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Индексная книга (каталог) CNews*
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Недобросовестная конкуренция



16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции 1
28.12.2024 Юрий Латин -

Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее

 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
19.09.2023 В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства 1
08.06.2023 Wildberries опубликовал статистику по «самовыкупам» 1
29.05.2023 Wildberries на 70% сократила число самовыкупов на платформе после запуска нового ИТ-решения 1
28.03.2023 Wildberries поддержал предложение инициативной группы партнерских ПВЗ по дифференцированным тарифам 1
08.02.2023 Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение 1
02.08.2022 Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
22.07.2022 Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить 1
23.06.2022 Власти призывают маркетплейсы к хорошему поведению под угрозой жесткого госрегулирования 1
23.03.2022 IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов 1
08.02.2022 Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги 1
21.12.2021 Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 1
09.07.2019 Москвич требует денег у Instagram за моральный ущерб 1
06.07.2017 Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя 1
13.04.2017 Компания Касперской стала жертвой «порочащей информационной атаки» 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1
07.12.2009 Volvo забирает бренд у российского разработчика ПО 1
25.08.2009 Инсайдеры 2009: кризис диктует свои условия 1
10.09.2008 МТС отправляет SIM-карты «Билайна» в мусор 1
29.07.2008 Oracle: в SAP работают мошенники 1
29.07.2008 Oracle предъявила новые обвинения SAP 1
03.06.2008 «Петерстар» уходит от «серых схем» 1
01.02.2008 «Суперфон» и Gigafone выясняют, чей патент главнее 1
27.07.2007 Еврокомиссия обвинила Intel в нечестной конкуренции 1
26.07.2007 Информация в России беззащитна? 1
04.06.2007 Softline вступила в ряды АП КИТ: развитие ИТ-рынка в России 1
10.04.2007 Нарушение авторских прав стало в РФ тяжким преступлением 1
23.03.2007 Oracle обвинила SAP в воровстве 1
11.12.2006 Против LG.Philips LCD начато расследование 1
12.07.2006 Судный день для Microsoft закончился печально 1
15.05.2006 У Microsoft проблемы: Минюст продляет надзор 1
01.11.2005 Дмитрий Тиманов: Русские телевизоры не сдают своих позиций 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Недобросовестная конкуренция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 8
Oracle Corporation 6687 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
МегаФон 8803 3
SAP SE 5276 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
LG Electronics 3614 2
Intel Corporation 12197 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
8213 2
Fujitsu 2041 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Philips 2053 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Google LLC 11775 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
RealNetworks Products and Services 353 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 2
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9699 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Cisco Systems 5114 1
Apple Inc 12099 1
Qihoo 360 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
HP Inc. 5685 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Связной ГК 1369 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Volvo Cars 253 1
Евросеть 1404 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
British Airways - British Midland International 126 1
Флибуста 33 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
IAB - Internet Advertising Bureau 22 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
RBC Dain Rauscher Wessels 7 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Барщевский и Партнёры 11 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Unsplash 762 1
Adidas - Адидас 160 1
Nike 185 1
Судебная власть - Judicial power 2309 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Единая Россия - Политическая партия 293 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 10
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Оповещение и уведомление - Notification 4605 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
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Microsoft Windows 15656 6
Linux OS 9936 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 3
Oracle PeopleSoft 418 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft Edge - браузер 1995 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
IBM DB2 371 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2058 1
Microsoft Office 3734 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Windows XP 2399 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Microsoft Office 365 940 1
Яндекс.Маркет 937 1
Google Gmail 946 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
StatCounter 395 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Brave - Браузер 33 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 4
Путин Владимир 3171 2
Kagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 31 2
Касперская Наталья 291 1
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
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