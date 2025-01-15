СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping

CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой Мир.

"Развитие кроссбордера в 2024 году. Альтернатива традиционному ритейлу и маркетплейсам" Никита Веселов, Product Owner, CDEK.Shopping, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва