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Nextons Некстонс

Nextons - Некстонс

Команда Nextons, ранее входившая в состав российской практики международной юридической фирмы Dentons, предоставляет  комплекс юридических услуг российским и международным компаниям. Nextons является официальным партнером Dentons и   сопровождает проекты клиентов в любой точке мира.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 31 002 418 597 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 31 002 418 597 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 31 002 418 597 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.10.2026 В споре о правах на ИИ-персонажа Роспатент встал на сторону итальянской компании 1
25.11.2024 Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft 1
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 1
08.11.2023 В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи 1
19.04.2023 Налоговый контроль в 2023 году 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Nextons и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Yandex - Яндекс 9372 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 264 1
Почта России ПАО 2392 1
Ozon Global 13 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 503 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1972 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1375 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4019 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3354 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4983 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26850 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4701 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3701 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2784 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 30 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8768 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1956 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 246 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23178 1
Радионяня - Видеоняня 29 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3370 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23793 1
Трансграничная передача данных - Cross-border data transfer 21 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 501 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13804 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36747 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3460 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12444 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35820 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 302 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 1
FreePik 1883 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
Наумов Виктор 126 1
Волошин Максим 12 1
Востриков Юрий 87 1
Дунаевский Дмитрий 3 1
Путин Владимир 3471 1
Джальчинов Джангар 1 1
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