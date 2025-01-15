СДЭК Шоппинг CDEK Shopping
CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой Мир.
"Развитие кроссбордера в 2024 году. Альтернатива традиционному ритейлу и маркетплейсам" Никита Веселов, Product Owner, CDEK.Shopping, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СДЭК Шоппинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Пивоваров Дмитрий 5 5
|Иванов Александр 101 2
|Горяинов Александр 12 2
|Шмырева Елизавета 2 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Веселов Никита 2 2
|Гольдорт Леонид 4 2
|Пиксаев Вячеслав 3 2
|Яковлева Инна 2 2
|Цацура Евгений 2 2
|Ядринцев Клим 4 1
|Проскурин Денис 2 1
|Балин Дмитрий 5 1
|Колосов Дмитрий 2 1
|Лащенко Дарья 1 1
|Мартынова Елена 87 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Крутько Иван 21 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Кудашев Михаил 26 1
|Донцова Галина 1 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Семко Сергей 4 1
|Путин Владимир 3171 1
|Глазков Александр 137 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 80 1
|Врацкий Андрей 135 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|INFOLine-Аналитика 53 2
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
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