Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка
Управляющая китайским маркетплейсом Poizon компания Shanghai Shizhuang Information Technology подала в суд на фирму с таким же названием в России - «Пойзон». В случае победы китайский маркетплейс может потребовать с ответчика компенсацию в размере до 5 млн руб. В случае если китайская компания сможет доказать убытки, это грозит российским ответчикам изъятием домена, административной или уголовной ответственностью.
Поддельный маркетплейс
Управляющий китайским маркетплейсом Poizon подал иск в суд по интеллектуальным правам на российскую компанию «Пойзон», обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Об этом в середине октября 2024 г. пишет Shoppers.media.
Shanghai Shizhuang Information Technology (управляющая компания китайского маркетплейса Poizon) попытается в суде признать недобросовестной конкуренцией регистрацию в России товарных знаков Poizon и «Пойзон» российским ООО «Пойзон». В связи с тем, что китайское руководство обнаружило мобильное приложение и сайт с таким же, как у них названием и торгующее такими же марками одежды и обуви.
Коммерческий директор Brandmonitor Кирилл Кириллов считает, что шансы доказать недобросовестную конкуренцию у истца есть в том числе, если Shanghai Shizhuang Information Technology в суде представит социологические исследования, которые могут показать, что потребители ассоциируют данный торговый знак с китайским маркетплейсом Poizon. Если китайской компании удастся доказать, что действия российской «Пойзон» по регистрации товарного знака недобросовестные, она сможет в судебном порядке добиться аннулирования лицензии и изъятия домена. Кириллов же добавил, что в случае победы китайский маркетплейс может потребовать с ответчика компенсацию в размере до 5 млн руб., но, если будет детальная калькуляция по конкретному перечню товаров, суммы будут значительно больше.
Опрошенные изданием Shoppers.media юристы отметили, что российский «Пойзон» воспользовался тем, что китайский Poizon не зарегистрировал свои товарные знаки в России. По словам адвоката Orchards Анастасии Сивицкой, регистрируя товарные марки, используемые китайской компанией, ООО «Пойзон» воспользовалось тем, что те не зарегистрировали их в России. Сивицкая добавила, что китайской Poizon в суде нужно будет доказать, что она работает на одном рынке с «Пойзон», но поскольку она не работает на российском рынке напрямую, сделать это будет сложно. В случае если китайская компания сможет доказать убытки, это грозит российским ответчикам административной или уголовной ответственностью.
ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 г., по данным Единого государственного реестро юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ее единственный владелец — китайский гражданин Цай Цзиньшуй (Cai Jinshui). В 2023 г. выручка компании составила 11,1 млн руб., чистая прибыль — 865 тыс. руб., согласно данным «СПАРК-Интерфакса». Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака в декабре 2023 г., а также по 35-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему торговлю через интернет.
По информации Shoppers.media, управляющая компания китайского маркетплейса зарегистрировала международную торговую марку Poizon по Мадридскому соглашению в июне 2023 г. В России ей предоставлена охрана по 42-му классу МКТУ.
У компании ООО «Пойзон» есть приложение и сайт Poizon (указано, что он работает в тестовом режиме), на котором продаются одежда и обувь Nike, Adidas, New Balance и других брендов. Эти же марки представлены на китайском маркетплейсе Poizon.
В декабре 2023 г. Shanghai Shizhuang Information Technology подавала возражение в Роспатент и отмечала, что товарный знак, зарегистрированный российской компанией, отображает название уникальной торговой площадки Poizon и полностью воспроизводит ее товарный знак и оригинальный логотип компании. Коллегия Роспатента отклонила возражение. Shanghai Shizhuang Information Technology оспаривает решение в суде, иск к Роспатенту подан 8 октября этого года, а судебное заседание назначили на 2 декабря.
В ООО «Пойзон» заявили, что компания - «официальный вендор бренда Poizon на территории России».
Китайский маркетплейс Poizon
Соперничество в цифровом ландшафте в последнее время усилилось. Китайские гиганты электронной коммерции и платформы социальных сетей диверсифицируют свои бизнес-модели, чтобы оптимизировать потоки доходов, а некоторые ранние последователи в секторе роскоши расширили свое присутствие за пределы WeChat, Weibo и Tmall. Новые платформы являются частью этого процесса и в частности, большим потенциалом обладает Poizon - крупнейшее в Китае онлайн-сообщество любителей уличной одежды.
