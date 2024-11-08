Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов

Брянский «Кремний Эл» вложит более 18 млрд руб. в развитие предприятия. Компания планирует оказывать услуги по контрактному производству и расширить номенклатуру производимых изделий. При этом в прошлом месяце предприятие было атаковано и восстанавливается.

Миллиардные вложения

Как стало известно CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» вложит 18,3 млрд руб. в развитие производства до 2030 г. Это следует из презентации заместителя гендиректора по проектам развития предприятия Александра Горшкова, которая есть в распоряжении редакции.

Большая часть инвестиций (12 млрд руб.) пойдет на переход предприятия на работу с кремниевыми пластинами диаметром 150 мм. Как рассказал CNews Александр Горшков, это необходимо для уменьшения себестоимости изделий. В эту сумму входит и развитие производства микросхем из карбида кремния для высокотемпературных применений.

«Кремний Эл» также планирует запустить работу кристального и сборочного производства в режиме Foundry (контрактное производство). В том числе на эти цели предприятие намерено вложить 4,2 млрд руб.

«Планируется оказание услуг производителям электронной-компонентной базы, прежде всего, в части корпусирования», — рассказал CNews Александр Горшков.

«Кремний Эл» Планы по вложениям «Кремний Эл»

В сумму 4,2 млрд руб. также входят планы по уменьшению топологических норм микросхем до 350 нм. По словам Горшкова, это касается традиционной номенклатуры предприятия «с целью редизайна выпускаемых изделий для обеспечения соответствия их параметров лучшим зарубежным аналогам».

А 2,1 млрд руб. пойдет на расширение номенклатуры выпускаемых силовых модулей в части логики и типов корпусов.

Ни много ни мало

18,3 млрд руб. предполагают как средства госсубсидий, так и собственные средства предприятия.

«Для аналоговых микросхем и силовых полупроводников, на которых специализируется «Кремний», это серьезные адекватные инвестиции», — рассказал CNews глава ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.



Стоит отметить, что это достаточно крупный объем вложений. Так, на своем официальном сайте «Кремний Эл» утверждает, что предприятие за последние 10 лет вложило в приобретение технологического оборудования и разработку новых изделий более 3 млрд руб.

«У «Кремний-Эл» до СВО была нехватка оборотных средств, — пояснил CNews собеседник на рынке микроэлектроники. — Из-за этого можно было выпускать небольшие партии микросхем и транзисторов. При этом стоимость каждой партии высокая, цены снижают как могут и прибыль маленькая. Денег на развитие совсем не остается. И завод в ловушке»

По его словам, чтобы приобрести даже небольшую партию микросхем или транзисторов, приходится собирать мелкие заказы в партию. «Серийно выпускать можно только широко востребованные транзисторы и микросхемы, разработанные в 80-е, 90-е и 00-е годы, — продолжает он. — И оборудование простаивает, и купить у завода нечего. На новые разработки денег почти нет».

Сейчас завод перегружен и для новых разработок не получается выделить ни инженерных, ни производственных мощностей, пояснил собеседник. «Если расширить производство и выпустить достаточное количество буферных запасов продукции, то вполне можно расширить объемы сбыта и занять любезно подготовленные антироссийскими санкциями ниши российского рынка сбыта», — заключил он.

Для сравнения, крупнейший производитель микроэлектроники России, которая состоит из группы компаний — «Элемент» планирует вложить 92 млрд руб. до 2026 г. «Из них 50 млрд рублей до указанного периода будут выделены на расширение производственных мощностей предприятий, входящих в ее периметр», — отметил он. По его словам, инвестпрограмма «Элемента» уже профинансирована на 90%, а 20% бюджета составляют средства, привлеченные в рамках майского IPO и части прибыли группы.

Суммарно до 2026 г. «Элемент» планирует также выделить 26 млрд на разработку новых технологий, 16 млрд руб. — на новые продукты группы. Компания планирует нарастить долю выручки по новым сегментам до 25% к 2026 г. и сохранить лидерство в сегменте ЭКБ.

Деятельность «Кремний Эла»

Согласно официальному сайту предприятия, АО «Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором трудится более 1,7 тыс. человек. Свыше 1500 типономиналов продукции компания поставляет 815 предприятиям.

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика «Кремний Эл» вложит более 18 млрд в развитие производства

Предприятие выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, тиристоры), силовые модули, а также аналоговые интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы на карбиде кремния и т.д. В 2021 г. завод произвел продукции на 3,9 млрд руб. (+72% к 2020 г.), приводит «Кремний Эл».

«Кремний Эл» также реализует проекты в рамках стратегии развития электронной промышленности страны. Например, занимается разработкой серии современных микросхем управления электропитанием микропроцессоров, микроконтроллеров, и других электропотребителей. Помимо этого, предприятие занимается созданием высокотехнологичного производства кремниевых и карбидокремниевых изделий.

Атака завода

В октябре 2024 г. завод «Кремний Эл» подвергся «террористической атаке», говорится в заявлении предприятия. Кто устроил атаку, на заводе не сообщают, но, по неофициальной информации, речь о попадании БПЛА. Известно, что атака была совершена как на административные, так и на производственные корпуса завода.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — приводилось на официальном сайте «Кремний Эл». Там так же подчеркивалось, что «есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры».



Поддержка микроэлектроники в России

В 2023 г. власти выделили около 147 млрд руб. на развитие отрасли микроэлектронной продукции в России, что существенно превышает уровень финансирования в 2020 г. — 30 млрд руб., следует из исследования российского рынка микроэлектроники Kept (ранее KPMG в России).

Ожидается, что в 2024 г. объем господдержки возрастет до 211 млрд руб. в рамках таких госпрограмм, как «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие РФ», федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Однако, согласно оценке аналитиков «Яков и партнеры» (ранее локальный офис McKinsey) в 2022 г., микроэлектронной отрасли в России требуется 400–500 млрд руб. инвестиций до 2030 г.

В сентябре CNews писал о том, что Минпромторг и Минэкономразвития запросили у ИТ-ассоциаций перечень потенциальных проектов для финансирования реконструкции и строительства российских заводов в сфере микроэлектроники в рамках государственно-частного партнерства.