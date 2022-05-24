Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OEM Original Equipment Manufacturer Оригинальный производитель оборудования Контрактное производство
Публикаций - 813, упоминаний - 976
OEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 59
|Демидов Михаил 132 7
|Прянишников Николай 285 6
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
|Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 5
|Комиссаров Дмитрий 192 5
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
|Lisa Su - Лиза Су 40 5
|Черепенников Антон 58 5
|Кузьменко Павел 40 4
|Лебедев Михаил 43 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 4
|Бодров Юрий 4 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Лыжин Дмитрий 8 4
|Бобылев Максим 7 4
|Савенко Вера 10 4
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 4
|Калиновский Богдан 8 4
|Калинин Александр 124 3
|Андреев Сергей 59 3
|Касперская Наталья 248 3
|Путин Владимир 2542 3
|Ларичев Юрий 13 3
|O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Комаров Константин 16 3
|Галеев Сергей 18 3
|Кудрявцев Владимир 23 3
|Хачатурянц Ашот 4 3
|Николаев Константин 10 3
|Фадеев Михаил 55 3
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
|Дергунова Ольга 116 3
|Алкснис Виктор 66 3
|Коровин Денис 5 2
|Беляев Вадим 2 2
|Казак Максим 161 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Лазаренко Дмитрий 18 2
|DigiTimes - Издание 1284 19
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 12
|Inquirer 462 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
|The Verge - Издание 482 7
|The Register 1286 7
|ZDnet 584 7
|Ars Technica 364 6
|CNews - ZOOM.CNews 1609 5
|Engadget - Блог о технологиях 411 5
|91Mobiles 590 4
|Bloomberg 1009 4
|Tom’s Hardware 127 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|Silicon 459 3
|Forbes - Форбс 591 3
|Ведомости 375 2
|Commercial Times 93 2
|DailyTech 96 2
|VideoCardz 23 2
|Times 500 2
|CNET - Издание 1580 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
|X-Bit Labs 78 2
|HPC.ru 82 2
|DRAMeXchange 38 2
|Wikipedia - Википедия 413 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
|РС Рro 87 2
|Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
|The Economist 43 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|Windowslatest 13 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|EWeek 179 1
|Из рук в руки - irr.ru 41 1
|VentureBeat 90 1
|NE Asia Online 313 1
|SiliconValley.com - SV.com 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru