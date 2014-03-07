LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория

ших суперкомпьютеров мира. Первое место в нем занял суперкомпьютер от компании IBM, расположенный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (Los Alamos National Laboratory), который был запущен в

У ядерщика из Лос-Аламоса вместо наркотиков нашли секретные документы Как сообщает NewsRu, у американского ученого из Лос-Аламосской лаборатории, в доме которого проводился обыск в связи с подозрениями в хранени