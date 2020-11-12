Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux

В рамках импортозамещения иностранного ПО 26 госорганов исполнительной власти России перейдут на отечественный софт. Вместо операционной системы Windows будет установлена Astra Linux.

Переход госорганов на российское ПО

В Ивановской области начался масштабный переход госорганов на отечественный софт. Как сообщил региональный Департамент развития информационного общества, 26 исполнительных органов госвласти (ИОГВ) перейдут на операционные системы семейства Astra Linux и другие отечественные программные продукты.

Группа компаний Astra Linux и Департамент развития информационного общества Ивановской области подписали соглашение о сотрудничестве. Уже выбрана ОС, которая станет платформой для импортозамещения, а также определен алгоритм перевода на нее.

AstraLinux— это UNIX-подобная ОС, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех». «Выбор операционной системы линейки Astra Linux определили несколько факторов, среди которых доступность, безопасность и простота освоения», — рассказал исполняющий обязанности начальника Департамента развития информационного общества Ивановской области Михаил Хохлов. Для него также имеет значение то, что продукты Astra Linux входят в реестр отечественного ПО при Минцифры. ОС Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций, кроме того, она имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и ФСБ.

В соглашении также указано, что вендор обязуется оказывать ИОГВ всестороннюю консультационную поддержку при переходе на отечественную ОС. Перевод планируют выстроить так, чтобы работа чиновников не прекращалась.

ИТ-системы 26 российских госорганов перейдут с ОС Windows на Astra Linux

В 2020 г. CNews писал о нескольких инициативах властей, которые косвенно могут ускорить курс на импортозамещение, взятый Россией еще в 2014 г. В частности, в феврале ФСТЭК предложила предусмотреть возможность полного отказа от зарубежных ИТ-решений на объектах критической инфраструктуры (КИИ), а в сентябре Совет федерации предложил отнести госкомпании и госкорпорации к объектам КИИ наравне с госорганами и банками уже с 1 января 2021 г.

В чем сложности перехода

Перевод ИТ-систем госорганов потребует настройки корректного взаимодействия обновленных ИT-систем с теми решениями, что уже есть у заказчиков, и со всеми ресурсами, с которыми работают пользователи. Как сообщили CNewsпредставители группы компаний Astra Linux, многие унаследованные программные и аппаратные продукты, как и ряд информационных систем, изначально создавались для применения только в среде ОС Windows. Чтобы обеспечить полноценное функционирование инфраструктур под управлением Astra Linux, предстоит подобрать совместимые отечественные аналоги продуктов и обучить пользователей и администраторов работе с ними.

Персонал госорганов обучится применять новое ПО в учебном центре Astra Linux, который открыт на базе Ивановского государственного университета. Причем курсы будут не только для администраторов различных уровней, но и для пользователей.

Ответственный за внедрение

Внедрять ОС Astra Linux в инфраструктуры ОИГВ региона будет коммерческий удостоверяющий центр Ивановской области, компания «УЦ профи». Она работает на рынке 10 лет. Основные направления деятельности компании: информационная безопасность (лицензии ФСТЭК, ФСБ), импортозамещение (поставка, настройка, обслуживание российского ПО), выдача и обслуживание электронной цифровой подписи, аттестация государственных информационных систем, а также онлайн-кассы.

Что еще происходит в Иваново в ИТ-сфере

Это не первая масштабная инициатива по цифровизации в Ивановской области за последние два года. В частности, в 2019 г. соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и «1С» подписали губернатор Станислав Воскресенский и директор компании Борис Нуралиев. Одно из ключевых направлений сотрудничества — разработка и реализация мероприятий по информатизации Ивановской области, в том числе в рамках региональной составляющей национального проекта «Цифровая экономика». Решения «1С» применяются во многих учреждениях Ивановской области для ведения бюджетного учета. С 2018 г. в Иванове работает Центр поддержки продуктов и сервисов, разработанных на платформе «1С:предприятие».

В 2020 г. Ивановский государственный университет (ИвГУ) и международная ИТ-компания Involta разработали образовательный курс по мобильной разработке для программы персональных цифровых сертификатов.

Программа распространяется на 48 регионов страны. Она стартовала 15 октября 2020 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». За счет федерального бюджета любой житель страны может пройти обучение и получить дополнительное образование в сфере ИT. Всего на страну выделено 33 тыс. таких образовательных сертификатов.

Чем известна Astra Linux

Группа Astra Linux участвует в проектах импортозамещения и безопасности КИИ. В апреле 2020 г. CNews писал, что компания по итогам 2019 г. поставила почти 24 тыс. лицензий на свою фирменную ОС в российские медицинские учреждения.

ОС Astra Linux сегодня существует в двух версиях —CommonEdition и SpecialEdition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений. Она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

Сборки Astra Linux Special Edition выпускаются под архитектуры «Эльбрус» (релиз «Ленинград»), IBM System Z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» — для вычислительных комплексов «Эльбрус».