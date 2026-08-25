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IBM System Z IBM eServer zSeries

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции

ботки данных – для ускорения операций ввода/вывода и внушительного размера кеш – для ресурсоемких бизнес-задач. Ключевая особенность новинки – способность к одновременному выполнению инструкций Arm и IBM Z (s390x) или Arm и LinuxONE (s390x). Процессор, как ожидается, будет изготавливаться в соответствии с техпроцессом 2 нм. Первый прототип чипа по этой норме IBM выпустила еще в 2021 г. Кто

13.09.2019 IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных

. Заказчики могут использовать всю мощность систем, чтобы ускорить отключение и перезапуск сервисов IBM Z, и даже временно увеличить мощность, чтобы восстановление прошло быстрее. В качестве це
10.04.2018 IBM представила мейнфреймы для облачных сред

uxONE Rockhopper II. Эти модели дополнили линейку z14, которая была анонсирована в 2017 году. Новые IBM Z поставляются в однофреймовых стойках, соответствующих 19-дюймовому промышленному станда
17.07.2017 IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z

IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z, который способен обработать более 12 млрд зашифрованных операций в день. В системе исп
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems

и сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM Systems z заказчикам стало проще и ко
14.04.2014 IBM представила новые мобильные решения на базе мэйнфрейма System z

анзакций несет за собой повышение затрат компаний на интеграцию новых мобильных приложений. Решение IBM System z Solution for Mobile Computing призвано помочь организациям быстро вводить в рабо
09.04.2014 IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z

Компания IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z, позволяющие снизить эксплуатационные расходы и быстро разворачивать облачные сервисы. Среди анонсированных решений — IBM Enterprise Cloud System, облачная платформа на базе System

03.12.2013 «Техносерв» и IBM создали первый в России центр компетенций по решениям на платформе IBM System z

и корпорация IBM объявили об открытии первого в России центра компетенций по решениям на платформе IBM System z. В центре компетенций развернут программно-аппаратный комплекс на базе вычислите
15.07.2013 IBM оптимизирует облачные технологии на базе System z с приобретением CSL International

темами, не жертвуя при этом безопасностью или масштабируемостью, — отметил руководитель направления IBM System z Грег Лотко (Greg Lotko). — Реакция клиентов на преимущества использования Linux

23.01.2012 Обзор ноутбука HP ProBook 5330m: инструмент капиталиста

едорогой и качественный ноутбук. А не ультрабук. Но в случае с моделью ProBook 5300m все проще: серия ProBook изначально относит нас к сегменту высокопроизводительных бизнес-ноутбуков (наподобие Dell z14), коим новинка и является. И на этот раз ее совершенно правильно назвали ноутбуком, хотя по габаритам и Folio 13, и ProBook 5330m схожи. Корпус В этом десятилетии толщина корпуса приобретае
21.07.2011 IBM зовет россиян писать ПО для новых мейнфреймов

их могут быть установлены операционные системы IBM z/OS (включая последнюю версию 1.13) и Linux для System z: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Кроме того п
15.03.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z

создании первого в России стенда, демонстрирующего возможности совместного использования технологий IBM System z и решений SAP, базирующихся на платформе SAP NetWeaver. Решения SAP являются общ
11.12.2009 IBM представила новые Linux-решения для платформы System z

комплектациях для осуществления крупномасштабной консолидации корпоративного ЦОД на базе платформы IBM System z, говорится в сообщении IBM. Для действующих клиентов, заинтересованных в добавле
26.06.2009 Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы

Корпорация IBM представила новое программное обеспечение для платформы System z, призванное помочь компаниям сократить ИТ-расходы благодаря повышению гибкости бизнеса и качества обслуживания. Всего в 2009 г. IBM планирует выпустить примерно 30 новых технологически
02.06.2009 Новое предложение IBM поможет упростить миграцию на IBM System z

лу компаний снизить расходы и увеличить эффективность путем миграции с серверов Sun и HP на системы IBM System z, особенно с операционной платформой Linux. Новое предложение Server Consolidatio
18.11.2008 Китайско-французский вертолет Z15 совершит первый полет в конце 2009 года

Как сообщает агентство Синьхуа, первый полет среднего многоцелевого вертолета Z15, совместно разработанного Китаем и Францией, ожидается к концу будущего года. В ближайшие дни его фюзеляж, построенный на предприятии Харбинской авиастроительной корпорации, будет отправлен
22.08.2008 Hitachi протестировала системы хранения на совместимость с IBM System z10 EC

под управлением различных операционных систем, в том числе z/OS 1.9, z/VM 5.3, z/VSE4.1 и Linux для System z – Novell SUSE SLES 9 и SLES 10.
24.01.2008 КРОК провел миграцию АБС «Эталонбанка» на платформу IBM Power6

