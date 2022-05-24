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OEM Original Equipment Manufacturer Оригинальный производитель оборудования Контрактное производство



24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов
15.03.2017 Dell EMC поставила в Ateme серверы и системы хранения данных
19.10.2016 DSCon займется поставкой OEM-систем хранения данных Seagate в России
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов
01.06.2015 Обнародованы цены на Windows 10
17.12.2014 Trend Micro заключила соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с HP
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM
16.05.2013 Решения SAP помогают предприятиям аэрокосмической отрасли оптимизировать обслуживание клиентов
18.04.2013 Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded
18.04.2012 SAP запускает в России программу для OEM-партнеров
15.12.2010 Hitachi GST выпустила три новых накопителя ёмкостью 3ТБ
22.07.2009 IBM подписал OEM-соглашение с Juniper Networks
25.06.2009 Названа дата начала продаж Windows 7 в России
24.04.2009 OEM-лицензия на Windows XP стоит $15: источник
11.03.2009 ЦеСТ начинает борьбу с «OEM-беззаконием»
20.02.2009 Выручка OEM-производителей сократится на 10% в 2009 г.
25.07.2008 Citrix расширила бонусную программу для OEM-партнеров
13.09.2007 Антимонопольная проверка Microsoft может затянуться еще на 5 лет
04.07.2007 Asus сообразит на троих
25.05.2006 Salesforce.com предложила новый сервис
07.03.2006 "Датател" подписал OEM-соглашение с Alcatel
03.02.2006 "Майкрософт Рус" вложила миллионы в ОЕМ
15.09.2005 "Аквариус" и ЕМС подписали ОЕМ-соглашение в области систем хранения данных
28.02.2005 Microsoft отменила активацию некоторых Windows через интернет
17.06.2004 Intel упростил сертификацию для OEM-производителей серверов
18.07.2003 Magellan 66L - ноутбук с 16-дюймовым экраном
06.03.2003 НТЦ ИРМ получает статус OEM-партнера IBM
24.09.2002 ПК и серверы: покупать или собирать самим?
08.07.2002 Intel объявила о начале продаж процессора Itanium 2
01.07.2002 Microsoft расширяет программу OEM System Builder
10.06.2002 AMD снизила цены на свои процессоры
27.05.2002 "Лаборатория Касперского" презентовала новые возможности интернет-магазина компании
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..."
14.11.2001 R-Style и ASPLinux заключили соглашение об OEM-партнерстве

Публикаций - 813, упоминаний - 976

OEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 198
Intel Corporation 11262 160
IBM - International Business Machines Corp 8941 86
Dell EMC 4736 86
AMD - Advanced Micro Devices 3661 74
Samsung Electronics 9333 65
HP Inc. 5313 63
Toshiba Corporation 2830 50
Lenovo Group 2077 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 43
Apple Inc 10683 43
Nvidia Corp 3118 43
Google LLC 10352 37
Huawei 3222 37
Acer Group 2311 36
Oracle Corporation 6035 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 33
Fujitsu 1898 32
Sony 6145 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 29
Qualcomm Technologies 1639 27
Hitachi - Хитачи 1421 27
Dell Technologies - Dell Computer 984 26
HP - Hewlett-Packard 3567 25
Seagate Technology 685 24
VMware 2025 24
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 23
SAP SE 4595 23
Red Hat 1183 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 22
HP Compaq Computer Corp 1905 20
Western Digital Corporation - WDC 486 19
ZTE Corporation 685 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 19
LG Electronics 3372 18
Cisco Systems 4720 17
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 17
Lenovo Motorola 3463 16
HTC Corporation 1428 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
X5 Group 709 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Связной ГК 1190 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 7
Точка 1820 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Россети Ленэнерго 786 6
Открытие ФК 2713 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Евросеть 1393 5
LinkedIn 558 5
Ford 386 4
BMW Group 392 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 4
Lockheed Martin 730 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
Альфа-Банк 1476 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 4
Московский ювелирный завод 12 4
АльфаСтрахование СГ 241 4
Hyundai Motor 316 4
Pony Express - Фрейт линк 58 4
eBay Inc 1576 4
Газпром ПАО 1008 4
НСПК - Национальная система платежных карт 401 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
UBS AG 295 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Почта России ПАО 1853 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
Yamaha - Ямаха 98 3
Сбер - Сбербанк Капитал 6 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
Президент Российской Федерации 3770 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Правительство РФ 8292 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 6
Федеральное казначейство России 1345 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Правительство Москвы 1640 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Президент Украины 92 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 1
Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 13
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 11
Gen-Z Consortium 11 9
OpenCAPI Consortium 13 9
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 9
Linux Foundation 167 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 3
TCG - Trusted Computing Group 19 3
ONF - Open Networking Foundation 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 163
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 144
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 139
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 127
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 124
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 105
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 90
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 86
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 78
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 70
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 687 31
Microsoft Windows 10 11713 135
Linux OS 7669 73
Google Android 11959 49
Microsoft Windows XP 2291 48
Microsoft Windows 7 1780 45
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Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 33
Microsoft Windows 2000 2856 32
Intel x86 - архитектура процессора 1391 31
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 28
Microsoft Windows 2104 28
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 27
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 21
Intel Core - Семейство процессоров 1519 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 21
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Apple iPhone 6 2649 20
Microsoft Office 3247 20
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 19
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 18
Microsoft Edge - браузер 1891 18
Apple iOS 6422 17
Microsoft SQL Server 1416 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 17
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 15
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 14
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 13
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Opera Browser - Браузер 923 12
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Intel Itanium 612 11
LG 75SM99 2832 10
Nokia Symbian OS 1388 10
Intel Celeron - Серия процессоров 924 10
Microsoft Azure 1276 10
Исанин Антон 9365 59
Демидов Михаил 132 7
Прянишников Николай 285 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 5
Комиссаров Дмитрий 192 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Lisa Su - Лиза Су 40 5
Черепенников Антон 58 5
Кузьменко Павел 40 4
Лебедев Михаил 43 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 4
Бодров Юрий 4 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Бобылев Максим 7 4
Савенко Вера 10 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 4
Калиновский Богдан 8 4
Калинин Александр 124 3
Андреев Сергей 59 3
Касперская Наталья 248 3
Путин Владимир 2542 3
Ларичев Юрий 13 3
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Комаров Константин 16 3
Галеев Сергей 18 3
Кудрявцев Владимир 23 3
Хачатурянц Ашот 4 3
Николаев Константин 10 3
Фадеев Михаил 55 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
Дергунова Ольга 116 3
Алкснис Виктор 66 3
Коровин Денис 5 2
Беляев Вадим 2 2
Казак Максим 161 2
Буйлов Юрий 13 2
Лазаренко Дмитрий 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 132
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 73
Европа 12319 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 65
Япония 10069 50
Китай - Тайвань 2115 48
Германия - Федеративная Республика 8903 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 40
Франция - Французская Республика 5665 30
Индия - Республика 4263 29
Южная Корея - Республика 4394 26
Украина 6212 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 25
Азия - Азиатский регион 3803 23
Америка 2011 22
Европа Восточная 2927 22
Африка - Африканский регион 2928 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 21
Ближний Восток 2549 19
Казахстан - Республика 4467 17
США - Калифорния 3381 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Бразилия - Федеративная Республика 1945 14
Америка Латинская 1413 13
Испания - Королевство 2917 13
Америка Северная 2650 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 12
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 12
Италия - Итальянская Республика 3310 12
Польша - Республика 1559 11
Канада 3319 10
Европа Западная 1329 10
Узбекистан - Республика 1285 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 9
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Израиль 1756 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 153
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 145
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 104
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 40
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 19
Логистика сбытовая - Сбыт 483 18
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 17
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 44 15
Английский язык 764 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 14
Финансовые показатели 786 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 12
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 12
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 11
Аутсорсинг 1351 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 9
Пиратство - Авторское право - Copyright - Копирайт 592 9
Экспорт - Экспортные операции 1024 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 9
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 8
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 7
DigiTimes - Издание 1284 19
Thomson Reuters - Рейтер 5731 12
Inquirer 462 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
The Verge - Издание 482 7
The Register 1286 7
ZDnet 584 7
Ars Technica 364 6
CNews - ZOOM.CNews 1609 5
Engadget - Блог о технологиях 411 5
91Mobiles 590 4
Bloomberg 1009 4
Tom’s Hardware 127 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Silicon 459 3
Forbes - Форбс 591 3
Ведомости 375 2
Commercial Times 93 2
DailyTech 96 2
VideoCardz 23 2
Times 500 2
CNET - Издание 1580 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
X-Bit Labs 78 2
HPC.ru 82 2
DRAMeXchange 38 2
Wikipedia - Википедия 413 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
РС Рro 87 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
The Economist 43 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Windowslatest 13 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
EWeek 179 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
VentureBeat 90 1
NE Asia Online 313 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
IDC - International Data Corporation 4671 63
500 Startups 4742 26
Gartner - Гартнер 3301 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 6
IHS iSuppli 390 6
Forrester Research 810 5
Juniper Research 468 4
Gartner - Dataquest 340 4
Net Applications 114 4
Mercury Research 61 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
Counterpoint Research 38 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
NPD DisplaySearch 282 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
AV-Comparatives 21 2
Fortune Global 500 280 2
ABI Research 230 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
Aberdeen Group 48 2
Yankee Group 166 1
Harris Interactive 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
NPD Group 140 1
ITResearch 110 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
DigiTimes Research 22 1
Markets&Markets Research 97 1
TrendForce 53 1
451 Research Group 87 1
HFS Research 33 1
GSMA Intelligence 8 1
Omdia 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
comScore 354 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
AV-Test Institute 31 1
IDC Research 11 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 55
РАН - Российская академия наук 1397 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
АИС - Академия информационных систем 56 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 2
РАН - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 15 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Level One - образовательный проект 13 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 35
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 9
Intel Developer Forum - IDF 250 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
CeBIT 454 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
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ИнфоКом 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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