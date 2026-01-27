Кремний - Silicium - химический элемент

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин оличество чипов, производимых на одной подложке, и снизить их стоимость, указано на сайте группы компаний «Элемент». Малые кремниевые пластины в России производятся, например, такими компаниями, как «Кремний» и «Элма», а крупноформатные исторически импортировались из Азии, рассказали CNews представители производителя электроники Fplus. «Соотношение их цены и качества в целом рынок устраивал

В России закрывается один из двух заводов по производству кремния — ключевого элемента электроники блема, решать которую Еврокомиссия предложила путем ввода квот и повышения пошлин на импорт. Замена кремниевым материалам в электронике Кремний — традиционный материал для производства электрон

Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства Вложения «Кремний Эла» Как выяснил CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний

Российскую силовую электронику будут делать на кремниевых пластинах из Китая. Отечественные могут появиться позже Силовая кооперация Как выяснил CNews, российское производство силовой электроники будет зависеть от азиатских производителей пластин кремния. Об этом на форуме «Микроэлектроника» сообщил руководитель проектной группы Центра перспективной электроники Виталий Бормашов. «На текущий момент Минпромторгом профинансировано достаточ

Создан первый в мире «двумерный бескремниевый» компьютер не кремния, пишет ТАСС ссылаясь на заявление представителей Университета штата Пенсильвании (PSU). «Кремний в последние несколько десятилетий был на острие прогресса в микроэлектронике, так как

На пороге революция в мире процессоров. Их начнут делать из стекла изменения способа производства чипов. Как пишет портал Gizchina, корейский вендор намерен заменить кремний, который был основой микросхем даже не годы – десятилетия, стеклом в центральном комп

Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России выделяют два направления развития нейроморфных вычислений, отмечает главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. В рамках первого ученые пытаются реализовать технологию в кремнии, который будет архитектурно имитировать человеческий мозг. Виктор Казанцев, завкафедрой нейротехнологий Института биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородског

Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые и, растет нагрев кремниевой подложки, а теплопроводность алмаза больше в четыре раза, чем у карбида кремния и более чем в 10 раз выше, чем у нитрида галия. Разработкой алмазных технологий в эле

В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения , будет более энергоэффективным. Эти качества, присущие двум разным соединениям, и были совмещены в кремний-германиевых стеклах. «Наши коллеги ранее изучали механизмы переноса транспорта в окси

Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы , как резка и обработка пластин, а также проведение исследований по совершенствованию характеристик кремния, привела Квашенкина. Также калининградский завод «Энкор» сосредоточен на производстве

В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию Переход на новую ЭКБ В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC) на 1,7 кВ, выяснили «Известия». «До недавнего времени потребности России в карбидокремниевых транзисторах практически полностью закрывались за счет продукции иностранных производи

БПЛА атаковали одно из крупнейших производств чипов в России. Завод остановлен Атака на российский завод Завод «Группа Кремний Эл» по производству микроэлектроники приостановил работу на фоне атаки БПЛА, пишет аг

Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов Миллиардные вложения Как стало известно CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» вложит 18,3 млрд руб. в развитие производства до 2030 г. Это следует из презентац

Россия готовится производить сотни тысяч кремниевых пластин в год чуть дороже зарубежных инпромторг, отличаются от обычных пластин кремния способом нанесения примесей. «Монокристаллический кремний для производства полупроводниковых структур легируют примесями для управления его сво

Атакован гигантский российский завод по выпуску микроэлектроники. Производство техники прервано Российская микроэлектроника под атакой Завод по выпуску микроэлектроники «Кремний Эл», расположенный в Брянске, сообщил на своем сайте о «ночной террористической атаке», в результате которой было нарушено электроснабжение, а также нанесен ущерб «объектам обеспечения

Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией Глобальный технологический бренд Honor анонсировал первые смарт-часы Honor Watch 5 с кремний-углеродной батареей, что позволило добиться компактных размеров и веса всего 35 гр при сохранении автономной работы до 15 дней. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Watch 5

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам бого классического компьютера. В результате нового исследования физики получили самый чистый в мире кремний, а он открывает путь к созданию миллиона кубитов, которые можно изготовить размером с

Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины совый регулятор США (FDIC) закрыл Silicon Valley Bank (SVB) – коммерческий банк, входивший в 20-ку крупнейших финансовых организаций США и специализировавшийся на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины. Все бизнес-операции переданы под внешнее управление FDIC. Об этом сообщило агентство Reuters. По заявлению Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), все отделения

Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины следствиями своих операций, все будет во власти людей. Но, как и с ИИ, проблемы могут начаться в тот момент, как мы предоставим ИИ или ОИ автономию. Машины, вне зависимости от того, что в их основе — кремний или живые клетки — не должны иметь возможность принимать решения в отношении жизни людей». По словам исследователя, впрочем, пройдут еще десятилетия, прежде чем на базе органоидов получ

«Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого полуфабриката создается монокристаллический кремний. Т

Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности вования военного и технологического потенциала России». Именно по этой причине в перечне оказался и кремний, содержащий в своей массе не менее 99,99% чистого сырья. Импортный высокочистый кр

