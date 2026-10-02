Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nextons Некстонс
Команда Nextons, ранее входившая в состав российской практики международной юридической фирмы Dentons, предоставляет комплекс юридических услуг российским и международным компаниям. Nextons является официальным партнером Dentons и сопровождает проекты клиентов в любой точке мира.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 31 002 418 597 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Nextons и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
|SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
|Yandex - Яндекс 9372 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 302 1
|СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 1
|FreePik 1883 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
|Наумов Виктор 126 1
|Волошин Максим 12 1
|Востриков Юрий 87 1
|Дунаевский Дмитрий 3 1
|Путин Владимир 3471 1
|Джальчинов Джангар 1 1
|Донцова Галина 1 1
|Ожерельев Владимир 2 1
|Шадаев Максут 1228 1
|Forbes - Форбс 1017 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2486 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.