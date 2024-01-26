Data Insight Дейта Инсайт Исследовательское агентство
Data Insight – аналитическая компания, специализирующаяся на онлайн-ритейле.
|26.01.2024
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Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей
Tinkoff eCommerce и аналитическое агентство Data Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории. Об этом CNews сообщили пр
|27.07.2023
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AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность
ки — в оффлайн-магазине, через сайт, мобильное приложение или при контакте с сотрудником магазина. Об этом CNews сообщили представители AWG. ИТ-интегратор AWG совместно с исследовательским агентством Data Insight запустили исследование омниканальности российских розничных ритейлеров, итогами которого станет OMNI retail raiting, выход запланирован на середину ноября 2023 г. В исследовании уч
|06.11.2019
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eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта
eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провелв исследование изменений розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году. Последние несколько лет рынок показывает рост не ниже 20% и является одной из самых перспек
|15.08.2017
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Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов
Согласно данным исследования аналитического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России. Онлайн-торговля – один из самых перспективных сег
|05.10.2016
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Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд
Международная платёжная платформа PayPal обнародовала результаты своего нового исследования, проведённого совместно с Data Insight. В рамках исследования компания решила изучить один из наиболее динамично развивающихся рынков — розничные онлайн-продажи за границу. Согласно экспертным оценкам Data Insight
|27.01.2014
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63% россиян пользуется банковскими картами для совершения онлайн-платежей
Компания Data Insight по заказу платежного оператора PayU провела исследование электронных платежей в
Data Insight и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Борис 129 9
|Вирин Федор 22 9
|Малюгин Владимир 25 8
|Кретов Илья 17 6
|Путин Владимир 3171 5
|Слуцкий Александр 14 4
|Силуанов Антон 66 4
|Кайкова Ирина 4 4
|Бурмистров Михаил 29 4
|Бельянинов Андрей 18 4
|Бар-Бирюкова Мария 94 3
|Улюкаев Алексей 31 3
|Ишуткин Иван 3 3
|Шанина Ирина 27 3
|Виноградова Надежда 3 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Ядринцев Клим 4 3
|Новосельцев Дмитрий 3 3
|Коленцев Владимир 5 3
|Мугайнутдинова Элина 3 3
|Славинский Михаил 13 2
|Селихов Дмитрий 12 2
|Кузин Вадим 36 2
|Ременникова Елена 10 2
|Семенов Александр 145 2
|Малис Александр 157 2
|Осокин Андрей 10 2
|Николаев Илья 4 2
|Чухонцев Александр 12 2
|Захаров Роман 2 2
|Закеров Марат 2 2
|Хромов Андрей 12 2
|Волков Роман 18 2
|Воронкин Александр 3 2
|Мигунов Артем 2 2
|Султанов Дамир 2 2
|Серегин Андрей 14 2
|Горшков Тимофей 5 2
|Максимова Марина 10 2
|Панкин Сергей 2 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
|РЭШ - Российская экономическая школа 12 1
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