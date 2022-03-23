IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов

IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймовIBM ввязалась в очередной патентый спор, касающийся ее мейнфреймных технологий. Через суд «голубой гигант» хочет добиться запрета продукта SDM компании LzLabs. ПО позволяет действующим клиентам IBM, использующим ее фирменные мейнфреймы для запуска собственных бизнес-приложний, постепенно мигрировать на современные x86-серверы и тем самым лишить корпорацию прибыли. У руля LzLabs находятся люди, связанные с компанией Neon, которую IBM покарала через суд в 2011 г., причем по схожему поводу.
IBM «душит» конкурента
IBM подала в суд на компанию LzLabs, которая специализируется на услугах по модернизации мейнфреймов. «Голубой гигант» считает, что недавно вышедшая на американский рынок LzLabs незаконно использует его интеллектуальную собственность.
В заявлении IBM говорится, что LzLabs присвоила себе технологии корпорации путем реверс-инжиниринга (обратного проектирования) и декомпиляции ее программного обеспечения для управления мейнфреймами. Дело будет рассмотрено Окружным судом США города Уэйко (штат Техас), пишет The Register.
Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенных для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Такие компьютеры, помимо IBM, производит, к примеру, Fujitsu. В конце февраля 2022 г. стало известно, что японская компания планирует прекратить выпуск и продажу устройств данного типа к 2030 г.
LzLabs предлагает своим клиентам платформу Software Defined Mainframe (SDM, программно-определяемый мейнфрейм). Она нацелена на действующих пользователей мейнфреймов IBM, которые планируют перенести свои бизнес-приложения на более современные платформы – как правило, в кластер из серверов на базе x86-процессоров – без необходимости доработки этих приложений или модификации связанных с ними данных.
В списке клиентов LzLabs, упомянутых на официальном сайте компании, числятся, к примеру, немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN Truck & Bus, швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom.
IBM рассчитывает добиться в суде запрета для LzLabs на распространение SDM и дальнейшее использование своей интеллектуальной собственности и технологий, являющихся коммерческой тайной.
Реверс-инжиниринг и подставная фирма
Согласно документам, переданным истцом в суд, LzLabs создала подставную компанию под названием Winsopia, которая приобрела лицензию на мейнфреймный софт у британской «дочки» IBM. По мнению юристов «голубого гиганта», единственная функция данной фирмы заключалась в том, чтобы изучить проприетарное ПО под микроскопом, а затем на основе полученной информации разработать собственный продукт – SDM. В IBM отмечают, что LzLabs позиционирует свою платформу в качестве простой замены тех самых продуктов, к пониманию принципов работы которых специалисты Winsopia пришли обманным путем.
IBM обвиняет LzLabs в нарушении пяти принадлежащих ей патентов. Два из них описывают «методы, реализованные в инструкциях мейнфреймов IBM, которые LzLabs приходится эмулировать или транслировать в инструкции Intel x86». Еще два включают подробное описание методов повышения эффективности эмуляции/трансляции. Наконец, последний затрагивает трансляцию вызовов приложений к системному ПО IBM в вызовы x86-аналогов.
В США, где состоится судебный процесс, реверс-инжиниринг – процесс изучение готового устройства или программы ради понимания принципа ее работы и создания аналога без прямого копирования – полностью законен. Однако если продукт, созданный при помощи реверс-инжиниринга, нарушает какой-либо из патентов, не принадлежащих создателю, суд может встать на сторону законного владельца прав на соответствующую интеллектуальную собственность.
В данном случае IBM имеет патентные претензии к LzLabs и, помимо этого, утверждает, что ответчик прибегнул к созданию отдельного юридического лица с одной лишь целью – сокрыть факт проведения исследования софта IBM для создания прямого аналога. Вероятно, таким способом юристы корпорации стремятся указать на то, что в LzLabs прекрасно осознавали нелегальность своего предприятия.
У руля рецидивисты
Американский ИТ-гигант утверждает, что в LzLabs заправляют люди с опытом незаконного реверс-инжиниринга мейнфреймных технологий. В судебных документах упоминаются экс-владелец компании Neon Enterprise Software Джон Мур (John Moore) и ее бывший руководитель Тило Рокман (Thilo Rockman).
Neon в 2009 г. запустила продукт под названием zPrime, который позволял снизить потребление вычислительных ресурсов при выполнении бизнес-приложений на машинах IBM System z и, как следствие, уменьшить размер выплат в адрес «голубого гиганта». Внедрение данного решения предполагало модификацию системного ПО компьютеров. Запрет на внесение подобных изменений, как утверждают в IBM, был прямо прописан в договорах с клиентами.
Деятельность Neon стала предметом длительного судебного разбирательства, в ходе которого стороны обменялись исками друг к другу. Neon обвиняла IBM в недобросовестной конкуренции, а та, в свою очередь, утверждала, что соперник использует ее интеллектуальную собственность. В итоге в 2011 г. суд в Техасе встал на сторону IBM и запретил Neon продавать свой продукт.
IBM не впервой судиться из-за патентов. В августе 2021 г. CNews писал о завершении 18-летнего разбирательства между американским ИТ-гигантом и Santa Cruz Operation (SCO) по поводу прав на часть кода ядра Linux. Компании урегулировали спор, договорившись о том, что правопреемница SCO – TSG Group – откажется от претензий к IBM в обмен на «скромную» компенсацию в размере $14,25 млн.