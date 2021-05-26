OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров

OCS Distribution, проектный дистрибьютор на российском ИТ-рынке, объявляет о расширении спектра услуг для партнерского канала и запуске работы производственной площадки в качестве нового дистрибуторского сервиса.

По модели сервисной дистрибуции компания OCS развивается уже несколько лет. Партнерскому каналу давно доступны разнообразные услуги, связанные с финансами, юридической помощью, маркетингом, технической, гарантийной поддержкой и др. В 2021 г. полностью оформилась как сервис и производственная площадка, которая теперь может использоваться для сборки различного оборудования по заказам партнеров и вендоров. Ее появление связано с тем, что в проектах часто используется оборудование десятков брендов, требующее переконфигурации, сонастройки или доработки. Эти операции удобнее, а зачастую и дешевле, выполнять на специально организованном пространстве. Также запуск собственного производства призван закрыть потребности в локализованном высокотехнологичном оборудовании, которые имеются как у дилерского канала дистрибьютора, так и рынка в целом.

Производственная площадка расположена в Москве. В настоящее время она занимает 800 м2, однако может быть оперативно масштабирована под нужды конкретного проекта. Производственные линии сформированы с учетом минимизации времени на проведение сборочных операций, а склад комплектующих расположен в шаговой доступности.

Потребителями новой услуги могут выступать компании, которые получают запросы своих клиентов на производство, доработку компьютерной техники, либо специализированную комплектацию. В таких случаях специалисты OCS готовы предоставлять аутсорсинг производственных мощностей. Также OCS может брендировать выпускаемую продукцию. Это обеспечит определенный уровень качества, соответствие технологическим процессам и стандартам производства, и выполнение гарантийных обязательств перед потребителями. Для этого компания OCS создала собственный бренд Nerpa, под которым может выпускаться широкий спектр высокотехнологичного ИТ-оборудования – от персональных компьютеров и серверного оборудования до телекоммуникационных шкафов и кастомизированных программно-аппаратных комплексов. В настоящее время в рамках проекта Nerpa реализуется первое OEM-сотрудничество с компанией Hewlett Packard Enterprise.

Продукция Nerpa обладает необходимыми подтверждающими документами и гарантирует соответствие оборудования требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Сертифицированные инженеры сервисного центра обеспечивают полноценное круглосуточное обслуживание как первой, так и второй линии поддержки. Авторизованные сервисные центры расположены на всей территории России. Для продукции Nerpa доступны разные варианты индивидуальных сервисных пакетов.

Партнеров OCS также заинтересуют дополнительные услуги и пост-гарантия: совместный пресейл комплексных проектов, инжиниринг и проектирование, реализация (СМР и ПНР), включая удаленные локации, поддержка и сервисное обслуживание на срок до пяти лет.

Кроме традиционных преимуществ (лучшее региональное покрытие для РФ, сильный маркетинг, финансовые сервисы, высочайшая экспертиза сотрудников) OCS готов предложить своим вендорам и дилерам новый тип взаимоотношений. Он представляет собой сотрудничество внутри экосистемы дистрибьютора и создание различного рода альянсов, что должно привести к синергетическому эффекту.

Весь обширный комплекс технических компетенций и дистрибьюторских сервисов OCS, выстроенный за многие годы работы в ИТ, выступает опорной точкой в развитии производства как важнейшего компонента сервисной стратегии. Постоянно меняющаяся роль дистрибьютора на российском рынке задает новые направления для движения и новые векторы роста, требует от дистрибьютора шагов в новых направлениях.