ФГИС ФРДО Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации
ФГИС ФРДО и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 129 1
|Окунь Дмитрий 17 3
|Мылицын Роман 110 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Печенин Алексей 18 2
|Петров Михаил 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Осипова Александра 18 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Антонов Александр 77 1
|Морозов Алексей 54 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Никончук Владимир 4 1
|Клявин Владимир 48 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Зданевич Юрий 3 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Васильев Григорий 40 1
|Казарин Станислав 175 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Злобин Виталий 12 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Мамонов Алексей 13 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Варнавский Дмитрий 1 1
|Голованов Леонид 5 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 417 1
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