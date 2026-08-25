Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции ботки данных – для ускорения операций ввода/вывода и внушительного размера кеш – для ресурсоемких бизнес-задач. Ключевая особенность новинки – способность к одновременному выполнению инструкций Arm и IBM Z (s390x) или Arm и LinuxONE (s390x). Процессор, как ожидается, будет изготавливаться в соответствии с техпроцессом 2 нм. Первый прототип чипа по этой норме IBM выпустила еще в 2021 г. Кто

IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных . Заказчики могут использовать всю мощность систем, чтобы ускорить отключение и перезапуск сервисов IBM Z, и даже временно увеличить мощность, чтобы восстановление прошло быстрее. В качестве це

IBM представила мейнфреймы для облачных сред uxONE Rockhopper II. Эти модели дополнили линейку z14, которая была анонсирована в 2017 году. Новые IBM Z поставляются в однофреймовых стойках, соответствующих 19-дюймовому промышленному станда

IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z, который способен обработать более 12 млрд зашифрованных операций в день. В системе исп

SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems и сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM Systems z заказчикам стало проще и ко

IBM представила новые мобильные решения на базе мэйнфрейма System z анзакций несет за собой повышение затрат компаний на интеграцию новых мобильных приложений. Решение IBM System z Solution for Mobile Computing призвано помочь организациям быстро вводить в рабо

IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z Компания IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z, позволяющие снизить эксплуатационные расходы и быстро разворачивать облачные сервисы. Среди анонсированных решений — IBM Enterprise Cloud System, облачная платформа на базе System

«Техносерв» и IBM создали первый в России центр компетенций по решениям на платформе IBM System z и корпорация IBM объявили об открытии первого в России центра компетенций по решениям на платформе IBM System z. В центре компетенций развернут программно-аппаратный комплекс на базе вычислите

IBM оптимизирует облачные технологии на базе System z с приобретением CSL International темами, не жертвуя при этом безопасностью или масштабируемостью, — отметил руководитель направления IBM System z Грег Лотко (Greg Lotko). — Реакция клиентов на преимущества использования Linux

Обзор ноутбука HP ProBook 5330m: инструмент капиталиста едорогой и качественный ноутбук. А не ультрабук. Но в случае с моделью ProBook 5300m все проще: серия ProBook изначально относит нас к сегменту высокопроизводительных бизнес-ноутбуков (наподобие Dell z14), коим новинка и является. И на этот раз ее совершенно правильно назвали ноутбуком, хотя по габаритам и Folio 13, и ProBook 5330m схожи. Корпус В этом десятилетии толщина корпуса приобретае

IBM зовет россиян писать ПО для новых мейнфреймов их могут быть установлены операционные системы IBM z/OS (включая последнюю версию 1.13) и Linux для System z: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Кроме того п

РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z создании первого в России стенда, демонстрирующего возможности совместного использования технологий IBM System z и решений SAP, базирующихся на платформе SAP NetWeaver. Решения SAP являются общ

IBM представила новые Linux-решения для платформы System z комплектациях для осуществления крупномасштабной консолидации корпоративного ЦОД на базе платформы IBM System z, говорится в сообщении IBM. Для действующих клиентов, заинтересованных в добавле

Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы Корпорация IBM представила новое программное обеспечение для платформы System z, призванное помочь компаниям сократить ИТ-расходы благодаря повышению гибкости бизнеса и качества обслуживания. Всего в 2009 г. IBM планирует выпустить примерно 30 новых технологически

Новое предложение IBM поможет упростить миграцию на IBM System z лу компаний снизить расходы и увеличить эффективность путем миграции с серверов Sun и HP на системы IBM System z, особенно с операционной платформой Linux. Новое предложение Server Consolidatio

Китайско-французский вертолет Z15 совершит первый полет в конце 2009 года Как сообщает агентство Синьхуа, первый полет среднего многоцелевого вертолета Z15, совместно разработанного Китаем и Францией, ожидается к концу будущего года. В ближайшие дни его фюзеляж, построенный на предприятии Харбинской авиастроительной корпорации, будет отправлен

Hitachi протестировала системы хранения на совместимость с IBM System z10 EC под управлением различных операционных систем, в том числе z/OS 1.9, z/VM 5.3, z/VSE4.1 и Linux для System z – Novell SUSE SLES 9 и SLES 10.

КРОК провел миграцию АБС «Эталонбанка» на платформу IBM Power6 аппаратной платформы вычислительных центров для работы основной автоматизированной банковской системы (АБС). Впервые в России АБС «ЦФТ-банк» запущена в промышленную эксплуатацию на новейшей платформе IBM System p на основе процессоров IBM Power6. На подготовительном этапе специалисты КРОК установили в банке демо-оборудование и осуществили тестовую миграцию данных. По итогам этой работы пров

IBM помогает клиентам модернизировать приложения на мэйнфреймах ь проблему нехватки знаний в области автоматизации бизнес-процессов с использованием приложений для IBM System z. Rational Transformation Workbench собирает и обобщает технические и бизнес-знан