Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Углерод Сarboneum химический элемент

Углерод - Сarboneum - химический элемент

СОБЫТИЯ


10.12.2023 Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
16.07.2013 Обнаружена новая форма углерода

ые как фуллерены. С тех пор ученые также узнали, как сделать длинные ультратонкие полые трубки из атомов углерода - углеродные нанотрубки, а также плоские листы из отдельных атомов углерода – графен. Новая форма углерода похожа на графен. В частности графен представляет собой двумерный лист из шестиугольных ячеек атомов углерода. В свою очередь, наноуглерод представляет собой деформированны
19.03.2013 Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка

Как известно, углерод и кислород составляют основу жизни на Земле. Однако согласно исследованию физиков из Государственного университета Северной Каролины, эти ключевые элементы были практически на грани неб
02.07.2012 Теоретически предсказан: удалось получить сверхтвердый М-углерод

та. Результаты его исследовательской работы свидетельствуют, что ранее считавшийся гипотетическим М-углерод является формой сверхтвердого углерода, который можно изготовить в лаборатории. Гипот
14.10.2011 Новый сверхтвердый углерод прочнее алмаза

фное сверхтвердое аллотропное состояние углерода, которое имеет преимущество перед обычным алмазом. Углерод является четвертым наиболее распространенным элементом во Вселенной и может принимать
21.09.2011 Углеродный цикл захватывает глубины земных недр

ихся при экстремально высоких давлениях и температурах в нижней мантии. Если эта гипотеза верна, то углерод, из которого формируются алмазы, возможно, первоначально путешествовал вверх на сотни
01.03.2011 В Китае изобрели новую форму углерода

Известно много форм, которые может принимать обычный углерод – алмаз, сажа, грифель, графит и, говорят, еще множество. Теперь исследователи из Кит
19.08.2008 Созданы сверхпрочные длинные углеродные трубки

следователям из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико удалось получить новый сверхпрочный углеродный каркасный материал, формирующий крупные волокна, и напоминающий по своему строению углеродные нанотрубки. Ученые назвали его "гигантские углеродные трубки" ("colossal carbon tubes"). "Гигантские трубки" могут достигать длины несколько сантиметров и диаметра 0,1 мм, они
16.01.2008 Созданы новые углеродные нанопипетки

Инженеры из университета Пенсильвании изготовили углеродные нанопипетки, которые могут применяться для измерения электрического тока и доставки жидкостей в клетки. Новая технология, разработанная проф. Хэймом Бау (Haim Bau) и его коллегами, м
19.10.2007 Открыт новый углеродный цикл

людения за перемещением нерадиоактивного природного изотопа углерода (С13), которым ученые заменили углерод-12 в углекислом газе, поступавшем к растениям, сообщается в пресс-релизе Йоркского ун
10.01.2007 Углеродные нанотрубки способны "модулировать" ДНК

Ученые из академии наук Китая установили, что однослойные углеродные нанотрубки могут влиять на ДНК человека. Многие раковые клетки вызывают экспрессию гена, отвечающего за синтез энзима теломеразы. Этот энзим помогает раковым клеткам продолжать некон
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты

то в системе содержится большое количество необнаруженного водорода, который препятствует оттоку газа. В настоящее время ученые считают, что веществом, замедляющим отток газа, является ионизированный углерод, который замедляет движение ионов других газов через электростатическое взаимодействие. Однако ученые не обладают данными, раскрывающими природу происхождения углерода в этой системе. С
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты

то в системе содержится большое количество необнаруженного водорода, который препятствует оттоку газа. В настоящее время ученые считают, что веществом, замедляющим отток газа, является ионизированный углерод, который замедляет движение ионов других газов через электростатическое взаимодействие. Однако ученые не обладают данными, раскрывающими природу происхождения углерода в этой системе. С
01.06.2006 Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву

опытный детектор сибирской язвы, надежно определяющий этот патоген в продуктах. «Трудно представить углерод в качестве полупроводника, поэтому светящиеся С-квантовые точки представляют особенны
01.06.2006 Углеродные "квантовые точки" обнаружили сибирскую язву

опытный детектор сибирской язвы, надежно определяющий этот патоген в продуктах. «Трудно представить углерод в качестве полупроводника, поэтому светящиеся С-квантовые точки представляют особенны
29.08.2005 Новый углерод тверже алмаза

ысочайшей твердостью благодаря тому, что каждый атом углерода связан с другим таким же атомом прочной ковалентной связью. Физики уже давно научились получать искусственные алмазы, подвергая различные углеродные материалы воздействию очень высоких давлений. Физикам из Байройта (группе, в которую вошли Наталья Дубровинская, Леонид Дубровинский и Фалько Лангенхорст) удалось получить рекордную

29.08.2005 Новый углерод тверже алмаза

ысочайшей твердостью благодаря тому, что каждый атом углерода связан с другим таким же атомом прочной ковалентной связью. Физики уже давно научились получать искусственные алмазы, подвергая различные углеродные материалы воздействию очень высоких давлений. Физикам из Байройта (группе, в которую вошли Наталья Дубровинская, Леонид Дубровинский и Фалько Лангенхорст) удалось получить рекордную

16.08.2005 Углеродные Y-нанотрубки уменьшат электронику в сто раз

быть уменьшены еще в десять раз. Преб Бандару (Prab Bandaru) с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, и Аппарао Рао (Apparao Rao) из университета Клемсон в Южной Каролине, наращивали углеродные нанотрубки при помощи химического напыления. Затем они добавили железно-титановые частицы, которые вошли в ответвления, и получились трубки в форме "Y". Подавая ток на нижнюю часть,

21.12.2001 Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах

еев для телевизоров, компьютеров и других высокотехнологичных устройств. В частности, на картинке вы можете видеть прототип плоскопанельного дисплея от Samsung, в котором использовались одностеночные углеродные нанотрубоки. На второй половине изображены типы трубок.
21.12.2001 Углеродные нанотехнологии будут использоваться в плоских мониторах

еев для телевизоров, компьютеров и других высокотехнологичных устройств. В частности, на картинке вы можете видеть прототип плоскопанельного дисплея от Samsung, в котором использовались одностеночные углеродные нанотрубоки. На второй половине изображены типы трубок.

