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LASL Los Alamos National Laboratory Лос-Аламосская национальная лаборатория
УПОМИНАНИЯ
|07.03.2014
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Американские ядерщики создали гибкое и эластичное стекло
Национальная лаборатория США в Лос-Аламосе (Los Alamos), известная своим центральным местом в американской военной ядерной п
|19.11.2008
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IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров
ших суперкомпьютеров мира. Первое место в нем занял суперкомпьютер от компании IBM, расположенный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (Los Alamos National Laboratory), который был запущен в
|25.10.2006
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У ядерщика из Лос-Аламоса вместо наркотиков нашли секретные документы
Как сообщает NewsRu, у американского ученого из Лос-Аламосской лаборатории, в доме которого проводился обыск в связи с подозрениями в хранени
|25.10.2006
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У ядерщика из Лос-Аламоса вместо наркотиков нашли секретные документы
Как сообщает NewsRu, у американского ученого из Лос-Аламосской лаборатории, в доме которого проводился обыск в связи с подозрениями в хранени
|19.11.2003
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AMD: новые процессоры Opteron х48
ны США, университет A&M (штат Техас) и университет штата Юта. В частности, кластер, установленный в Лос-Аламосской лаборатории, занял шестое место в новом 22-м рейтинге суперкомпьютеров Top500
|18.11.2003
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В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC
в AlphaServer SC ES45 с тактовой частотой 1,25 ГГц от компании Hewlett-Packard, который находится в Лос-Аламосской лаборатории Министерства обороны США. На третьем месте – кластерная система X
|19.12.2000
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В Лос-Аламосе разработана новая технология изготовления сверхпроводящих пленок
Исследователи из Национальной лаборатории США в Лос-Аламосе разработали новый процесс получения сверхпроводящих пленок, которые способны рабо
|19.12.2000
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В Лос-Аламосе разработана новая технология изготовления сверхпроводящих пленок
Исследователи из Национальной лаборатории США в Лос-Аламосе разработали новый процесс получения сверхпроводящих пленок, которые способны рабо
|21.08.2000
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Compaq получила контракт на создание нового суперкомпьютера для Национальной Лаборатории Лос-Аламоса
Суперкомпьютер, базирующийся на нескольких тысячах процессоров Alpha, будет построен к 2002 году в Национальной Лаборатории Лос-Аламоса. Весь проект оценивается в $150 млн. Производительность
|19.06.2000
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Найдены жесткие диски с секретной информацией, пропавшие из лаборатории в Лос-Аламосе
А, России, Китая и Франции. Диски были обнаружены за фотокопировальной машиной в одном из помещений Национальной лаборатории Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико. До обнаружения это место было просм
|19.10.1999
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Лос-аламосская Национальная Лаборатория установит 30-терафлопный суперкомпьютер
а составляет $62.5 миллиона. Основная задача, которая будет возлагаться на новую структуру в рамках Лос-аламосской Национальной Лаборатории Министерства Энергетики США - научная поддержка надеж
LASL и организации, системы, технологии, персоны:
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