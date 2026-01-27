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Кремний Silicium химический элемент

Кремний - Silicium - химический элемент

СОБЫТИЯ


27.01.2026 В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

оличество чипов, производимых на одной подложке, и снизить их стоимость, указано на сайте группы компаний «Элемент». Малые кремниевые пластины в России производятся, например, такими компаниями, как «Кремний» и «Элма», а крупноформатные исторически импортировались из Азии, рассказали CNews представители производителя электроники Fplus. «Соотношение их цены и качества в целом рынок устраивал
18.11.2025 В России закрывается один из двух заводов по производству кремния — ключевого элемента электроники

блема, решать которую Еврокомиссия предложила путем ввода квот и повышения пошлин на импорт. Замена кремниевым материалам в электронике Кремний — традиционный материал для производства электрон
13.11.2025 Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства

Вложения «Кремний Эла» Как выяснил CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний

29.09.2025 Российскую силовую электронику будут делать на кремниевых пластинах из Китая. Отечественные могут появиться позже

Силовая кооперация Как выяснил CNews, российское производство силовой электроники будет зависеть от азиатских производителей пластин кремния. Об этом на форуме «Микроэлектроника» сообщил руководитель проектной группы Центра перспективной электроники Виталий Бормашов. «На текущий момент Минпромторгом профинансировано достаточ
16.06.2025 Создан первый в мире «двумерный бескремниевый» компьютер

не кремния, пишет ТАСС ссылаясь на заявление представителей Университета штата Пенсильвании (PSU). «Кремний в последние несколько десятилетий был на острие прогресса в микроэлектронике, так как
28.05.2025 На пороге революция в мире процессоров. Их начнут делать из стекла

изменения способа производства чипов. Как пишет портал Gizchina, корейский вендор намерен заменить кремний, который был основой микросхем даже не годы – десятилетия, стеклом в центральном комп
14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России

выделяют два направления развития нейроморфных вычислений, отмечает главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. В рамках первого ученые пытаются реализовать технологию в кремнии, который будет архитектурно имитировать человеческий мозг. Виктор Казанцев, завкафедрой нейротехнологий Института биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородског
10.04.2025 Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые

и, растет нагрев кремниевой подложки, а теплопроводность алмаза больше в четыре раза, чем у карбида кремния и более чем в 10 раз выше, чем у нитрида галия. Разработкой алмазных технологий в эле
18.03.2025 В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения

, будет более энергоэффективным. Эти качества, присущие двум разным соединениям, и были совмещены в кремний-германиевых стеклах. «Наши коллеги ранее изучали механизмы переноса транспорта в окси
14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы

, как резка и обработка пластин, а также проведение исследований по совершенствованию характеристик кремния, привела Квашенкина. Также калининградский завод «Энкор» сосредоточен на производстве
10.03.2025 В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию

Переход на новую ЭКБ В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC) на 1,7 кВ, выяснили «Известия». «До недавнего времени потребности России в карбидокремниевых транзисторах практически полностью закрывались за счет продукции иностранных производи
24.01.2025 БПЛА атаковали одно из крупнейших производств чипов в России. Завод остановлен

Атака на российский завод Завод «Группа Кремний Эл» по производству микроэлектроники приостановил работу на фоне атаки БПЛА, пишет аг
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов

Миллиардные вложения Как стало известно CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» вложит 18,3 млрд руб. в развитие производства до 2030 г. Это следует из презентац
05.11.2024 Россия готовится производить сотни тысяч кремниевых пластин в год чуть дороже зарубежных

инпромторг, отличаются от обычных пластин кремния способом нанесения примесей. «Монокристаллический кремний для производства полупроводниковых структур легируют примесями для управления его сво
21.10.2024 Атакован гигантский российский завод по выпуску микроэлектроники. Производство техники прервано

Российская микроэлектроника под атакой Завод по выпуску микроэлектроники «Кремний Эл», расположенный в Брянске, сообщил на своем сайте о «ночной террористической атаке», в результате которой было нарушено электроснабжение, а также нанесен ущерб «объектам обеспечения

09.09.2024 Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией

Глобальный технологический бренд Honor анонсировал первые смарт-часы Honor Watch 5 с кремний-углеродной батареей, что позволило добиться компактных размеров и веса всего 35 гр при сохранении автономной работы до 15 дней. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Watch 5
23.07.2024 Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

бого классического компьютера. В результате нового исследования физики получили самый чистый в мире кремний, а он открывает путь к созданию миллиона кубитов, которые можно изготовить размером с
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины

