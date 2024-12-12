Северный полярный круг - Полярные регионы

МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале чила связью удаленное месторождение на побережье Обской губы Карского моря в 60 километрах от морского арктического порта Сабетта. Новая базовая станция МТС стала самой северной точкой на карте связи Полярного Урала. Об этом CNews сообщили представители МТС. Телеком-оборудование, адаптированное к условиям Крайнего Севера, было специально доставлено воздушным транспортом из города Новый Урен

Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом В 2026 г. в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера». Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правл

«МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более 170 тыс. человек. Расположен в 1500 км от Красноярска и 300 км в зоне Северного полярного круга. Добраться до города можно двумя способами – летом по воде и круглогодично на самолете. «Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит

«Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом аструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре. Строительство объектов связи за Полярным кругом

«Мегафон» запустил мобильный интернет за полярным кругом «Мегафон» установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за Северным полярным кругом. Теперь вахтовики, которые работают на этой территории, смогут оперативно реш

МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений. «С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным населенным пунктам, реа

«Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом итная карточка северного края и один из его популярных туристических объектов. Воссозданный традиционный поселок северных народов расположен на правом берегу реки Обь в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом. На его территории расположено более 400 уникальных экспонатов, которые теперь находятся под постоянным видеонаблюдением — «Ростелеком» смонтировал 30 умных цифровых камер по вс

МТС запустила 4G на Полярном круге тве районов Салехарда, в том числе покрывает такие значимые объекты городской инфраструктуры как аэропорт, речной порт, городской парк и главную площадь у центра культуры и спорта «Геолог», монумент «Полярный круг», выезды на Лабытнанги и Аксарку. Кроме того, возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от МТС появилась у жителей микрорайонов Арктический, Изумрудный, Солне

Facebook на Полярном круге Компания Facebook объявила, что новый, третий по счёту, центр хранения данных будет открыт ею в Европе. Точным местом дислокации центра выбран шведский городок Лулео. Городок расположен недалеко от Полярного круга, его климат считается одним из самых холодных для Швеции. На строительство центра в Лулио компания Facebook собирается потратить 150 миллионов долларов.

Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом одном из островов архипелага Шпицберген, провинция Свальбард, на 78°13′ северной широты за Северным полярным кругом. Как отмечается, 100 лет назад Telenor построила на островах первую телеграфн

«МегаФон» открыл собственный офис за Полярным кругом В рамках программы развития собственной розницы «МегаФон» открыл новый офис за Полярным кругом - в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как отмечают в операторе, активное развитие розничных каналов – приоритетное направление деятельности «МегаФона». Общая