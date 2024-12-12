Северный полярный круг - Полярные регионы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале
чила связью удаленное месторождение на побережье Обской губы Карского моря в 60 километрах от морского арктического порта Сабетта. Новая базовая станция МТС стала самой северной точкой на карте связи Полярного Урала. Об этом CNews сообщили представители МТС. Телеком-оборудование, адаптированное к условиям Крайнего Севера, было специально доставлено воздушным транспортом из города Новый Урен
|22.10.2024
|
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
В 2026 г. в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера». Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правл
|22.07.2024
|
«МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом
сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более 170 тыс. человек. Расположен в 1500 км от Красноярска и 300 км в зоне Северного полярного круга. Добраться до города можно двумя способами – летом по воде и круглогодично на самолете. «Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит
|01.11.2023
|
«Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом
аструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре. Строительство объектов связи за Полярным кругом
|28.12.2022
|
«Мегафон» запустил мобильный интернет за полярным кругом
«Мегафон» установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за Северным полярным кругом. Теперь вахтовики, которые работают на этой территории, смогут оперативно реш
|14.02.2022
|
МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом
обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений. «С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным населенным пунктам, реа
|09.11.2020
|
«Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом
итная карточка северного края и один из его популярных туристических объектов. Воссозданный традиционный поселок северных народов расположен на правом берегу реки Обь в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом. На его территории расположено более 400 уникальных экспонатов, которые теперь находятся под постоянным видеонаблюдением — «Ростелеком» смонтировал 30 умных цифровых камер по вс
|23.04.2015
|
МТС запустила 4G на Полярном круге
тве районов Салехарда, в том числе покрывает такие значимые объекты городской инфраструктуры как аэропорт, речной порт, городской парк и главную площадь у центра культуры и спорта «Геолог», монумент «Полярный круг», выезды на Лабытнанги и Аксарку. Кроме того, возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от МТС появилась у жителей микрорайонов Арктический, Изумрудный, Солне
|28.10.2011
|
Facebook на Полярном круге
Компания Facebook объявила, что новый, третий по счёту, центр хранения данных будет открыт ею в Европе. Точным местом дислокации центра выбран шведский городок Лулео. Городок расположен недалеко от Полярного круга, его климат считается одним из самых холодных для Швеции. На строительство центра в Лулио компания Facebook собирается потратить 150 миллионов долларов.
|04.07.2011
|
Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом
одном из островов архипелага Шпицберген, провинция Свальбард, на 78°13′ северной широты за Северным полярным кругом. Как отмечается, 100 лет назад Telenor построила на островах первую телеграфн
|23.11.2010
|
«МегаФон» открыл собственный офис за Полярным кругом
В рамках программы развития собственной розницы «МегаФон» открыл новый офис за Полярным кругом - в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как отмечают в операторе, активное развитие розничных каналов – приоритетное направление деятельности «МегаФона». Общая
|12.11.2003
|
Центр интернет-образования открывается за Полярным кругом
14 ноября 2003 года в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - Салехарде, расположенном за Полярным кругом, состоится открытие центра Федерации Интернет Образования. Раньше педагоги средних школ ЯНАО для обучения современным информационным технологиям были вынуждены ездить в Тюменски