совый регулятор США (FDIC) закрыл Silicon Valley Bank (SVB) – коммерческий банк, входивший в 20-ку крупнейших финансовых организаций США и специализировавшийся на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины. Все бизнес-операции переданы под внешнее управление FDIC. Об этом сообщило агентство Reuters. По заявлению Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), все отделения

02.03.2023 Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины

следствиями своих операций, все будет во власти людей. Но, как и с ИИ, проблемы могут начаться в тот момент, как мы предоставим ИИ или ОИ автономию. Машины, вне зависимости от того, что в их основе — кремний или живые клетки — не должны иметь возможность принимать решения в отношении жизни людей». По словам исследователя, впрочем, пройдут еще десятилетия, прежде чем на базе органоидов получ
05.07.2022 «Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов

диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого полуфабриката создается монокристаллический кремний. Т
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности

вования военного и технологического потенциала России». Именно по этой причине в перечне оказался и кремний, содержащий в своей массе не менее 99,99% чистого сырья. Импортный высокочистый кр
09.02.2022 Кремниевая лотерея — почему в мире нет двух одинаковых процессоров

возможности разгона. Производители процессоров, такие как Intel и AMD, на самом деле не изготавливают, а проектируют их. А такие компании, как TSMC, собирают эти конструкции на кремниевых подложках. Кремниевые подложки — это большие кремниевые диски. Производитель полупроводников печатает на этих пластинах транзисторы по чертежам производителей процессоров. После этого пластина разр
08.10.2021 Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах

мниевых кубита, а также три кубита, состоящих из фотонов. Но теперь ученые из Института физико-химических исследований (RIKEN) в Японии успешно связали три квантовых точки, которые представляют собой кремниевые кольца. Кремниевые кубиты часто применяются в квантовых компьютерах, так как они сохраняют стабильность в течение долгого времени и при более высоких температурах, к тому же и
28.04.2021 Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния

компании, отечественное оборудование будет стоить ощутимо дешевле зарубежных аналогов. Серийное производство планируется начать в 2022 году. Лазер PL Beta предназначен для резки и обработки сапфиров, кремния и других хрупких материалов, которые применяются в микроэлектронике в качестве защитных стекол и подложек под микросхемы и светодиоды. Также PL Beta способен выполнять сквозную резку по
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников

как мозг автомобиля. Они обрабатывают информацию от датчиков и запускают дальнейшие действия, например, посылают молниеносное сообщение на подушку безопасности, чтобы сообщить ей о срабатывании. Хотя кремниевые чипы в размере всего несколько мм2, они содержат сложные схемы, иногда с несколькими миллионами отдельных электронных функций. Из пластин Bosch будет производить силовые полупроводни
18.12.2020 Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

десятилетий в производстве компьютерных микросхем и транзисторов доминировал только один материал — кремний. Даже мировая технологическая столица — Кремниевая долина — носит его имя. Но эпоха к
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

Штаб-квартира Oracle переезжает в Техас Корпорация Oracle, крупный американский разработчик программного обеспечения, перенесет свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Аналогичным образом уже поступил целый ряд крупных технологических компаний, воспользовавшись пандемией Covid-19 как предлогом д
23.11.2020 В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения

отводящих материалов для промышленности и электроники, что позволяет удешевить производство тепловых радиаторов. В качестве исходных компонентов предложено использовать синтетические каучуки и карбид кремния – обладающий высокой теплопроводностью, но плохо проводящий электрический ток. На их основе получают высоконаполненные эластомерные смеси, которые подвергают вулканизации и низкотемпера
29.06.2020 Разработан полупроводник лучше кремния

рактеристики под определенные задачи, чтобы он позволял работать при более высокой температуре, чем кремний, и минимизировать потери мощности. Материал планируется использовать как альтернативу
09.04.2020 Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

аботали новое устройство для непосредственного подключения мозга к вычислительным машинам на основе кремния. Устройства интерфейса «мозг-компьютер» существуют относительно давно и используются

12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders

Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов Yellow Door объявило о запуске десятого по счету интенсива для стартапов по выходу на глобальный рынок «Инсайдеры Кремниевой долины» (Silicon Valley Insiders). За 4 года существования программы уже более 100 стартапов и 300 предпринимателей стали ее участниками, собрав более $129 млн инвестиций. Это единст
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji

Микросхемы для импортозамещения Российская компания «Кремний ЭЛ» запустила в Брянске серийное производство транзисторов и интегральных схем для цифровой техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппаратуры. По словам генерального дир
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

