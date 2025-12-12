Разделы

МКТУ Международная классификация товаров и услуг International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks


СОБЫТИЯ


12.12.2025 «Яндекс» выпустит собственный дешевый электромобиль 1
17.11.2025 Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники 2
08.10.2025 У Microsoft внезапно проснулась любовь к России. Поданы заявки на регистрацию сразу двух новых брендов 2
24.09.2025 Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста 1
30.05.2025 Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака в России 2
14.05.2025 «Купер» регистрирует отдельный бренд для направления B2B 1
18.04.2025 «Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад 1
18.02.2025 Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры 2
26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 2
02.12.2024 Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT 1
26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций 2
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 2
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 2
26.10.2023 Lenovo выгоняют из России. У компании отбирают ее знаменитый бренд, но россияне от этого не пострадают 2
13.10.2023 Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока 1
27.09.2023 У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом 2
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 2
01.02.2022 «Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов 2
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании 1
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple 2
15.08.2019 «Витте консалтинг» стал исключительным правообладателем товарного знака платформы по управлению данными «Цифровой алфавит» 1
17.05.2019 «Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами 2
12.04.2019 В России аннулировали права Google на его бренд 1
28.11.2012 Apple не смогла зарегистрировать бренд iPad в России 1
29.05.2007 Государство начинает регистрировать блоги 1
19.06.2006 Роспатент подтвердил права ZyXEL Communications на торговую марку ZyXEL в России 1

Apple Inc 12632 7
Google LLC 12261 7
Samsung Electronics 10626 4
Xiaomi 1976 4
Huawei 4222 2
Lenovo Group 2362 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
Sony 6634 2
Microsoft Corporation 25238 2
PocketBook International 95 2
LG Electronics 3675 2
Онлайн патент - Online Patent 21 2
Болид НВП - Bolid 93 1
Wexler 61 1
TeXet 56 1
3Q 48 1
Grundig Multimedia 2 1
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
ASKO 35 1
Орион телеком 3 1
Anthropic 63 1
QUMO - КУМО 24 1
Metamentor - Метаментор 6 1
Ланит 99 - Торговый дом 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3133 1
Canalys 235 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 337 1
Ростелеком 10313 1
Ланит - Artezio - Артезио 90 1
Ланит Интеграция 213 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
HTC Corporation 1505 1
ZyXEL Communications 302 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 347 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Dyson 130 2
Adidas - Адидас 166 2
Grundig 42 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 3 1
Аэропорты регионов УК 23 1
Городисский и Партнёры 11 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 1
Nike 190 1
BMW Group 465 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 24
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 7
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1479 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4193 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4485 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 75 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 238 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Apple iPad 3938 4
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 53 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 3
Apple iPad Pro 307 2
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 56 2
Google Android 14688 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 2
Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
Apple MacBook Pro 536 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Ситроникс - Sitronics Electro ePark 5 1
i-Free Just AI - Agent Platform 5 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Rakuten Viber 650 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
Google Allo - Мессенджер 11 1
Apple iPhone 6 4862 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 1
Statista 254 1
Apple iOS 8245 1
Tencent - WeChat - мессенджер 161 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 107 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Apple - App Store 3009 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
Apple AirPlay 122 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1882 1
Сидорова Алина 2 2
Ахундов Ариф 1 1
Погадаев Никита 1 1
Прыткова Елена 1 1
Кириллов Кирилл 3 1
Сивицкая Анастасия 3 1
Щербатых Елена 1 1
Попеленская Вероника 1 1
Mariéthoz Jimmy - Мариетоз Джимми 1 1
Салтыкова Людмила 1 1
Городисский Андрей 1 1
Рехлова Евгения 1 1
Cavelier Jeanne - Кавелье Жанна 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Альбац Александр 1 1
Путишев Алексей 1 1
Альбац Валерий 1 1
Печникова Елена 1 1
Боброва Людмила 1 1
Альбац Мария 1 1
Богданова Надежда 1 1
Кучма Леонид 29 1
Горьков Станислав 1 1
Specht Erich - Спехт Эрик 5 1
Наумов Виктор 126 1
Иванов Денис 13 1
Зырянов Борис 12 1
Заславский Алексей 13 1
Кузнецов Евгений 55 1
Семенов Анатолий 35 1
Гурленов Андрей 31 1
Коршунов Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 4
Европа 24639 3
Южная Корея - Республика 6861 3
Украина 7796 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Япония 13551 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Турция - Турецкая республика 2492 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Швейцария - Женева 327 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Нидерланды 3633 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 902 1
Солнечная система - Solar system 2546 1
Земля - планета Солнечной системы 10659 1
Израиль 2784 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Армения - Республика 2370 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Германия - Федеративная Республика 12939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2049 1
Китай - Шанхай 807 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Швеция - Королевство 3715 1
Европа Восточная 3121 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Германия - Берлин 729 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 28 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 263 1
Английский язык 6878 1
Латинский алфавит 192 1
Modus operandi - Образ действия 9 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2588 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Орловские новости 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
Ведомости 1239 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
The Insider 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Wired - Издание 270 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 7
