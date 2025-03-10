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Зарубежнефть Зарубежнефть добыча Харьяга

Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга
 

Дмитрий Турчановский, Заместитель начальника Управления информационных технологий, Зарубежнефть "Импортозамещение в новой реальности" - 31 марта 2022 года конференция CNews  "Импортозамещение 2022"


10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 2
31.10.2024 byteoilgas_conf 2024 — ключевая конференция для разработчиков IT и цифровых решений в нефтегазовой отрасли 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
17.01.2024 Axoft и «КапиталИТ» поставили в «Зарубежнефть» отечественные ПК производства «Аквариус» 3
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля 1
10.04.2023 Клиентская конференция Arenadata 1
27.03.2023 Клиентская конференция Arenadata 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
13.04.2022 Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов 3
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
28.02.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
10.11.2021 Кейс АО «Зарубежнефть»: единая платформа ИТ-поддержки пользователей как первый шаг в построении Центра обслуживания бизнеса 7
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 3
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 3
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 6
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 3
25.02.2019 «Корус Консалтинг» обеспечит работу инфраструктуры «ЗН Восток» 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 4
28.05.2018 «Зарубежнефть» и «1С» продолжат сотрудничество в области ИТ 3
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 3
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
17.04.2017 «Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас» 1
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы» 1
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning 5

Публикаций - 48, упоминаний - 92

Зарубежнефть и организации, системы, технологии, персоны:

8312 10
Корус Консалтинг ГК 1230 6
SAP SE 5296 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 6
Diasoft - Диасофт 894 5
Biocad - Биокад 82 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 4
Luxms 83 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 4
SimbirSoft - СимбирСофт 76 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 4
Oracle Corporation 6725 3
Haulmont - Хоулмонт 111 3
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
Microsoft Corporation 24709 3
МегаФон 9020 3
Расчетные решения АО 24 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 154 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 3
Directum - Директум 1103 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 3
Хост ГК - HostVM 49 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 243 3
Элбиус - Elbius 4 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 3
Ростелеком 9789 2
Cisco Systems 5131 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Ред Софт - Red Soft 739 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 2
Softline - Софтлайн 2873 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 230 2
Comindware - Колловэар 160 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 8
ГПБ - Газпромбанк 1092 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 6
Комус 94 6
Газпром нефть 626 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 4
Ростех - Вертолеты России 168 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 4
Северсталь ПАО - Severstal 487 3
Татнефть 228 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 3
Мосэнерго ПАО 128 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 3
РЖД - Российские железные дороги 1919 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 3
Транснефть 303 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 458 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 3
Сургутнефтегаз - СНГ 269 3
Почта России ПАО 2124 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 273 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 7
Федеральное казначейство России 1790 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 3
Мосгортранс ГУП 122 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2915 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 87 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Иркутской области 30 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 24
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 7
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3106 7
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11501 6
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2544 5
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CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 555 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1298 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24373 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11162 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 4
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 4
Linux OS 10067 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 3
Haulmont - Тезис СЭД 81 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 136 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1341 2
1С:ERP Управление предприятием 566 2
Luxms BI 79 2
1С:Корпорация 48 2
Terrasoft Creatio 96 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2294 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 2
НКТ - Р7-Офис 386 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 22 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 2
Infomaximum - Proceset Process mining 32 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 976 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 16 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 280 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Meta - Facebook Aquila 4 1
Турчановский Дмитрий 12 12
Ежов Василий 42 6
Гребенщиков Дмитрий 37 5
Чернышев Андрей 69 5
Заянц Илья 46 5
Дорофеев Дмитрий 31 4
Брытков Олег 4 4
Зайчиков Илья 20 4
Иванушкин Владимир 4 4
Кондратенко Кирилл 19 4
Шкурпела Полина 12 4
Бобров Михаил 7 4
Бимаев Олег 8 4
Салий Денис 5 4
Табаев Илья 4 4
Васильев Кирилл 16 3
Печенин Алексей 18 3
Шестаков Сергей 18 3
Окунь Дмитрий 17 3
Силкина Елена 15 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Кисляков Кирилл 7 3
Погорелова-Триппель Наталья 28 3
Кривошеин Роман 5 3
Коптелов Андрей 111 3
Кабаков Ярослав 60 3
Мачульский Олег 5 3
Кондратьева Елена 10 3
Кочанов Дмитрий 19 2
Симаков Олег 113 2
Чевкота Олег 15 2
Захаров Алексей 47 2
Морозов Алексей 55 2
Пай Мария 2 2
Дорофеева Мария 3 2
Денисов Лев 3 2
Бойко Андрей 51 2
Россия - РФ - Российская федерация 146110 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 1307 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 4
Россия - УФО - ЯНАО - Харьягинское (Kharyaga, Харьяга) нефтяное месторождение 6 4
Европа 21833 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 386 3
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 3
Земля - планета Солнечной системы 10419 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 619 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 101 2
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1248 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 1
Азия - Азиатский регион 5570 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
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