форнии во второй половине 2019 года. Но это не все: оба партнера будут предлагать клиентам услугу автоматизированного трансфера по избранным маршрутам в городе, расположенном в заливе Сан-Франциско в Кремниевой долине. Эта тестовая операция покажет, насколько беспилотные средства передвижения можно интегрировать в транспортную сеть. Многие города сталкиваются с серьезной нагрузкой на сущест
13.06.2018 Дешевая технология повысит эффективность солнечных панелей до 30%

чшает свойства кремния: перовскит более эффективно преобразует синий и зеленый свет, в то время как кремний лучше подходит для преобразования красного и инфракрасного света. Объединение двух ма
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине

Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США. Из 2060 эксперты Сбербанка, ФРИИ и Fort Ross Ventures выбрали 23 быстрорастущие компании, занимающиеся VR/
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов

леги.Самым известным идеологическим беженцем должен стать предприниматель Питер Тиль (Peter Thiel), известный своей симпатией к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) — он намерен переехать из Кремниевой долины в Лос-Анджелес в связи с постоянными нападками со стороны крайних левых активистов.Исторически в Кремниевой долине сложилась особенная идеологическая атмосфера, пишет и
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии

т продать все недвижимое имущество и полностью завершить переезд компании в октябре 2018 г.Причины и последствияТехнические эксперты уже успели окрестить переезд HPE «концом эпохи» в истории развития Кремниевой долины. «Это действительно серьезное событие, поскольку они [HPE] действительно являются культовой фирмой Кремниевой Долины. Они были одной из первых компаний по выпуску чипов
14.08.2017 Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм

устройства и увеличение срока его автономной работы.Диселениды гафния и циркония способны заменить кремний в микросхемахПо словам Попа и Млечко, теперь перед ними стоит три задачи. Первая — по
12.02.2017 Кремниевая инопланетная жизнь возможна

гического университета удалось впервые показать, что в природе есть механизмы, позволяющие включать кремний в молекулу на основе углерода. Таким образом, повышается вероятность существования во
09.11.2016 Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США

Что говорят о Трампе в Кремниевой долине Кремниевая долина в ужасе от того, что 45 президентом США стал Дональд Трамп (Donald Trump). Свое мнение представители американской ИТ-отрасли высказали в социальных сетях, в частности, в Twitt

