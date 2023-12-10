Углерод - Сarboneum - химический элемент

Обнаружена новая форма углерода ые как фуллерены. С тех пор ученые также узнали, как сделать длинные ультратонкие полые трубки из атомов углерода - углеродные нанотрубки, а также плоские листы из отдельных атомов углерода – графен. Новая форма углерода похожа на графен. В частности графен представляет собой двумерный лист из шестиугольных ячеек атомов углерода. В свою очередь, наноуглерод представляет собой деформированны

Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка Как известно, углерод и кислород составляют основу жизни на Земле. Однако согласно исследованию физиков из Государственного университета Северной Каролины, эти ключевые элементы были практически на грани неб

Теоретически предсказан: удалось получить сверхтвердый М-углерод та. Результаты его исследовательской работы свидетельствуют, что ранее считавшийся гипотетическим М-углерод является формой сверхтвердого углерода, который можно изготовить в лаборатории. Гипот

Новый сверхтвердый углерод прочнее алмаза фное сверхтвердое аллотропное состояние углерода, которое имеет преимущество перед обычным алмазом. Углерод является четвертым наиболее распространенным элементом во Вселенной и может принимать

Углеродный цикл захватывает глубины земных недр ихся при экстремально высоких давлениях и температурах в нижней мантии. Если эта гипотеза верна, то углерод, из которого формируются алмазы, возможно, первоначально путешествовал вверх на сотни

В Китае изобрели новую форму углерода Известно много форм, которые может принимать обычный углерод – алмаз, сажа, грифель, графит и, говорят, еще множество. Теперь исследователи из Кит

Созданы сверхпрочные длинные углеродные трубки следователям из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико удалось получить новый сверхпрочный углеродный каркасный материал, формирующий крупные волокна, и напоминающий по своему строению углеродные нанотрубки. Ученые назвали его "гигантские углеродные трубки" ("colossal carbon tubes"). "Гигантские трубки" могут достигать длины несколько сантиметров и диаметра 0,1 мм, они

Созданы новые углеродные нанопипетки Инженеры из университета Пенсильвании изготовили углеродные нанопипетки, которые могут применяться для измерения электрического тока и доставки жидкостей в клетки. Новая технология, разработанная проф. Хэймом Бау (Haim Bau) и его коллегами, м

Открыт новый углеродный цикл людения за перемещением нерадиоактивного природного изотопа углерода (С13), которым ученые заменили углерод-12 в углекислом газе, поступавшем к растениям, сообщается в пресс-релизе Йоркского ун

Углеродные нанотрубки способны "модулировать" ДНК Ученые из академии наук Китая установили, что однослойные углеродные нанотрубки могут влиять на ДНК человека. Многие раковые клетки вызывают экспрессию гена, отвечающего за синтез энзима теломеразы. Этот энзим помогает раковым клеткам продолжать некон

В космосе нашлись углеродные планеты то в системе содержится большое количество необнаруженного водорода, который препятствует оттоку газа. В настоящее время ученые считают, что веществом, замедляющим отток газа, является ионизированный углерод, который замедляет движение ионов других газов через электростатическое взаимодействие. Однако ученые не обладают данными, раскрывающими природу происхождения углерода в этой системе. С

В космосе нашлись углеродные планеты то в системе содержится большое количество необнаруженного водорода, который препятствует оттоку газа. В настоящее время ученые считают, что веществом, замедляющим отток газа, является ионизированный углерод, который замедляет движение ионов других газов через электростатическое взаимодействие. Однако ученые не обладают данными, раскрывающими природу происхождения углерода в этой системе. С

Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву опытный детектор сибирской язвы, надежно определяющий этот патоген в продуктах. «Трудно представить углерод в качестве полупроводника, поэтому светящиеся С-квантовые точки представляют особенны

Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву опытный детектор сибирской язвы, надежно определяющий этот патоген в продуктах. «Трудно представить углерод в качестве полупроводника, поэтому светящиеся С-квантовые точки представляют особенны

Новый углерод тверже алмаза ысочайшей твердостью благодаря тому, что каждый атом углерода связан с другим таким же атомом прочной ковалентной связью. Физики уже давно научились получать искусственные алмазы, подвергая различные углеродные материалы воздействию очень высоких давлений. Физикам из Байройта (группе, в которую вошли Наталья Дубровинская, Леонид Дубровинский и Фалько Лангенхорст) удалось получить рекордную

Новый углерод тверже алмаза ысочайшей твердостью благодаря тому, что каждый атом углерода связан с другим таким же атомом прочной ковалентной связью. Физики уже давно научились получать искусственные алмазы, подвергая различные углеродные материалы воздействию очень высоких давлений. Физикам из Байройта (группе, в которую вошли Наталья Дубровинская, Леонид Дубровинский и Фалько Лангенхорст) удалось получить рекордную

Углеродные Y-нанотрубки уменьшат электронику в сто раз быть уменьшены еще в десять раз. Преб Бандару (Prab Bandaru) с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, и Аппарао Рао (Apparao Rao) из университета Клемсон в Южной Каролине, наращивали углеродные нанотрубки при помощи химического напыления. Затем они добавили железно-титановые частицы, которые вошли в ответвления, и получились трубки в форме "Y". Подавая ток на нижнюю часть,

Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах еев для телевизоров, компьютеров и других высокотехнологичных устройств. В частности, на картинке вы можете видеть прототип плоскопанельного дисплея от Samsung, в котором использовались одностеночные углеродные нанотрубоки. На второй половине изображены типы трубок.