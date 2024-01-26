Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство

Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей Tinkoff eCommerce и аналитическое агентство Data Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории. Об этом CNews сообщили пр

AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность ки — в оффлайн-магазине, через сайт, мобильное приложение или при контакте с сотрудником магазина. Об этом CNews сообщили представители AWG. ИТ-интегратор AWG совместно с исследовательским агентством Data Insight запустили исследование омниканальности российских розничных ритейлеров, итогами которого станет OMNI retail raiting, выход запланирован на середину ноября 2023 г. В исследовании уч

eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провелв исследование изменений розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году. Последние несколько лет рынок показывает рост не ниже 20% и является одной из самых перспек

Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов Согласно данным исследования аналитического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России. Онлайн-торговля – один из самых перспективных сег

Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд Международная платёжная платформа PayPal обнародовала результаты своего нового исследования, проведённого совместно с Data Insight. В рамках исследования компания решила изучить один из наиболее динамично развивающихся рынков — розничные онлайн-продажи за границу. Согласно экспертным оценкам Data Insight