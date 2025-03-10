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Зарубежнефть Зарубежнефть добыча Харьяга
Дмитрий Турчановский, Заместитель начальника Управления информационных технологий, Зарубежнефть "Импортозамещение в новой реальности" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
Зарубежнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Турчановский Дмитрий 12 12
|Ежов Василий 42 6
|Гребенщиков Дмитрий 37 5
|Чернышев Андрей 69 5
|Заянц Илья 46 5
|Дорофеев Дмитрий 31 4
|Брытков Олег 4 4
|Зайчиков Илья 20 4
|Иванушкин Владимир 4 4
|Кондратенко Кирилл 19 4
|Шкурпела Полина 12 4
|Бобров Михаил 7 4
|Бимаев Олег 8 4
|Салий Денис 5 4
|Табаев Илья 4 4
|Васильев Кирилл 16 3
|Печенин Алексей 18 3
|Шестаков Сергей 18 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Силкина Елена 15 3
|Затонских Александр 3 3
|Федченко Александр 5 3
|Войнов Андрей 8 3
|Ерзамаев Дмитрий 6 3
|Кисляков Кирилл 7 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Кривошеин Роман 5 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Кабаков Ярослав 60 3
|Мачульский Олег 5 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Кочанов Дмитрий 19 2
|Симаков Олег 113 2
|Чевкота Олег 15 2
|Захаров Алексей 47 2
|Морозов Алексей 55 2
|Пай Мария 2 2
|Дорофеева Мария 3 2
|Денисов Лев 3 2
|Бойко Андрей 51 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
|Nature 812 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
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