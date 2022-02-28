Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов

Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок

Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственных мейнфреймов и серверов на базе операционной систем семейства Unix.

Согласно дорожной карте, опубликованной на официальном сайте компании, производство и продажи мейнфреймов прекратятся в 2030 финансовом году, Unix-серверов – к 2029 г. Услуги по поддержке уже поставленного «железа» будут оказываться в течение дополнительных пяти лет – до 2035 и 2034 г. соответственно. Fujitsu ожидает, что впоследствии ее клиенты перейдут на использование облачных сервисов компании.

В планах Fujitsu вывести на рынок еще одну модель мейнфрейма линейки GS21. Это должно случиться в 2024 г. Кроме того, в компании рассчитывают расширить линейку Unix-серверов Fujitsu Sparc M12 – в 2022 и 2026 гг. В пресс-релизе Fujitsu, сопровождающем дорожную карту, говорится о том, что последняя еще может претерпеть изменения.

Новая дорожная карта Fujitsu

Компания предлагает своим клиентам – владельцам мейнфреймов и Unix-серверов по завершении жизненного цикла данных продуктов перейти в облако в рамках Fujitsu Uvance. Под этим новым брендом Fujitsu планирует работать по сервисной модели, предоставляя доступ, в частности, к услугам высокопроизводительных вычислений (HPC) с дополнительными возможностями по требованию клиента.

Отсчет времени пошел

Однако же, как пишет The Register, фактически Fujitsu обозначила крайний срок, в который ее клиентам необходимо перенести свои приложения, использующие оборудование компании, на другую платформу либо адаптировать их к работе в более современной вычислительной инфраструктуре. Издание отмечает, что несмотря на, казалось бы, отделенность перспективы прекращения поддержки продуктов Fujitsu, для многих представителей бизнеса завершение жизненного цикла мейнфреймов и связанная с этим необходимость миграции могут представлять серьезный вызов. Для таких компаний покупка «железа» Fujitsu была долгосрочной и дорогостоящей инвестицией, а оборудование в них используется для решения задач критически важных для бизнеса.

Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенных для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Такие вычислительные машины под брендом Fujitsu, в частности, использует полицейская платформа Министерства внутренних дел Великобритании (основана на Fujitsu BS2000).

«Множество таких мейнфреймов все еще здесь, поскольку код продолжает выполняться и бизнес-логика привязана к "железу"», – считает Филипп Доусон (Philipp Dawson), вице-президент Gartner Research. Другими словами, такого рода оборудование остается востребованным до тех пор, пока существует необходимость в приложениях, «заточенных» под него.

По словам Доусона, с Unix-серверами ситуация несколько иная. «По сути, Linux заменил Unix. Но подобной замены для мейнфремов не существует. Когда "железа" больше нет, что делать с приложениями?», – отмечает эксперт.

IBM поможет

Главный аналитик Omdia Рой Илсли (Roy Illsley) в разговоре с The Register заявил, что, хотя выпуск мейнфреймов по-прежнему приносит прибыль, ее размер продолжает сокращаться. По прогнозу специалиста к 2025 г. на долю данного типа оборудования будет приходиться не более 3,9% от суммарных продаж серверов в деньгах.

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«Клиенты столкнутся со значительными трудностями, поскольку миграция с мейнфреймов – непростая операция, поэтому 2035 г. дает им время спланировать и выполнить любую миграцию», – отметил Илсли.

Он также подчеркнул, что переход на мейнфреймы других производителей, к примеру, IBM (платформа IBM z), может оказаться неплохим вариантом – более дешевым и связанным с меньшим количеством трудностей по сравнению с альтернативами. Тем не менее, выбор в пользу миграции приложений на новые мейнфреймы может оказаться ошибкой, поскольку рынок такого «железа» пребывает в упадке.

С Unix-серверами все не так плохо

Ситуация на рынке Unix-решений значительно лучше. По данным Omdia, в 2025 г. будет отгружено 31 тыс. серверов на базе архитектур Sparc и Power. Популярность серверов данного типа снижается, но меньшими темпами, если сравнивать с мейнфреймами. Поставки x86- и Arm-систем, напротив, растут.

The Register считает, что Fujitsu неспроста выбрала 2034 г. в качестве даты прекращения сопровождения своих Unix-серверов. На 2034 г. также намечено прекращение расширенной поддержки операционной системы Solaris корпорации Oracle, которая предназначена для работы в системах на базе процессоров аналогичной архитектуры (Sparc).

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В 2017 г. Oracle сократила 2,5 тыс. сотрудников, в том числе разработчиков Solaris и Sparc, фактически свернув развитие этих технологий. Fujitsu, в свою очередь, продолжила выпуск собственных Sparc-чипов для серверов M12.