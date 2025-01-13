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ЭОС СМР сервер мобильных решений



13.01.2025 Работодатели и профессионалы получили возможность объективно оценить зарплаты 1
13.09.2024 Исследование Bimeister: в российском строительном секторе требуется цифровизация 77% работ 1
14.06.2024 Исследование: 47% проблем крупных промышленных предприятий на этапе строительства закрывается ИТ-решениями 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
12.02.2024 Компания ЭОС выпустила новую версию сервера мобильных приложений (CMP) для EOSmobile 1
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus 1
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
05.07.2023 Formind представляет новое ИТ-решение для управления девелоперским циклом 1
02.02.2023 ЭОС представила новые версии мобильных решений 1
31.10.2022 ЭОС анонсирует выпуск новых версий мобильных решений 1
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 1
26.01.2021 ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center 1
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
21.05.2019 ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile 1
07.11.2017 «Алтимета» представила ПО для автоматизации строительных закупок 1
29.09.2017 «Фогсофт» разработала специализированное решение по закупкам для девелоперов 1
13.10.2014 Мобильный клиент iDecide для СЭД «Дело» дополнился новыми функциями 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
02.02.2011 Три крупных российских нишевых телеканала готовятся начать вещание 1
12.02.2009 «Импульс-ИВЦ» создала единую информационную базу для «Мосметростроя» 1
17.09.2008 Департамент градостроительства Москвы заказывает сопровождение ИС 1
17.04.2008 «Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera 1
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
13.08.2007 «Ниеншанц-Хоум» начал прием платежей через терминалы СМР 1
25.10.2006 "Лукойл-Нижневолжскнефть" автоматизирует компрессоры 1
09.06.2006 Наночастицы исправят бракованный кремний 1
09.06.2006 Наночастицы исправят бракованный кремний 1
29.11.2004 "Лукойл": система бюджетирования за 90 дней 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

ЭОС СМР и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1181 6
8213 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
SAP SE 5276 2
Broadcom - VMware 2359 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Orion soft - Орион софт - 103 2
Системы документооборота 498 2
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 18 2
Safe Logic - SL Group 1 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Арго Технолоджи Ист 3 1
ПМСофт 60 1
Oracle Corporation 6687 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Microsoft Corporation 24624 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
FogSoft - ФогСофт 43 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Системы и Проекты ГК 39 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Газпром ЦПС 27 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Sarex - Сарекс 5 1
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ 2 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Аметист Групп - Синтек 4 1
Инфострой - Infostroy 9 1
ARTW - АРТВ 6 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Rukki - Рукки 2 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Связной ГК 1369 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
АЛИДИ - ALIDI 21 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
Катрен НПК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Аконит НПО 14 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Геометрия НПО 140 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Талан УК 8 1
Национальная девелоперская компания 1 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 5 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром ПАО 1342 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Инград - Ingrad 12 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Т2 - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
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ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 16 4
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Huawei Cloud 60 2
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Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 8 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
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Safe Logic ПАК Ландау - Цифровая платформа мониторинга, сбора, обработки и хранения информации 1 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 1
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
FogSoft iTender 37 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
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Волокитин Юрий 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
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Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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