Кремниевая лотерея — почему в мире нет двух одинаковых процессоров возможности разгона. Производители процессоров, такие как Intel и AMD, на самом деле не изготавливают, а проектируют их. А такие компании, как TSMC, собирают эти конструкции на кремниевых подложках. Кремниевые подложки — это большие кремниевые диски. Производитель полупроводников печатает на этих пластинах транзисторы по чертежам производителей процессоров. После этого пластина разр

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах мниевых кубита, а также три кубита, состоящих из фотонов. Но теперь ученые из Института физико-химических исследований (RIKEN) в Японии успешно связали три квантовых точки, которые представляют собой кремниевые кольца. Кремниевые кубиты часто применяются в квантовых компьютерах, так как они сохраняют стабильность в течение долгого времени и при более высоких температурах, к тому же и

Стартап ФИОП РОСНАНО создал пикосекундный лазер для резки сапфиров и кремния компании, отечественное оборудование будет стоить ощутимо дешевле зарубежных аналогов. Серийное производство планируется начать в 2022 году. Лазер PL Beta предназначен для резки и обработки сапфиров, кремния и других хрупких материалов, которые применяются в микроэлектронике в качестве защитных стекол и подложек под микросхемы и светодиоды. Также PL Beta способен выполнять сквозную резку по

На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников как мозг автомобиля. Они обрабатывают информацию от датчиков и запускают дальнейшие действия, например, посылают молниеносное сообщение на подушку безопасности, чтобы сообщить ей о срабатывании. Хотя кремниевые чипы в размере всего несколько мм2, они содержат сложные схемы, иногда с несколькими миллионами отдельных электронных функций. Из пластин Bosch будет производить силовые полупроводни

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв десятилетий в производстве компьютерных микросхем и транзисторов доминировал только один материал — кремний. Даже мировая технологическая столица — Кремниевая долина — носит его имя. Но эпоха к

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! Штаб-квартира Oracle переезжает в Техас Корпорация Oracle, крупный американский разработчик программного обеспечения, перенесет свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Аналогичным образом уже поступил целый ряд крупных технологических компаний, воспользовавшись пандемией Covid-19 как предлогом д

В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения отводящих материалов для промышленности и электроники, что позволяет удешевить производство тепловых радиаторов. В качестве исходных компонентов предложено использовать синтетические каучуки и карбид кремния – обладающий высокой теплопроводностью, но плохо проводящий электрический ток. На их основе получают высоконаполненные эластомерные смеси, которые подвергают вулканизации и низкотемпера

Разработан полупроводник лучше кремния рактеристики под определенные задачи, чтобы он позволял работать при более высокой температуре, чем кремний, и минимизировать потери мощности. Материал планируется использовать как альтернативу

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы аботали новое устройство для непосредственного подключения мозга к вычислительным машинам на основе кремния. Устройства интерфейса «мозг-компьютер» существуют относительно давно и используются

Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов Yellow Door объявило о запуске десятого по счету интенсива для стартапов по выходу на глобальный рынок «Инсайдеры Кремниевой долины» (Silicon Valley Insiders). За 4 года существования программы уже более 100 стартапов и 300 предпринимателей стали ее участниками, собрав более $129 млн инвестиций. Это единст

В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji Микросхемы для импортозамещения Российская компания «Кремний ЭЛ» запустила в Брянске серийное производство транзисторов и интегральных схем для цифровой техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппаратуры. По словам генерального дир

Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler форнии во второй половине 2019 года. Но это не все: оба партнера будут предлагать клиентам услугу автоматизированного трансфера по избранным маршрутам в городе, расположенном в заливе Сан-Франциско в Кремниевой долине. Эта тестовая операция покажет, насколько беспилотные средства передвижения можно интегрировать в транспортную сеть. Многие города сталкиваются с серьезной нагрузкой на сущест

Дешевая технология повысит эффективность солнечных панелей до 30% чшает свойства кремния: перовскит более эффективно преобразует синий и зеленый свет, в то время как кремний лучше подходит для преобразования красного и инфракрасного света. Объединение двух ма

Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США. Из 2060 эксперты Сбербанка, ФРИИ и Fort Ross Ventures выбрали 23 быстрорастущие компании, занимающиеся VR/

ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов леги.Самым известным идеологическим беженцем должен стать предприниматель Питер Тиль (Peter Thiel), известный своей симпатией к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) — он намерен переехать из Кремниевой долины в Лос-Анджелес в связи с постоянными нападками со стороны крайних левых активистов.Исторически в Кремниевой долине сложилась особенная идеологическая атмосфера, пишет и

Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии т продать все недвижимое имущество и полностью завершить переезд компании в октябре 2018 г.Причины и последствияТехнические эксперты уже успели окрестить переезд HPE «концом эпохи» в истории развития Кремниевой долины. «Это действительно серьезное событие, поскольку они [HPE] действительно являются культовой фирмой Кремниевой Долины. Они были одной из первых компаний по выпуску чипов

Найден «убийца» кремния: Полупроводник, пригодный для техпроцесса 0,6 нм устройства и увеличение срока его автономной работы.Диселениды гафния и циркония способны заменить кремний в микросхемахПо словам Попа и Млечко, теперь перед ними стоит три задачи. Первая — по

Кремниевая инопланетная жизнь возможна гического университета удалось впервые показать, что в природе есть механизмы, позволяющие включать кремний в молекулу на основе углерода. Таким образом, повышается вероятность существования во