Публикаций - 347, упоминаний - 369

Углерод и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Samsung Electronics 11064 17
Intel Corporation 12811 16
Галактика - Корпорация 1545 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Dell EMC 5180 7
Apple Inc 13154 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Microsoft Corporation 25775 6
Lenovo Group 2446 6
9594 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Huawei 4676 5
HP Inc. 5883 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Google LLC 12688 5
Nvidia Corp 4002 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Sony 6739 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
МегаФон 10742 3
LG Electronics 3735 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
BBK OPPO Electronics 484 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
VAIO 475 3
CNI - Carbon Nanotechnologies 2 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Toshiba Corporation 2980 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Композит 99 4
Hansa - Ханса 114 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Miele - Миле 139 3
Lockheed Martin 777 3
Россети Ленэнерго 1699 3
The Beatles 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Boeing 1031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
SLV 13 2
Ferrari NV 159 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Porsche Design GmbH 23 2
Dyson 157 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 2
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 5 1
Michoud Assembly Facility 3 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ardo - Ардо 36 1
Смена ФГБОУ Всероссийский детский центр 1 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 1
Наука НПО 25 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 40
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 64
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 15
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 13
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 12
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 12
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 12
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 12
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 9
Microsoft Windows 10 1938 7
Microsoft Windows 16882 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
Apple iPhone 6 4861 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google Android 15243 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 4
Microsoft Office 4170 4
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 4
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 3
Huawei Mate - серия смартфонов 453 3
Dell InfinityEdge 20 3
Dell ExpressCharge 7 3
Intel Adaptix 3 3
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 3
Dell UltraSharp 48 3
Microsoft Windows Hello 210 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Ajayan Pulickel - Аджаян Пуликель 9 4
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 4
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Зимов Сергей 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Watson Gerald - Ватсон Джеральд 2 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
Дубровинский Леонид 3 2
Маринова Ирина 2 2
Абакумов Артем 6 2
Дубровинская Наталья 4 2
Henderson Clyde - Хендерсон Клайд 2 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
van Breugel Yvonne - Ван Брейгель Ивонн 2 2
Zevail Ahmed - Зивейл Ахмед 4 2
Talapatra Saikat - Талапатра Сайкат 2 2
Schopf William - Шопф Уильям 2 2
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Mayes Eric - Майес Эрик 2 2
Sailor Michael - Сейлор Майкл 3 2
Metcalfe Travis - Меткалф Тревис 2 2
Turner Jane - Тернер Джейн 3 2
Logan Bruce - Логан Брюс 4 2
Schenker Paul - Шенкер Пол 5 2
Hall Greg - Холл Грег 2 2
Veber David - Вебер Дэвид 3 2
Chuba Chris - Чуба Крис 2 2
Marshall Herman - Маршалл Герман 2 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Zarnecki John - Зарнецки Джон 2 2
Webbink Ronald - Веббинк Рональд 2 2
Tatarchuk Bruce - Татарчук Брюс 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Ксенин Алекс 311 2
Рахматуллин Рамиль 3 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 82
Россия - РФ - Российская федерация 166167 70
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 52
Солнечная система - Solar system 2569 38
Европа 24964 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 23
США - Калифорния 4829 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Япония 13807 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 16
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 16
Мировой океан - World Ocean 528 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Индия - Bharat 5869 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Сатурн - Титан (спутник) 533 11
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 11
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 10
Швеция - Королевство 3782 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 9
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
США - Пенсильвания 372 7
Уран - планета Солнечной системы 550 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
США - Аризона 549 6
США - Нью-Мексико 249 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Израиль 2856 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 91
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 63
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 59
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 54
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 50
Молекула - Molecula 1102 44
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 38
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 38
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 37
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 32
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 32
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 27
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 25
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 25
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 22
Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
Литий - Lithium - химический элемент 663 21
Физика - Physics - область естествознания 2940 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Ботаника - Растения - Plantae 1167 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 20
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 20
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 15
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 14
Металлы - Никель - Nickel 359 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 13
New Scientist 1448 19
Phys.org 972 18
Nature 832 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
EurekAlert 291 7
AP - Associated Press 2007 6
Nanotechweb 92 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Межзвездные перелеты 43 3
Universe Today 34 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
NYT - The New York Times 1100 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Science Advances 35 2
Physical Review Letters 164 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
TerraDaily 141 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
The Engineer 79 2
Nikkei Electronics 82 2
Newsday 47 2
Applied Physics Letters 39 2
Energy Economics 2 2
Nature Catalysis 1 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Nature Nanotechnology 24 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
РИА Новости 1033 1
GizChina - Издание 84 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 2
IBM Research 111 2
Gartner - Гартнер 3658 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
World Robotics Survey 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
Clemson University - Университет Клемсона 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 3
SETI Institute 23 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
Indian Institute of Astrophysics - Индийский институт астрофизики 2 2
Auburn University - Обернский университет 7 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 10 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Industrie Forum Design Award 2 2
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще