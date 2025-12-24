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OEM Original Equipment Manufacturer Оригинальный производитель оборудования Контрактное производство

СОБЫТИЯ


24.12.2025 ITPOD и vStack расширяют возможности ПАК через OEM-лицензирование и интеграцию

EM-лицензиями и полной технической поддержкой», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD. OEM-модель привязывает лицензию к конкретному серверу и снижает совокупную стоимость решения

22.05.2025 PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI

otics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности дл
10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году

Эксперты международного агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в Kokoc Group) прогнозируют в 2025 г. перераспределение рекламного бюджета в пользу видеосетей, а также рост OEM-трафика. По данным агентства Mobisharks, в 2025 г. на рекламном рынке не стоит ожидать серьезных изменений. Однако некоторые тенденции все же укрепятся. Безусловно, это касается и нейросете
04.04.2025 В России обвалились цены на контрактное производство электроники

России за последний год снизилась на 20-30%, подтвердил изданию Антон Громов, вице-президент производителя электроники «Рикор», имеющего контрактные мощности. Рост конкуренции влияет на цены Цены на контрактное производство в России формируются за счет растущей конкуренции между производителями, уточнил Громов: «По этой причине за последние полгода "Рикор" нарастил мощности контрактных лин
31.03.2025 «Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech

Сеть магазинов «Магнолия» в 2024 году внедрила решение OEM Tech для автоматизации расчетов с юридическими лицами на кассах через банковские бизнес-карты. Ритейлер подвел итоги первых трех месяцев работы после запуска сервиса во всей сети. Об этом C
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов

входит и развитие производства микросхем из карбида кремния для высокотемпературных применений. «Кремний Эл» также планирует запустить работу кристального и сборочного производства в режиме Foundry (контрактное производство). В том числе на эти цели предприятие намерено вложить 4,2 млрд руб. «Планируется оказание услуг производителям электронной-компонентной базы, прежде всего, в части кор
06.11.2024 Количество сделок на правительственном сервисе «Биржа контрактного производства» увеличилось в два раза в 2024 году

аключили заказчики и исполнители в сфере инновационного бизнеса Москвы с начала 2024 г. на сервисе «Биржа контрактного производства» на портале i.moscow. Для сравнения – в 2023 г. на бирже было
19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК

рота развертывания, совместимость компонентов, высокая производительность и удобство обслуживания. «OEM-партнерство с «DатаРу» позволит нам предложить заказчикам готовые к использованию гиперко
01.07.2024 На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон»

Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве. На базе завода OpenYard будет налажено контрактное производство комплектующих «Гравитон». В рамках проекта запланирован выпуск свыше 50 тыс. плат для клиентских устройств и серверного оборудования. В июне 2024 г. завершена отгрузка

25.04.2024 В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза

от количества заказов от 80 до 100%, отметил он. «С учетом того что в этом году телекоммуникационное оборудование переходит под балльную систему оценки "отечественности" электроники, рост заказов на контрактное производство может увеличиться до двух раз», — считает Боярков. В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балль
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое

iki и в официальной документации. «Альт Рабочая станция» 10.2 В установщик ОС добавлен пункт «Групповые политики», аналогичный «Альт Сервер» 10.2. В инсталляторе «Рабочей станции» стал доступен режим OEM-установки. Данный способ установки ОС необходим производителям компьютеров и реселлерам, которые хотят предустановить российские ОС на устройства перед их продажей. Установленный таким обра
14.09.2023 «Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве

звитию отечественного IT-рынка», — отметил коммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов. Статус «ОЕМ-партнер» предполагает сотрудничество вендоров в создании комплексных решений, включающих

24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО

м освещением. Компания «АТБ электроника» специализируется на разработке и промышленном производстве OEM оборудования для промышленного интернета вещей, автоматизированных систем управления техн
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей

борудования и начать развитие новых направлений в области российской промышленной электроники. Опыт ОЕМ-производителя позволил «АТБ Электроника» получить отклик от компаний, протестировавших об
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

дование стандартов: LoRa, NB-IoT, Sigfox, Bl. Продукция востребована в России и за рубежом. Позиция ОЕМ-производителя позволяет «АТБ Электронике» общаться со всем рынком IoT, учитывать в оборуд
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей

«АТБ Электроника» разработала первую в России линейку ОЕМ-оборудования интернета вещей (IoT). Компания работает на российском рынке промышленного п
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов

дит в экосистему «Сбера») представила платформу для создания коммуникационных инструментов — Dialog OEM. Она позволяет сторонним разработчикам сэкономить ресурсы на создание технологий для комм
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

ский, участники рынка уверены в его сокращении по итогам всего 2020 г. По самым оптимистичным их прогнозам, сокращение общего объема производства электроники в России в 2020 году составит 10%, а само контрактное производство сократится значительно сильнее, на 15-20%. Некоторые участники прогнозируют сокращение общего объема производства электроники более чем на 30%, а контрактного производс
19.10.2016 DSCon займется поставкой OEM-систем хранения данных Seagate в России

ация SeagateTechnology, разработчик решений для хранения данных, заключили соглашение о дистрибуции OEM-решений систем хранения данных производства Seagate на территории России и стран постсове
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM

Yadro подписала OEM-партнерство с IBM Российская фирма Yadro подписала OEM-партнерство по сборке серти
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России

ция IBM объявила о том, что компания Yadro, член консорциума OpenPower Foundation, стала российским OEM-партнером, получившим сертификацию на компонентную сборку серверов на базе процессоров Po
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов

Компания «Технопром», поставщик ИТ-решений и OEM-продуктов, объявила о подписании ОЕМ-соглашения с компанией Brocade, в рамках которого пл
01.06.2015 Обнародованы цены на Windows 10

Интернет-магазин Newegg.com обнародовал стоимость OEM-версий Windows 10 (версий, предназначенных для производителей персональных компьютеров).

17.12.2014 Trend Micro заключила соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с HP

Компания Trend Micro, мировой разработчик решений для информационной безопасности, подписала соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с компанией HP. Цель партнерства — помогать организациям бороться с современными целенаправленными угрозами и вредоносными программами. Как сообщили CNews в Trend Micro, продукт
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM

рит Кент Томас. По его словам, «Технопром» был не единственным российским претендентом в российские OEM-партнеры IBM, однако, остальных кандидатов на эту роль не называет. Константин Юнов добав
16.05.2013 Решения SAP помогают предприятиям аэрокосмической отрасли оптимизировать обслуживание клиентов

оддерживают производственные процессы и помогают компаниям-изготовителям комплектного оборудования (OEM) оптимизировать послепродажное обслуживание. «Как правило, рентабельность послепродажного
18.04.2013 Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded

ва аппаратного обеспечения Dell, наших сервисов, инженерии и сетей сбыта». Компания Dell имеет свой ОЕМ-бизнес уже на протяжении 13 лет. Она производит кастомизированные устройства и системы дл
18.04.2012 SAP запускает в России программу для OEM-партнеров

Компания SAP объявила о запуске в России программы для ОЕМ-партнеров. OEM-программа (Original Equipment Manufacturer) SAP предоставляетает участника
22.07.2009 IBM подписал OEM-соглашение с Juniper Networks

Компания IBM в среду, 22 июля, объявила о подписании OEM-соглашения с компанией Juniper Networks, а также о дальнейшем расширении сотрудничества с
24.04.2009 OEM-лицензия на Windows XP стоит $15: источник

Windows XP Home для производителей дешевых компьютеров составляет $15, сообщает DailyTech со ссылкой на осведомленный источник. Сама Microsoft такие данные держит в секрете. Для сравнения, стоимость OEM-лицензии на Windows Vista в среднем составляет $50-60. Стоимость лицензии на Windows Vista Starter – самой простой редакции системы – составляет $30, вдвое больше по сравнению со стоимостью
11.03.2009 ЦеСТ начинает борьбу с «OEM-беззаконием»

