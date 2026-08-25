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IBM System Z IBM eServer zSeries
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.08.2026
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Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции
ботки данных – для ускорения операций ввода/вывода и внушительного размера кеш – для ресурсоемких бизнес-задач. Ключевая особенность новинки – способность к одновременному выполнению инструкций Arm и IBM Z (s390x) или Arm и LinuxONE (s390x). Процессор, как ожидается, будет изготавливаться в соответствии с техпроцессом 2 нм. Первый прототип чипа по этой норме IBM выпустила еще в 2021 г. Кто
|13.09.2019
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IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных
. Заказчики могут использовать всю мощность систем, чтобы ускорить отключение и перезапуск сервисов IBM Z, и даже временно увеличить мощность, чтобы восстановление прошло быстрее. В качестве це
|10.04.2018
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IBM представила мейнфреймы для облачных сред
uxONE Rockhopper II. Эти модели дополнили линейку z14, которая была анонсирована в 2017 году. Новые IBM Z поставляются в однофреймовых стойках, соответствующих 19-дюймовому промышленному станда
|17.07.2017
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IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z
IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z, который способен обработать более 12 млрд зашифрованных операций в день. В системе исп
|25.08.2015
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SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems
и сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM Systems z заказчикам стало проще и ко
|14.04.2014
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IBM представила новые мобильные решения на базе мэйнфрейма System z
анзакций несет за собой повышение затрат компаний на интеграцию новых мобильных приложений. Решение IBM System z Solution for Mobile Computing призвано помочь организациям быстро вводить в рабо
|09.04.2014
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IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z
Компания IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z, позволяющие снизить эксплуатационные расходы и быстро разворачивать облачные сервисы. Среди анонсированных решений — IBM Enterprise Cloud System, облачная платформа на базе System
|03.12.2013
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«Техносерв» и IBM создали первый в России центр компетенций по решениям на платформе IBM System z
и корпорация IBM объявили об открытии первого в России центра компетенций по решениям на платформе IBM System z. В центре компетенций развернут программно-аппаратный комплекс на базе вычислите
|15.07.2013
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IBM оптимизирует облачные технологии на базе System z с приобретением CSL International
темами, не жертвуя при этом безопасностью или масштабируемостью, — отметил руководитель направления IBM System z Грег Лотко (Greg Lotko). — Реакция клиентов на преимущества использования Linux
|23.01.2012
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Обзор ноутбука HP ProBook 5330m: инструмент капиталиста
едорогой и качественный ноутбук. А не ультрабук. Но в случае с моделью ProBook 5300m все проще: серия ProBook изначально относит нас к сегменту высокопроизводительных бизнес-ноутбуков (наподобие Dell z14), коим новинка и является. И на этот раз ее совершенно правильно назвали ноутбуком, хотя по габаритам и Folio 13, и ProBook 5330m схожи. Корпус В этом десятилетии толщина корпуса приобретае
|21.07.2011
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IBM зовет россиян писать ПО для новых мейнфреймов
их могут быть установлены операционные системы IBM z/OS (включая последнюю версию 1.13) и Linux для System z: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Кроме того п
|15.03.2010
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РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z
создании первого в России стенда, демонстрирующего возможности совместного использования технологий IBM System z и решений SAP, базирующихся на платформе SAP NetWeaver. Решения SAP являются общ
|11.12.2009
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IBM представила новые Linux-решения для платформы System z
комплектациях для осуществления крупномасштабной консолидации корпоративного ЦОД на базе платформы IBM System z, говорится в сообщении IBM. Для действующих клиентов, заинтересованных в добавле
|26.06.2009
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Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы
Корпорация IBM представила новое программное обеспечение для платформы System z, призванное помочь компаниям сократить ИТ-расходы благодаря повышению гибкости бизнеса и качества обслуживания. Всего в 2009 г. IBM планирует выпустить примерно 30 новых технологически
|02.06.2009
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Новое предложение IBM поможет упростить миграцию на IBM System z
лу компаний снизить расходы и увеличить эффективность путем миграции с серверов Sun и HP на системы IBM System z, особенно с операционной платформой Linux. Новое предложение Server Consolidatio
|18.11.2008
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Китайско-французский вертолет Z15 совершит первый полет в конце 2009 года
Как сообщает агентство Синьхуа, первый полет среднего многоцелевого вертолета Z15, совместно разработанного Китаем и Францией, ожидается к концу будущего года. В ближайшие дни его фюзеляж, построенный на предприятии Харбинской авиастроительной корпорации, будет отправлен
|22.08.2008
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Hitachi протестировала системы хранения на совместимость с IBM System z10 EC
под управлением различных операционных систем, в том числе z/OS 1.9, z/VM 5.3, z/VSE4.1 и Linux для System z – Novell SUSE SLES 9 и SLES 10.
|24.01.2008
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КРОК провел миграцию АБС «Эталонбанка» на платформу IBM Power6
аппаратной платформы вычислительных центров для работы основной автоматизированной банковской системы (АБС). Впервые в России АБС «ЦФТ-банк» запущена в промышленную эксплуатацию на новейшей платформе IBM System p на основе процессоров IBM Power6. На подготовительном этапе специалисты КРОК установили в банке демо-оборудование и осуществили тестовую миграцию данных. По итогам этой работы пров
|15.11.2007
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IBM помогает клиентам модернизировать приложения на мэйнфреймах
ь проблему нехватки знаний в области автоматизации бизнес-процессов с использованием приложений для IBM System z. Rational Transformation Workbench собирает и обобщает технические и бизнес-знан
|22.01.2007
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IBM представила мощные системы хранения начального уровня
рабочих групп в филиалах крупных предприятий, которым не нужно будет прибегать к помощи ИТ-специалистов, как, например, в случае развертывания сети хранения данных. Семейство DS3000 состоит из систем IBM System Storage DS3200 и IBM System Storage DS3400. Оба продукта предлагают модель начального уровня с одноканальным дисковым контроллером и модель с двухканальным дисковым контроллер
IBM System Z и организации, системы, технологии, персоны:
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