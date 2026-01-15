Разделы

ИвГУ Ивановский государственный университет


СОБЫТИЯ


15.01.2026 ИИ поможет сохранить народное наследие Ивановской области 7
10.02.2022 «Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей 2
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 3
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 1
28.03.2006 "Разумные" наноматериалы разрабатываются в России 2
29.06.2005 В Columbus назначен вице-президент 1

Публикаций - 7, упоминаний - 18

ИвГУ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 2
Microsoft Corporation 25283 1
Intel Corporation 12560 1
9049 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Involta - Инвольта 1 1
УЦ Профи 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1471 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 3
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 2
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 137 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 583 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4571 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1838 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3716 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2488 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 1
Linux OS 10958 2
Microsoft Windows 16380 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Linux - Debian GNU 538 1
Хохлов Михаил 8 2
Нуралиев Борис 294 1
Мылицын Роман 111 1
Мартынов Владислав 113 1
Белкин Сергей 11 1
Дмитриева Людмила 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Воскресенский Станислав 10 1
Торгов Игорь 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 557 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1549 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 2
Европа 24655 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Европа Восточная 3123 1
Америка - Американский регион 2189 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
Молекула - Molecula 1084 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 2
РАН - Российская академия наук 2020 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
ИВПЭК ОГБПОУ - Ивановский промышленно-экономический колледж 1 1
ИЭК ОГБПОУ - Ивановский энергетический колледж 1 1
ИвРТТИ - Ивановский радиотехнический техникум-интернат 1 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 63 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