ПК. В своем письме ЦеСТ требует, среди прочего, признать доминирующим положение Microsoft на рынке, обязать производителей ПК и Microsoft обеспечить упрощенную процедуру возврата денежных средств за OEM-ПО и обязать производителей ПК обеспечить выпускаемые ими устройства драйверами как под Windows, так и под Linux, либо открыть спецификации своих устройств в достаточной для разработки драй
20.02.2009 Выручка OEM-производителей сократится на 10% в 2009 г.

Ожидается, что выручка OEM-производителей в 2009 г. сократится на 10%. Это связано со снижением потребительского спр
25.07.2008 Citrix расширила бонусную программу для OEM-партнеров

уры доступа Citrix. Включение в программу XenServer исключает возможность возникновения конфликта с OEM-партнерами и является большим стимулом для компаний, занимающихся продажей и внедрением п
05.10.2007 Paragon поставит решение для развертывания ОС латвийским ОЕМ-производителям

Благодаря опции Multicast процесс осуществляется одновременно на всех машинах, при этом программа сама тестирует результат и дает полный отчет о проделанной работе. Новое решение позволяет латвийским ОЕМ-производителям запускать и развертывать ПО на компьютере удаленно, с помощью сценария, обслуживающего данный процесс. «Нам очень приятно видеть, что работа недавно открывшегося офиса в Япон
13.04.2006 EMC и Intel объединяют силы в OEM-производстве

Корпорации EMC и Intel объявили о начале долгосрочной программы сотрудничества в области OEM-производства систем хранения данных (СХД). Согласно планам Intel, локальные интеграторы &
07.03.2006 "Датател" подписал OEM-соглашение с Alcatel

атател», один из крупнейших системных интеграторов России, и компания Alcatel объявили о подписании ОЕМ-соглашения, на основании которого «Датател» начнет продажи 3600 и 3600+ MainStreet Multis
03.02.2006 "Майкрософт Рус" вложила миллионы в ОЕМ

«Майкрософт Рус» запускает программу развития канала ОЕМ (через сборщиков компьютеров, предустанавливающих программные средства). В рамках програм
31.10.2005 ASPLinux и InfoWatch заключили OEM-соглашение

них ИТ-угроз, и ASPLinux, поставщик ПО и услуг для ОС Linux, объявляют о заключении стратегического OEM-соглашения на поставку ASPLinux Server IV в качестве базовой операционной системы для сер
15.09.2005 "Аквариус" и ЕМС подписали ОЕМ-соглашение в области систем хранения данных

кже получает статус прямого сервисного партнера ЕМС по продукции, являющейся предметом подписанного OEM-соглашения. В ближайшее время будет проведено обучение и произведена аккредитация сервисн

