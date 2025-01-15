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СДЭК Шоппинг CDEK Shopping

СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping

CDEK.Shopping —  платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой Мир.

 

 

"Развитие кроссбордера в 2024 году. Альтернатива традиционному ритейлу и маркетплейсамНикита Веселов, Product Owner, CDEK.Shopping, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


15.01.2025 CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
01.11.2024 Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России 1
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
22.10.2024 Исследование CDEK.Shopping: около трети россиян хотели бы вернуть кнопочные телефоны 1
16.10.2024 Сервис CDEK.Shopping запустил «Консьерж-сервис» — премиум-услугу для заказа эксклюзивной продукции 1
11.10.2024 Российским школьникам нужно около 2 лет, чтобы накопить на IPhone 16 1
18.09.2024 CDEK.Shopping: более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом 1
12.09.2024 CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro 1
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор 1
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 1
04.07.2024 CDEK.Shopping сокращает сроки доставки 1
03.07.2024 Дефицит подкрался незаметно? Российские маркетплейсы в большой беде из-за Китая. Начались проблемы с поставками товаров из-за рубежа 1
04.06.2024 CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога 1
24.05.2024 Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15 1
24.04.2024 Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян 1
18.01.2024 Аналитика Tele2: интерес россиян к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в 8 раз 1
18.01.2024 Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple 1
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 1
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping 1
18.01.2023 CDEK Pay присоединился к НСПК 1
09.12.2022 На платформе CDEK.Shopping появились товары британского маркетплейса ASOS 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 1
14.10.2022 CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo 1
21.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
12.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

СДЭК Шоппинг и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12099 9
Samsung Electronics 10254 4
Sony 6544 4
Yandex - Яндекс 7339 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
Xiaomi 1732 2
СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
МегаФон 8803 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
LG Electronics 3614 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Lenovo Group 2292 1
Telegram Group 1983 1
Huawei 3932 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 1
Manzana Group - Манзана 24 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Naumen - Наумен 625 1
McKinsey & Company Int 248 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Газпром ЦПС 27 1
Примо РПА 12 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Huntflow - Хантфлоу 4 1
Valve Software 207 1
Logitech 421 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Почта России ПАО 2112 4
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
Adidas - Адидас 160 3
Nike 185 3
Dyson 122 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
LEGO 244 2
Uniqlo 10 2
Miele - Миле 134 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
PVH Corp - Calvin Klein 17 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 3 2
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
СДЭК Термо 2 2
H&M 21 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
ASOS 9 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ElytS - ЭЛИТС 4 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Аксессуары 3881 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 183 2
Наушники - Headphones 3999 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 7 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 3
Apple MacBook Pro 526 3
Яндекс.Маркет 937 3
Google Android 13994 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
Яндекс.Едадил 20 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Apple Mac mini - неттоп 184 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPhone 15 127 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 20 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Apple iOS 7809 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
Яндекс.Практикум 53 1
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Apple Space Gray 19 1
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Казахстан - Республика 5525 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Израиль 2730 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Fashion industry - Индустрия моды 239 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 31 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
INFOLine-Аналитика 53 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Открытое образование 10 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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