Poizon - это полноценный модный маркетплейс, где продаются подлинные кроссовки, одежда, сумки, часы и аксессуары от дизайнерских брендов и люксовых марок, а также произведения искусства. До этого Poizon начинал как сообщество по обмену контентом с акцентом на уличную одежду, когда был основан в 2015 г. Два года спустя платформа вышла на рынок электронной коммерции и запустила специальную аутентификацию. Именно этот путь позволил создать уникальную бизнес-модель. Основанная на двух столпах, сообществе и покупках, бизнес модель позволяет создать четкий и эффективный замкнутый цикл в виде «контент - коммерция».
Каждый заказ, сделанный на китайском маркетплейсе Poizon, должен пройти процесс проверки и контроля качества. Это означает, что продавец должен отправить товар профессиональным аутентификаторам платформы. Ведь товары, прошедшие этот процесс, поставляются в фирменной упаковке Poizon, включающей эксклюзивный сертификат подлинности, устойчивую к вскрытию кабельную стяжку и индивидуальную упаковку. Кроме того, Poizon обладает самой большой в мире библиотекой дополненной реальности (AR)-моделей обуви. По данным Poizon, функцией «AR-примерить» ежедневно пользуются 30% покупателей. С помощью камеры телефона покупатели могут интуитивно почувствовать размер детали или вещи.
Ориентируясь на молодое поколение, Poizon доступен только в мобильных приложениях. Пользователям предлагается сделать заказ на месте, используя ссылки на покупку в сообщениях, а после получения продукции они могут поделиться своими впечатлениями и вдохновением для создания стиля. Это помогает накапливать капитал бренда и создавать лояльные сообщества.
По информации Jing Daily, представители поколения Z (поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 гг.) составляют почти 90% пользователей Poizon. По сравнению со старшими поколениями, эта демографическая группа, как правило, лучше образована, имеет более широкий кругозор и больше интересуется качеством. Помимо стремления к новизне, их мотивирует перспектива сообщества, и им нравится делиться своими продуктами и мыслями с единомышленниками. Учитывая все это, Poizon создал не только место для онлайн-покупок, но и виртуальное пространство, в котором устанавливаются эмоциональные связи с другими людьми.
Более того, бренды, запущенные на Poizon, отличаются от конкурентов эффективностью. В отличие от других платформ социальных сетей и сайтов электронной коммерции, Poizon берет на себя ежедневные операции, которые обычно поручаются сторонним агентствам. Для продавцов брендов не взимается регистрационный сбор - высокая плата на таких торговых площадках, как Tmall, а все маркетинговые и рекламные ресурсы предоставляются бесплатно.
Благодаря этому в настоящее время с платформой сотрудничают более 10 мировых брендов, таких как Kering Eyewear, Coach и Zenith. Coach объявил о сотрудничестве в мае 2021 г., продавая сумки, кожаные изделия и аксессуары, одновременно предлагая свой ассортимент как в приложении, так и в собственных магазинах. Американский бренд доступной роскоши также выпустил лимитированные серии товаров в приложении до их официального запуска. Тем временем в июле 2021 г. принадлежащая LVMH компания ZENITH представила эксклюзивный набор часов в Poizon.
Пока что большинство товаров, доступных на китайском маркетплейсе Poizon, это товары для перепродажи. Это привело к колебаниям цен и сомнениям в подлинности, несмотря на предоставляемую услугу проверки. Однако ценность перепродажи предметов роскоши может укрепить капитал бренда, что доказали такие легендарные коллаборации, как Louis Vuitton x Supreme и Dior x Air Jordan.
Издание Jing Daily отмечает и тот факт, что учитывая молодую пользовательскую базу платформы Poizon и ее возможности по перепродаже, можно говорить о неиспользованных возможностях. Однако, судя по текущему портфолио брендов на рынке, ведущие люксовые марки не решаются заводить официальные аккаунты. Разумным для брендов подходом может стать разовое сотрудничество, что и происходит в настоящее время.