Индексная книга CNews*
Углерод Сarboneum химический элемент
|16.07.2013
|Обнаружена новая форма углерода
|19.03.2013
|Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка
|02.07.2012
|Теоретически предсказан: удалось получить сверхтвердый М-углерод
|14.10.2011
|Новый сверхтвердый углерод прочнее алмаза
|21.09.2011
|Углеродный цикл захватывает глубины земных недр
|01.03.2011
|В Китае изобрели новую форму углерода
|19.08.2008
|Созданы сверхпрочные длинные углеродные трубки
|16.01.2008
|Созданы новые углеродные нанопипетки
|19.10.2007
|Открыт новый углеродный цикл
|10.01.2007
|Углеродные нанотрубки способны "модулировать" ДНК
|09.06.2006
|В космосе нашлись углеродные планеты
|01.06.2006
|Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву
|29.08.2005
|Новый углерод тверже алмаза
|21.12.2001
|Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах
|21.12.2001
|Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах
Публикаций - 306, упоминаний - 328
Углерод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM - International Business Machines Corp 9167 16
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
|LG Electronics 3530 1
|BBK Electronics Corp 277 1
|Самолёт ГК 1649 5
|U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.