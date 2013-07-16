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Углерод Сarboneum химический элемент

Углерод - Сarboneum - химический элемент


16.07.2013 Обнаружена новая форма углерода
19.03.2013 Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка
02.07.2012 Теоретически предсказан: удалось получить сверхтвердый М-углерод
14.10.2011 Новый сверхтвердый углерод прочнее алмаза
21.09.2011 Углеродный цикл захватывает глубины земных недр
01.03.2011 В Китае изобрели новую форму углерода
19.08.2008 Созданы сверхпрочные длинные углеродные трубки
16.01.2008 Созданы новые углеродные нанопипетки
19.10.2007 Открыт новый углеродный цикл
10.01.2007 Углеродные нанотрубки способны "модулировать" ДНК
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты
01.06.2006 Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву
29.08.2005 Новый углерод тверже алмаза
21.12.2001 Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах
21.12.2001 Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах

Публикаций - 306, упоминаний - 328

Углерод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
LG Electronics 3530 1
BBK Electronics Corp 277 1
Самолёт ГК 1649 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
DDR - Double data rate 2523 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 4
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 62 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 72
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 2
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 14
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиокарбон, Радиоуглерод 34 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
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