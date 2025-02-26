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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФГИС ФРДО Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации



26.02.2025 Новая система управления учебным процессом на базе «1С» в НИУ ВШЭ в два раза ускорила зачисление студентов 1
20.08.2024 Aeromotus запустила онлайн-обучение «Оператор БПЛА» совместно с УЦ ДПО «Воздух» 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
25.09.2023 Олег Качанов, замглавы Минцифры в интервью CNews — о концепции трех нулей в госуслугах 1
05.06.2023 Aeromotus открыла образовательный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий 1
01.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2023 года 1
29.03.2023 Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн» 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux 1
29.03.2019 Astra Linux внедрена в систему образования Республики Крым 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

ФГИС ФРДО и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 2
Yandex - Яндекс 7436 2
Oracle Corporation 6712 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Haulmont - Хоулмонт 111 2
Diasoft - Диасофт 885 2
NtechLab - НтехЛаб 123 2
Миранда-Медиа 59 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2919 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Veeam Software 319 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
InfoWatch - Инфовотч 1022 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1063 1
Naumen - Наумен 627 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Dynatrace 56 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
Luxms 82 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Код Безопасности 623 1
Lenovo Group 2297 1
Microsoft Corporation 24678 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Lexmark Int 294 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
SAP SE 5287 1
8273 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 1
Альфа-Банк 1778 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 5
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 166 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 209 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 127 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
ГосИнформСистемы 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3849 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 5
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2957 3
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4620 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3914 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1572 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 5
Linux OS 10028 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 957 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 930 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Meta - Facebook Aquila 4 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Luxms BI 78 1
Цифровой инспектор 9 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Google YouTube - Видеохостинг 2762 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Red Hat OpenShift 133 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Окунь Дмитрий 17 3
Мылицын Роман 110 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Печенин Алексей 18 2
Петров Михаил 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Васильев Кирилл 16 1
Путятинский Сергей 86 1
Осипова Александра 18 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Морозов Алексей 54 1
Педоренко Андрей 42 1
Никончук Владимир 4 1
Клявин Владимир 48 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Зданевич Юрий 3 1
Зайчиков Илья 20 1
Варнавский Андрей 9 1
Васильев Григорий 40 1
Казарин Станислав 175 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Злобин Виталий 12 1
Турчановский Дмитрий 12 1
Шестаков Сергей 18 1
Мамонов Алексей 13 1
Крутобережский Антон 1 1
Варнавский Дмитрий 1 1
Голованов Леонид 5 1
Кулешов Алексей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 913 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Казахстан - Республика 5568 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 1
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Украина 7631 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Грузия 1245 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 604 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Украина - Запорожская область 87 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 169 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 140 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 386 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Европа 21811 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Америка - Американский регион 2165 1
Россия - УФО - Тюменская область 1166 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 9
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 2
Паспорт - Паспортные данные 2528 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4167 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 889 2
Образование в России 2217 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1378 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4853 1
Энергетика - Energy - Energetically 5131 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 417 1
Aeromotus - Воздух УЦ ДПО 2 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
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