аппаратной платформы вычислительных центров для работы основной автоматизированной банковской системы (АБС). Впервые в России АБС «ЦФТ-банк» запущена в промышленную эксплуатацию на новейшей платформе IBM System p на основе процессоров IBM Power6. На подготовительном этапе специалисты КРОК установили в банке демо-оборудование и осуществили тестовую миграцию данных. По итогам этой работы пров
15.11.2007 IBM помогает клиентам модернизировать приложения на мэйнфреймах

ь проблему нехватки знаний в области автоматизации бизнес-процессов с использованием приложений для IBM System z. Rational Transformation Workbench собирает и обобщает технические и бизнес-знан
22.01.2007 IBM представила мощные системы хранения начального уровня

рабочих групп в филиалах крупных предприятий, которым не нужно будет прибегать к помощи ИТ-специалистов, как, например, в случае развертывания сети хранения данных. Семейство DS3000 состоит из систем IBM System Storage DS3200 и IBM System Storage DS3400. Оба продукта предлагают модель начального уровня с одноканальным дисковым контроллером и модель с двухканальным дисковым контроллер

Публикаций - 207, упоминаний - 274

IBM System Z и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9705 178
Intel Corporation 12842 27
HP Inc. 5899 26
Dell EMC 5195 23
Microsoft Corporation 25803 18
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 18
Oracle Corporation 7087 15
Red Hat 1378 15
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 11
SAP SE 5605 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3104 10
Broadcom - VMware 2611 8
AMD - Advanced Micro Devices 4672 8
Fujitsu 2107 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
IBM Global Financing 30 6
Lenovo Group 2464 6
Apple Inc 13197 6
SAS Institute 1084 6
IBM Global Services 130 5
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4683 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 5
Hitachi - Хитачи 1502 5
HP - Hewlett-Packard 3667 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 4
Google LLC 12726 4
ЕС-лизинг 22 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Крок - Croc 1965 4
Lenovo Motorola 3568 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 3
Nvidia Corp 4037 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
IBM Global Technology Services 40 3
Amazon Inc - Amazon.com 3288 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2098 6
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 4
First National Bank (South Africa) 7 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
LEGO 260 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 2
DuPont - Дюпон 101 2
BMO Financial Group 3 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1982 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Royal Dutch Shell - Шелл 234 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Bentley Motors 74 1
Capital Group 85 1
Bayer AG - Байер 85 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Uber 361 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Lockheed Martin 778 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Allied Irish Banks 6 1
Генезис 27 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
Harbin Aircraft Industry Group - Харбинская авиастроительная корпорация 1 1
Росэнергобанк 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3939 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1173 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 199 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 456 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 817 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
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OLPC - One Laptop per Child 82 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 13
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 516 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 274 9
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 673 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 9
Германия - Федеративная Республика 13241 8
Африка - Африканский регион 3645 8
Россия - ЮФО - Севастополь 617 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 6
Япония 13817 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Ближний Восток 3157 6
Индия - Bharat 5885 5
Украина 7933 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 4
Азия - Азиатский регион 5930 4
Беларусь - Белоруссия 6311 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3142 4
Америка Южная 884 4
Канада 5085 4
Израиль 2857 4
Франция - Французская Республика 8182 4
Россия - СФО - Новосибирск 4889 3
Бразилия - Федеративная Республика 2525 3
Филиппины - Республика 599 3
Россия - ЦФО - Брянская область 403 2
Бразилия - Сан-Паулу 182 2
США - Техас - Даллас 186 2
США - Коннектикут 172 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 2
Казахстан - Республика 6071 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8602 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16139 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2493 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5126 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11370 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3863 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3139 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8507 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4562 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11774 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9121 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3794 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7456 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7854 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6793 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8091 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21755 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6554 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6605 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1078 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2754 4
Энергетика - Energy - Energetically 5886 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5531 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6706 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10403 4
Экономический эффект 1360 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10915 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8273 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7541 3
The Register - The Register Hardware 1788 6
AP - Associated Press 2007 2
Bloomberg 1633 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6104 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1313 2
PC Magazine - PCMag 104 1
Известия ИД 774 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
InformationWeek 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Computer Weekly 376 1
Открытые системы ИД 176 1
cw360 84 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
TAdviser - Центр выбора технологий 474 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 84 1
IDC - International Data Corporation 4992 22
Gartner - Гартнер 3660 13
IBM Research 111 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 3
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 854 2
Forbes Global 2000 50 2
Fortune Global 1000 51 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3981 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Constellation Research 5 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Gartner Technology Demand Index - индекс востребованности технологий 3 1
Gartner Servers 2 1
TheInfoPro 4 1
TechInsights 17 1
Radicati Group 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
РАН - Российская академия наук 2127 7
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 745 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 305 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1492 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 652 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 94 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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