Публикаций - 1776, упоминаний - 2340

Кремний и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 245
IBM - International Business Machines Corp 9699 159
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 116
Samsung Electronics 11064 100
AMD - Advanced Micro Devices 4641 88
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 71
Apple Inc 13154 67
Google LLC 12688 51
Microsoft Corporation 25775 47
Huawei 4675 45
Toshiba Corporation 2980 39
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 39
HP Inc. 5883 38
Sony 6739 34
Nvidia Corp 4002 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Qualcomm Technologies 1974 29
Lenovo Motorola 3566 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Yandex - Яндекс 9215 23
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Fujitsu 2105 21
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 21
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 19
Meta Platforms - Facebook 4621 17
LG Electronics 3735 17
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 17
Галактика - Корпорация 1545 17
Seiko Epson Corporation 908 17
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 17
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
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Sharp Corporation 1062 15
Dell EMC 5180 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 14
TI - Texas Instruments Incorporated 848 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 16
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Tesla Motors 461 8
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CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
CISC - Consortium of International Semiconductor Companies - Консорциум международных полупроводниковых компаний 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
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НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
EPIA - European Photovoltaic Industry Association - Европейская ассоциация фотоэлектрической индустрии 1 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Росхимреактив 2 1
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РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 448
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 412
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 386
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 231
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 191
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 170
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 169
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 145
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 133
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 127
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 110
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 106
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 105
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 102
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 101
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 99
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 93
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 87
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 82
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 77
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 70
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 69
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 66
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 66
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 57
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 57
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 55
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 49
Microsoft Windows 2000 8678 39
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Microsoft Windows 16882 26
FreePik 1841 21
Google Android 15243 21
Linux OS 11533 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Honor Magic 76 21
Honor SuperCharge 193 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 17
Apple iPhone 6 4861 17
Intel Itanium 649 17
Honor MagicOS 64 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 15
Apple iPad 4011 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Honor - серия смартфонов 246 14
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 14
Apple iOS 8583 13
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 13
Dolby Vision 282 13
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 12
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 48 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Moore Gordon - Мур Гордон 66 17
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Чубайс Анатолий 222 12
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 11 11
Бойко Алексей 138 11
Путин Владимир 3454 10
Помозов Алексей 88 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 9
Geim Andre - Гейм Андре 23 9
Tour James - Тур Джеймс 14 8
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 8
Rogers John - Роджерс Джон 12 7
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 7
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 6
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 6
Новоселов Константин 19 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 5
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 8 5
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Собянин Сергей 538 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Шпак Василий 279 5
Губанов Андрей 117 5
Покровский Иван 136 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 5
Firman Keith - Фирмен Кит 4 4
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 4
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 4
Furusawa Masahiro - Фурусава Масахиро 4 4
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Wool Richard - Вул Ричард 4 4
Квашенкина Ольга 56 4
Shore Peter - Шор Питер 9 4
Potter Steve - Поттер Стив 4 4
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 4
Орловский Виктор 408 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 454
Россия - РФ - Российская федерация 166164 405
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 233
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 168
Япония 13807 157
Германия - Федеративная Республика 13221 132
Земля - планета Солнечной системы 10865 127
Европа 24963 120
США - Калифорния 4829 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 85
Южная Корея - Республика 7051 73
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 73
Индия - Bharat 5869 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 70
Китай - Тайвань 4245 61
Франция - Французская Республика 8177 53
Солнечная система - Solar system 2569 51
Нидерланды 3745 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
США - Нью-Йорк 3180 38
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 35
Канада 5081 32
Азия - Азиатский регион 5920 31
США - Джорджия 335 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 30
Сатурн - Титан (спутник) 533 28
США - Колумбия - Вашингтон 1487 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 21
Сингапур - Республика 1953 20
США - Орегон 255 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
США - Нью-Йорк штат 253 17
США - Техас 1048 17
Швеция - Королевство 3781 16
Израиль 2856 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 16
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 310
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 216
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 194
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 155
Физика - Physics - область естествознания 2940 131
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 106
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 102
Галлий - Gallium - химический элемент 363 98
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 96
Молекула - Molecula 1102 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 88
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 87
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 84
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 81
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 81
Энергетика - Energy - Energetically 5855 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 68
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 62
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 61
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 59
Закон Мура - Moore's law 214 58
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 58
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 56
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 54
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 54
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 53
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 52
Металлы - Медь - Copper 862 52
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 50
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 47
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 47
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 45
Nature 832 62
New Scientist 1448 61
Phys.org 972 44
EurekAlert 291 33
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 27
Silicon 494 26
Tom’s Hardware 600 25
PhysicsWeb 184 21
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
Bloomberg 1627 14
The Register - The Register Hardware 1784 13
DigiTimes - Издание 1331 13
Optics 143 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
EE Times 160 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 11
Physical Review Letters 164 11
AP - Associated Press 2007 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
Inquirer 463 9
e4 Engineering 107 8
Nature Nanotechnology 24 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
FT - Financial Times 1295 8
NYT - The New York Times 1100 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
PhysicsWorld 90 8
Nanotechweb 92 8
Times 661 8
WCCFTech - Издание 110 6
Известия ИД 770 6
Space Daily 528 6
NE Asia Online 313 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
GizmoChina 171 5
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 48
IDC - International Data Corporation 4975 16
IBM Research 111 14
TrendForce 187 7
CNews Мишень 186 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Fortune Global 500 295 3
Insight 64 20 2
Mercury Research 73 2
Tolly Group 14 2
ACG Research 8 2
Jon Peddie Research 46 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
Photizo Group 9 2
NPD DisplaySearch 285 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat 115 2
Torrey Pines Research 2 2
Display Supply Chain Consultants 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Counterpoint Research 110 1
IC Insights 24 1
Tractica 7 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Synergy Research Group 48 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IDTechEx 4 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
TIRIAS Research 4 1
ATTOLab 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 47
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 36
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 34
РАН - Российская академия наук 2122 33
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 29
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 16
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 15
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 15
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 13
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 13
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 13
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 11
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 11
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 11
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 10
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 10
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 10
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 10
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 10
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 8
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 8
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 8
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 8
University of Manchester - Манчестерский университет 77 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Intel Developer Forum - IDF 317 23
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 8
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 8
CeBIT 614 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
VLSI Symposium 4 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Hot Chips 10 3
Микроэлектроника - международный форум 22 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FPD International 17 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
MacWorld Expo 35 2
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Сбер - Sber500 12 1
SEMICON 13 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google for Enterpreneurs 1 1
IBM Think 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Silicon Valley Insiders 20 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
NetApp Directions 6 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
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