Публикаций - 1574, упоминаний - 1959

OEM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 313
Intel Corporation 12811 302
AMD - Advanced Micro Devices 4641 139
Samsung Electronics 11064 130
IBM - International Business Machines Corp 9699 127
Dell EMC 5180 126
HP Inc. 5883 107
Apple Inc 13154 92
Nvidia Corp 4002 81
Toshiba Corporation 2980 76
Acer Group - Acer Inc 2776 68
Lenovo Group 2446 63
Huawei 4676 62
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 62
Dell Technologies - Dell Computer 2219 60
Sony 6739 59
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 54
Google LLC 12688 49
Qualcomm Technologies 1974 48
Oracle Corporation 7074 48
HP - Hewlett-Packard 3662 46
Fujitsu 2105 43
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 41
Seagate Technology 766 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 39
Hitachi - Хитачи 1501 38
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 38
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 36
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 36
LG Electronics 3735 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 34
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 33
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 32
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 32
SAP SE 5601 32
Cisco Systems 5372 30
Broadcom - VMware 2610 29
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 28
Siemens AG - Siemens Group 2673 28
Ростелеком 10948 28
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Hyundai Motor Company 436 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
BMW Group 482 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Momentus Space 29 7
Газпром ПАО 1493 7
Связной ГК 1401 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Microsoft - LinkedIn 699 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 6
Белый Ветер 365 6
eBay Inc 1640 6
Почта России ПАО 2370 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Альфа-Банк 1979 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Евросеть 1421 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Ford 434 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Pony Express - Фрейт линк 73 4
Tesla Motors 461 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Boeing 1031 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Федеральное казначейство России 1949 8
МИК - Московский инновационный кластер 185 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 36
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 14
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 9
OpenCAPI Consortium 13 9
Gen-Z Consortium 11 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 415
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 392
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 331
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 253
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 248
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 238
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 176
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 164
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 159
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 143
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 129
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 128
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 126
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 125
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 108
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 104
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 96
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 84
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 82
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 82
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 73
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 72
DDR - Double data rate 3083 72
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 71
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 68
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 68
Microsoft Windows 16882 241
Linux OS 11533 138
Microsoft Windows 2000 8678 96
Intel x86 - архитектура процессора 2151 76
Microsoft Windows XP 2431 69
Google Android 15243 65
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 63
Microsoft Windows 7 2007 51
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 45
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 42
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
Intel Core - Семейство процессоров 1251 31
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 31
Microsoft Office 4170 31
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 30
Microsoft Windows 10 1938 28
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 25
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 25
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 25
Intel Celeron - Серия процессоров 979 23
Apple iPhone 6 4861 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Apple iOS 8583 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 20
Intel Itanium 649 20
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 18
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 18
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 15
Путин Владимир 3454 11
Покровский Иван 136 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Сергунина Наталья 375 8
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 8
Кузьменко Павел 40 8
Прянишников Николай 316 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Демидов Михаил 134 7
Wong Hoo Sim - Вонг Ху Сим 10 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 6
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Lisa Su - Лиза Су 59 5
Черепенников Антон 86 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
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Лебедев Михаил 72 5
Копосов Максим 74 5
Фурсин Алексей 158 5
Боярков Федор 26 5
Шуняев Сергей 25 5
Brown Richard - Браун Ричард 21 5
Мишустин Михаил 787 4
Шадаев Максут 1210 4
Лысенко Эдуард 317 4
Дергунова Ольга 120 4
Калинин Александр 189 4
Савенко Вера 10 4
Калиновский Богдан 8 4
Бобылев Максим 7 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Кирьянова Александра 169 4
Юнов Константин 46 4
Комаров Константин 16 4
Изумрудов Олег 41 4
Бодров Юрий 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 654
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 269
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 266
Европа 24964 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 176
Китай - Тайвань 4245 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 132
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Южная Корея - Республика 7052 71
Азия - Азиатский регион 5920 67
Украина 7928 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 54
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Индия - Bharat 5869 50
Ближний Восток 3154 37
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 36
Африка - Африканский регион 3641 34
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 34
Европа Восточная 3138 33
Казахстан - Республика 6048 31
США - Калифорния 4829 30
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 25
Америка - Американский регион 2206 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Израиль 2856 24
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 23
Канада 5081 22
Бразилия - Федеративная Республика 2520 21
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 19
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 19
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 186
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 120
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 70
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 65
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 57
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 56
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 39
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
Intel Developer Forum - IDF 317 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CeBIT 614 8
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
CNews AWARDS - награда 571 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Black Hat - Конференция 120 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Docflow 148 3
Навитех-Экспо 32 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Связь-Экспокомм 276 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Oracle OpenWorld 65 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
MIPS Securika 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Red Dot Design Award 57 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Embedded World 10 1
Broadband World Forum 6 1
Lenovo Transform 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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