Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187618
ИКТ 14520
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26534
Персоны 81091
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Северный полярный круг Полярные регионы

Северный полярный круг - Полярные регионы

СОБЫТИЯ


12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале

чила связью удаленное месторождение на побережье Обской губы Карского моря в 60 километрах от морского арктического порта Сабетта. Новая базовая станция МТС стала самой северной точкой на карте связи Полярного Урала. Об этом CNews сообщили представители МТС. Телеком-оборудование, адаптированное к условиям Крайнего Севера, было специально доставлено воздушным транспортом из города Новый Урен
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 г. в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера». Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правл
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом

сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более 170 тыс. человек. Расположен в 1500 км от Красноярска и 300 км в зоне Северного полярного круга. Добраться до города можно двумя способами – летом по воде и круглогодично на самолете. «Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит
01.11.2023 «Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом

аструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре. Строительство объектов связи за Полярным кругом
28.12.2022 «Мегафон» запустил мобильный интернет за полярным кругом

«Мегафон» установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за Северным полярным кругом. Теперь вахтовики, которые работают на этой территории, смогут оперативно реш
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом

обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений. «С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным населенным пунктам, реа
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом

итная карточка северного края и один из его популярных туристических объектов. Воссозданный традиционный поселок северных народов расположен на правом берегу реки Обь в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом. На его территории расположено более 400 уникальных экспонатов, которые теперь находятся под постоянным видеонаблюдением — «Ростелеком» смонтировал 30 умных цифровых камер по вс
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге

тве районов Салехарда, в том числе покрывает такие значимые объекты городской инфраструктуры как аэропорт, речной порт, городской парк и главную площадь у центра культуры и спорта «Геолог», монумент «Полярный круг», выезды на Лабытнанги и Аксарку. Кроме того, возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от МТС появилась у жителей микрорайонов Арктический, Изумрудный, Солне
28.10.2011 Facebook на Полярном круге

Компания Facebook объявила, что новый, третий по счёту, центр хранения данных будет открыт ею в Европе. Точным местом дислокации центра выбран шведский городок Лулео. Городок расположен недалеко от Полярного круга, его климат считается одним из самых холодных для Швеции. На строительство центра в Лулио компания Facebook собирается потратить 150 миллионов долларов.
04.07.2011 Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом

одном из островов архипелага Шпицберген, провинция Свальбард, на 78°13′ северной широты за Северным полярным кругом. Как отмечается, 100 лет назад Telenor построила на островах первую телеграфн
23.11.2010 «МегаФон» открыл собственный офис за Полярным кругом

В рамках программы развития собственной розницы «МегаФон» открыл новый офис за Полярным кругом - в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как отмечают в операторе, активное развитие розничных каналов – приоритетное направление деятельности «МегаФона». Общая

12.11.2003 Центр интернет-образования открывается за Полярным кругом

14 ноября 2003 года в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - Салехарде, расположенном за Полярным кругом, состоится открытие центра Федерации Интернет Образования. Раньше педагоги средних школ ЯНАО для обучения современным информационным технологиям были вынуждены ездить в Тюменски

Публикаций - 123, упоминаний - 139

Северный полярный круг и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9935 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 15
Ростелеком 10322 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 5
Huawei 4225 4
Cisco Systems 5224 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
Meta Platforms - Facebook 4535 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 2
OLS - Original Live Systems 11 2
Google LLC 12274 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 2
Технологии Будущего 158 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 2
Yandex - Яндекс 8462 2
OneWeb - WorldVU 38 2
Microsoft Corporation 25251 2
SAP SE 5436 2
Schneider Electric 591 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 2
Softline - Софтлайн 3277 2
9015 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 276 1
Шахты 0 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
Virgin Group 141 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
National Instruments - NI 27 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
GFI Software 208 1
Cisco Meraki 28 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 22 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Skellefteå Kraft 1 1
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 338 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Газпром трансгаз 154 1
Газпромнефть Ямал 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Ямал СПГ 10 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Медведь 19 1
Брусника 16 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Строй Инвест Проект 7 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 83 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Правительство Канады 52 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 212 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 18 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 3
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 90 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 2
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Яндекс.Лицей 29 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco Wireless Control System 15 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Apple Локатор 84 1
ФТС РФ - ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 692 1
РДП Инновации - EcoRouter 14 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 33 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD - Cisco Firepower Threat Defense Software - Cisco FDM - Cisco Firepower Device Manager - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower ASA Securit 28 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Cisco LoRaWAN 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 6 1
Симайченков Сергей 9 3
Чуйко Владимир 14 3
Канев Александр 7 3
Мельников Александр 94 2
Логинов Александр 47 2
Оболтин Александр 12 2
Николаев Айсен 41 2
Егошин Сергей 89 2
Третьяк Константин 34 2
Карпачев Александр 25 2
Шалманов Сергей 201 2
Найденков Сергей 14 2
Shubin Neil - Шубин Нейл 2 2
Мелихов Дмитрий 54 2
Дроздов Владимир 24 2
Иванов Сергей 398 2
Чибис Андрей 32 2
Путин Владимир 3354 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Красюков Дмитрий 43 1
Кулиш Александр 15 1
Майстренко Игорь 46 1
Шаронов Андрей 59 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Ким Дмитрий 71 1
Кузнецов Юрий 5 1
Самуйлов Александр 13 1
Воробьев Александр 37 1
Прибылев Александр 1 1
Широков Александр 25 1
Балаценко Андрей 32 1
Лавров Владимир 96 1
Брытков Олег 4 1
Семенов Анатолий 35 1
Диденко Сергей 23 1
Рыбаков Игорь 3 1
Андреев Артем 11 1
Войводяну Артем 1 1
Пальчун Кирилл 66 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 61
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 31
Земля - планета Солнечной системы 10662 27
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 23
Россия - Крайний Север 317 18
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 17
Европа 24649 16
Россия - Заполярье 130 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 14
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 13
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 162 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 11
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 11
Россия - СЗФО - Республика Коми 802 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 9
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 9
Канада 4986 8
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 48 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 7
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 6
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 41 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 5
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 5
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 5
Азия - Азиатский регион 5753 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 4
Северный Ледовитый океан 120 4
Арктика - Северный полюс 179 4
Северный Ледовитый океан - Карское море 21 4
Россия - УФО - ЯНАО - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 16 4
Россия - УФО - Тюменская область 1257 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 4
США - Аляска 243 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 7
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 98 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 6
Энергетика - Energy - Energetically 5531 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3775 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Зоология - наука о животных 2793 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
LiveScience 154 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
AP - Associated Press 2006 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Space Daily 528 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Optics 139 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Время новостей 31 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
РИА Новости 985 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
Forbes - Форбс 914 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
The Register - The Register Hardware 1701 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
Gartner - Гартнер 3613 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
University of Chicago - Чикагский университет 99 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 155 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
Школа цифровых технологий 20 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
Российская инженерная академия 13 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День Защитника отечества - 23 февраля 15 1
Связь-Экспокомм 113 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Abilympics - Абилимпикс 5 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще