20.08.2025 В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему 1
06.12.2024 Налоговая требует 10 миллиардов у старейшего в России интернет-магазина 1
15.11.2024 Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
03.07.2024 Дефицит подкрался незаметно? Российские маркетплейсы в большой беде из-за Китая. Начались проблемы с поставками товаров из-за рубежа 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Семко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4307 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Yandex - Яндекс 8013 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1527 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7836 2
Ozon Global 10 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 879 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 182 1
Unsplash 1157 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 57 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1286 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
Почта России ПАО 2204 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 171 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3279 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12646 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2635 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2217 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 423 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11018 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5164 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2186 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17559 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70126 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14754 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4739 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2553 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25047 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1160 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 255 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1080 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 33 1
FreePik 1250 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 1
Бурмистров Михаил 36 2
Черницкая Евгения 4 1
Талагаева Юлия 1 1
Конышев Алексей 5 1
Дмитриев Алексей 56 1
Алябьев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152182 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 1
Россия - ДФО - Амурская область 799 1
Турция - Турецкая республика 2448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50053 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7697 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6483 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3501 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25242 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 479 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7191 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3594 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 525 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7693 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 319 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1363 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5743 1
Ведомости 1127 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2049 2
Forbes - Форбс 881 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 123 4
INFOLine-Аналитика 64 2
