израиль 2730 7
Украина 7608 7
Европа Западная 1481 6
Канада 4881 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Испания - Королевство 3706 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Япония 13282 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Европа Восточная 3075 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - СФО - Омская область 666 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 33
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 26
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 17
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 15
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 14
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 9
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 8
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 8
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 6
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 51 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 5
Forbes - Форбс 817 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
Ведомости 996 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
РБК Инновации 47 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
CNews Техноблог 61 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Forrester Research 821 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 3
INFOLine-Аналитика 53 3
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 2
SimilarWeb 50 2
Markets&Markets Research 112 1
Frost & Sullivan 203 1
RiskIQ 9 1
ТИАР-Центр 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Wave 45 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
eMarketer 205 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще