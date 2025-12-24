ITPOD и vStack расширяют возможности ПАК через OEM-лицензирование и интеграцию EM-лицензиями и полной технической поддержкой», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD. OEM-модель привязывает лицензию к конкретному серверу и снижает совокупную стоимость решения

PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI otics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности дл

Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году Эксперты международного агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в Kokoc Group) прогнозируют в 2025 г. перераспределение рекламного бюджета в пользу видеосетей, а также рост OEM-трафика. По данным агентства Mobisharks, в 2025 г. на рекламном рынке не стоит ожидать серьезных изменений. Однако некоторые тенденции все же укрепятся. Безусловно, это касается и нейросете

В России обвалились цены на контрактное производство электроники России за последний год снизилась на 20-30%, подтвердил изданию Антон Громов, вице-президент производителя электроники «Рикор», имеющего контрактные мощности. Рост конкуренции влияет на цены Цены на контрактное производство в России формируются за счет растущей конкуренции между производителями, уточнил Громов: «По этой причине за последние полгода "Рикор" нарастил мощности контрактных лин

«Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech Сеть магазинов «Магнолия» в 2024 году внедрила решение OEM Tech для автоматизации расчетов с юридическими лицами на кассах через банковские бизнес-карты. Ритейлер подвел итоги первых трех месяцев работы после запуска сервиса во всей сети. Об этом C

Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов входит и развитие производства микросхем из карбида кремния для высокотемпературных применений. «Кремний Эл» также планирует запустить работу кристального и сборочного производства в режиме Foundry (контрактное производство). В том числе на эти цели предприятие намерено вложить 4,2 млрд руб. «Планируется оказание услуг производителям электронной-компонентной базы, прежде всего, в части кор

Количество сделок на правительственном сервисе «Биржа контрактного производства» увеличилось в два раза в 2024 году аключили заказчики и исполнители в сфере инновационного бизнеса Москвы с начала 2024 г. на сервисе «Биржа контрактного производства» на портале i.moscow. Для сравнения – в 2023 г. на бирже было

vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК рота развертывания, совместимость компонентов, высокая производительность и удобство обслуживания. «OEM-партнерство с «DатаРу» позволит нам предложить заказчикам готовые к использованию гиперко

На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон» Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве. На базе завода OpenYard будет налажено контрактное производство комплектующих «Гравитон». В рамках проекта запланирован выпуск свыше 50 тыс. плат для клиентских устройств и серверного оборудования. В июне 2024 г. завершена отгрузка

В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза от количества заказов от 80 до 100%, отметил он. «С учетом того что в этом году телекоммуникационное оборудование переходит под балльную систему оценки "отечественности" электроники, рост заказов на контрактное производство может увеличиться до двух раз», — считает Боярков. В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балль

Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое iki и в официальной документации. «Альт Рабочая станция» 10.2 В установщик ОС добавлен пункт «Групповые политики», аналогичный «Альт Сервер» 10.2. В инсталляторе «Рабочей станции» стал доступен режим OEM-установки. Данный способ установки ОС необходим производителям компьютеров и реселлерам, которые хотят предустановить российские ОС на устройства перед их продажей. Установленный таким обра

«Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве звитию отечественного IT-рынка», — отметил коммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов. Статус «ОЕМ-партнер» предполагает сотрудничество вендоров в создании комплексных решений, включающих

Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО м освещением. Компания «АТБ электроника» специализируется на разработке и промышленном производстве OEM оборудования для промышленного интернета вещей, автоматизированных систем управления техн

«АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей борудования и начать развитие новых направлений в области российской промышленной электроники. Опыт ОЕМ-производителя позволил «АТБ Электроника» получить отклик от компаний, протестировавших об

Олег Новиков - Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT дование стандартов: LoRa, NB-IoT, Sigfox, Bl. Продукция востребована в России и за рубежом. Позиция ОЕМ-производителя позволяет «АТБ Электронике» общаться со всем рынком IoT, учитывать в оборуд

«АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей «АТБ Электроника» разработала первую в России линейку ОЕМ-оборудования интернета вещей (IoT). Компания работает на российском рынке промышленного п

Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов дит в экосистему «Сбера») представила платформу для создания коммуникационных инструментов — Dialog OEM. Она позволяет сторонним разработчикам сэкономить ресурсы на создание технологий для комм

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост ский, участники рынка уверены в его сокращении по итогам всего 2020 г. По самым оптимистичным их прогнозам, сокращение общего объема производства электроники в России в 2020 году составит 10%, а само контрактное производство сократится значительно сильнее, на 15-20%. Некоторые участники прогнозируют сокращение общего объема производства электроники более чем на 30%, а контрактного производс

DSCon займется поставкой OEM-систем хранения данных Seagate в России ация SeagateTechnology, разработчик решений для хранения данных, заключили соглашение о дистрибуции OEM-решений систем хранения данных производства Seagate на территории России и стран постсове

Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM Yadro подписала OEM-партнерство с IBM Российская фирма Yadro подписала OEM-партнерство по сборке серти

Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России ция IBM объявила о том, что компания Yadro, член консорциума OpenPower Foundation, стала российским OEM-партнером, получившим сертификацию на компонентную сборку серверов на базе процессоров Po

«Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов Компания «Технопром», поставщик ИТ-решений и OEM-продуктов, объявила о подписании ОЕМ-соглашения с компанией Brocade, в рамках которого пл

Обнародованы цены на Windows 10 Интернет-магазин Newegg.com обнародовал стоимость OEM-версий Windows 10 (версий, предназначенных для производителей персональных компьютеров).

Trend Micro заключила соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с HP Компания Trend Micro, мировой разработчик решений для информационной безопасности, подписала соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с компанией HP. Цель партнерства — помогать организациям бороться с современными целенаправленными угрозами и вредоносными программами. Как сообщили CNews в Trend Micro, продукт

В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM рит Кент Томас. По его словам, «Технопром» был не единственным российским претендентом в российские OEM-партнеры IBM, однако, остальных кандидатов на эту роль не называет. Константин Юнов добав

Решения SAP помогают предприятиям аэрокосмической отрасли оптимизировать обслуживание клиентов оддерживают производственные процессы и помогают компаниям-изготовителям комплектного оборудования (OEM) оптимизировать послепродажное обслуживание. «Как правило, рентабельность послепродажного

Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded ва аппаратного обеспечения Dell, наших сервисов, инженерии и сетей сбыта». Компания Dell имеет свой ОЕМ-бизнес уже на протяжении 13 лет. Она производит кастомизированные устройства и системы дл

SAP запускает в России программу для OEM-партнеров Компания SAP объявила о запуске в России программы для ОЕМ-партнеров. OEM-программа (Original Equipment Manufacturer) SAP предоставляетает участника

IBM подписал OEM-соглашение с Juniper Networks Компания IBM в среду, 22 июля, объявила о подписании OEM-соглашения с компанией Juniper Networks, а также о дальнейшем расширении сотрудничества с

OEM-лицензия на Windows XP стоит $15: источник Windows XP Home для производителей дешевых компьютеров составляет $15, сообщает DailyTech со ссылкой на осведомленный источник. Сама Microsoft такие данные держит в секрете. Для сравнения, стоимость OEM-лицензии на Windows Vista в среднем составляет $50-60. Стоимость лицензии на Windows Vista Starter – самой простой редакции системы – составляет $30, вдвое больше по сравнению со стоимостью

ЦеСТ начинает борьбу с «OEM-беззаконием» ПК. В своем письме ЦеСТ требует, среди прочего, признать доминирующим положение Microsoft на рынке, обязать производителей ПК и Microsoft обеспечить упрощенную процедуру возврата денежных средств за OEM-ПО и обязать производителей ПК обеспечить выпускаемые ими устройства драйверами как под Windows, так и под Linux, либо открыть спецификации своих устройств в достаточной для разработки драй

Выручка OEM-производителей сократится на 10% в 2009 г. Ожидается, что выручка OEM-производителей в 2009 г. сократится на 10%. Это связано со снижением потребительского спр

Citrix расширила бонусную программу для OEM-партнеров уры доступа Citrix. Включение в программу XenServer исключает возможность возникновения конфликта с OEM-партнерами и является большим стимулом для компаний, занимающихся продажей и внедрением п

Paragon поставит решение для развертывания ОС латвийским ОЕМ-производителям Благодаря опции Multicast процесс осуществляется одновременно на всех машинах, при этом программа сама тестирует результат и дает полный отчет о проделанной работе. Новое решение позволяет латвийским ОЕМ-производителям запускать и развертывать ПО на компьютере удаленно, с помощью сценария, обслуживающего данный процесс. «Нам очень приятно видеть, что работа недавно открывшегося офиса в Япон

EMC и Intel объединяют силы в OEM-производстве Корпорации EMC и Intel объявили о начале долгосрочной программы сотрудничества в области OEM-производства систем хранения данных (СХД). Согласно планам Intel, локальные интеграторы &

"Датател" подписал OEM-соглашение с Alcatel атател», один из крупнейших системных интеграторов России, и компания Alcatel объявили о подписании ОЕМ-соглашения, на основании которого «Датател» начнет продажи 3600 и 3600+ MainStreet Multis

"Майкрософт Рус" вложила миллионы в ОЕМ «Майкрософт Рус» запускает программу развития канала ОЕМ (через сборщиков компьютеров, предустанавливающих программные средства). В рамках програм

ASPLinux и InfoWatch заключили OEM-соглашение них ИТ-угроз, и ASPLinux, поставщик ПО и услуг для ОС Linux, объявляют о заключении стратегического OEM-соглашения на поставку ASPLinux Server IV в качестве базовой операционной системы для сер