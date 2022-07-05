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Кремний Silicium химический элемент

Кремний - Silicium - химический элемент


05.07.2022 «Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности
09.02.2022 Кремниевая лотерея — почему в мире нет двух одинаковых процессоров
08.10.2021 Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
28.04.2021 Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников
18.12.2020 Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!
23.11.2020 В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения
29.06.2020 Разработан полупроводник лучше кремния
09.04.2020 Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji
31.10.2018 «Ангстрем» заключил трехстороннее соглашение по созданию и производству нового типа транзисторов
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler
13.06.2018 Дешевая технология повысит эффективность солнечных панелей до 30%
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии
14.08.2017 Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм
12.02.2017 Кремниевая инопланетная жизнь возможна
09.11.2016 Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США
24.08.2016 Российские ученые нашли способ передачи данных с помощью наночастиц
13.05.2016 Toshiba представила новые диоды с барьером Шоттки на основе карбида кремния
29.10.2015 QuantumFilm - то, что будет после кремния
06.10.2015 Прорыв. Кремниевый чип для квантового компьютера
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине
16.09.2014 Предприятие «Росэлектроники» разработало первую в России технологию производства монокристаллов карбида кремния
30.04.2014 Обложка с пандами уместилась на пылинке кремния
18.02.2014 Разработан аккумулятор с емкостью в 10 раз больше Li-ion
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине
12.08.2013 Николай Никифоров провел ряд встреч с ИТ-компаниями и русскоязычными жителями Кремниевой долины США
07.06.2013 Перспективный материал для литий-ионных аккумуляторов
24.04.2013 В осколках метеорита найдены "следы" сверхновой
04.03.2013 Созданы кремниевые светодиоды без ядовитых металлов
29.01.2013 Матрицы для фотокамер: кремний заменят органикой
15.01.2013 Созданы кремниевые волокна в 15 раз прочнее стали
11.10.2012 Эффективные солнечные панели сделают из черного кремния
20.09.2012 Создан первый рабочий квантовый бит
20.09.2012 Самый стабильный лазер: резонатор из кремния

Публикаций - 1436, упоминаний - 1912
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