Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Хохлов Михаил


07.03.2025 «МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области 1
08.11.2022 Правительство Ивановской области обновило систему документационного управления «Приоритет» для ускорения процесса работы с обращениями граждан 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 1
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 1
02.02.2011 «Ковровский механический завод» переходит на сервисную модель управления ИТ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Хохлов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 888 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 2
8293 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Yandex - Яндекс 7465 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Microsoft Corporation 24695 1
Lenovo Group 2297 1
Oracle Corporation 6720 1
Lexmark Int 294 1
Новые облачные технологии (НОТ) 452 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Код Безопасности 626 1
Naumen - Наумен 630 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Involta - Инвольта 1 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 1
Нанософт 101 1
Нанософт разработка 13 1
Роскосмос - РК-Цифра 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 2
УЦ Профи 3 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 2
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Ак Барс Банк 272 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4198 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 746 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11482 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10338 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6161 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 919 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4191 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7494 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 394 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2166 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 83 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 944 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14475 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8526 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3021 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5454 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5379 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 338 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3761 1
Linux OS 10049 3
Microsoft Windows 15756 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1666 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 537 2
Google YouTube - Видеохостинг 2767 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 712 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
Нанософт - nanoCAD 96 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
Red Hat OpenShift 133 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 82 1
Oracle Fusion ERP 60 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Linux - Debian GNU 475 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Обращения граждан 229 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 1
Крюков Дмитрий 28 3
Кузьминов Илья 11 3
Григорян Гагик 8 3
Анасенко Ирина 10 3
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Карпов Дмитрий 11 2
Окунь Дмитрий 17 2
Патешман Александр 2 2
Кривошеев Евгений 12 2
Булов Владимир 2 2
Ляшков Игорь 3 2
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Куканов Алексей 14 1
Кулешов Алексей 29 1
Голованов Леонид 5 1
Нуралиев Борис 290 1
Мылицын Роман 111 1
Колескин Тимур 13 1
Митенков Алексей 20 1
Кулешов Александр 23 1
Савенков Денис 6 1
Воскресенский Станислав 10 1
Толстунова Ольга 13 1
Ковалёв Кирилл 1 1
Сабуров Сергей 1 1
Голованов Эдуард 1 1
Шрейбер Сергей 2 1
Федулов Кирилл 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 323 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8634 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3981 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 932 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3177 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3056 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7067 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2921 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1261 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 3
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 80 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще