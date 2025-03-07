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Хохлов Михаил
Хохлов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Крюков Дмитрий 28 3
|Кузьминов Илья 11 3
|Григорян Гагик 8 3
|Анасенко Ирина 10 3
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Карпов Дмитрий 11 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Патешман Александр 2 2
|Кривошеев Евгений 12 2
|Булов Владимир 2 2
|Ляшков Игорь 3 2
|Банников Кирилл 1 1
|Ожогин Денис 1 1
|Куканов Алексей 14 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Голованов Леонид 5 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Мылицын Роман 111 1
|Колескин Тимур 13 1
|Митенков Алексей 20 1
|Кулешов Александр 23 1
|Савенков Денис 6 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Ковалёв Кирилл 1 1
|Сабуров Сергей 1 1
|Голованов Эдуард 1 1
|Шрейбер Сергей 2 1
|Федулов Кирилл 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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