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LASL Los Alamos National Laboratory Лос-Аламосская национальная лаборатория

LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория

УПОМИНАНИЯ


07.03.2014 Американские ядерщики создали гибкое и эластичное стекло

Национальная лаборатория США в Лос-Аламосе (Los Alamos), известная своим центральным местом в американской военной ядерной п
19.11.2008 IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров

ших суперкомпьютеров мира. Первое место в нем занял суперкомпьютер от компании IBM, расположенный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (Los Alamos National Laboratory), который был запущен в

25.10.2006 У ядерщика из Лос-Аламоса вместо наркотиков нашли секретные документы

Как сообщает NewsRu, у американского ученого из Лос-Аламосской лаборатории, в доме которого проводился обыск в связи с подозрениями в хранени
25.10.2006 У ядерщика из Лос-Аламоса вместо наркотиков нашли секретные документы

Как сообщает NewsRu, у американского ученого из Лос-Аламосской лаборатории, в доме которого проводился обыск в связи с подозрениями в хранени
19.11.2003 AMD: новые процессоры Opteron х48

ны США, университет A&M (штат Техас) и университет штата Юта. В частности, кластер, установленный в Лос-Аламосской лаборатории, занял шестое место в новом 22-м рейтинге суперкомпьютеров Top500

18.11.2003 В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC

в AlphaServer SC ES45 с тактовой частотой 1,25 ГГц от компании Hewlett-Packard, который находится в Лос-Аламосской лаборатории Министерства обороны США. На третьем месте – кластерная система X

19.12.2000 В Лос-Аламосе разработана новая технология изготовления сверхпроводящих пленок

Исследователи из Национальной лаборатории США в Лос-Аламосе разработали новый процесс получения сверхпроводящих пленок, которые способны рабо
19.12.2000 В Лос-Аламосе разработана новая технология изготовления сверхпроводящих пленок

Исследователи из Национальной лаборатории США в Лос-Аламосе разработали новый процесс получения сверхпроводящих пленок, которые способны рабо
21.08.2000 Compaq получила контракт на создание нового суперкомпьютера для Национальной Лаборатории Лос-Аламоса

Суперкомпьютер, базирующийся на нескольких тысячах процессоров Alpha, будет построен к 2002 году в Национальной Лаборатории Лос-Аламоса. Весь проект оценивается в $150 млн. Производительность

19.06.2000 Найдены жесткие диски с секретной информацией, пропавшие из лаборатории в Лос-Аламосе

А, России, Китая и Франции. Диски были обнаружены за фотокопировальной машиной в одном из помещений Национальной лаборатории Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико. До обнаружения это место было просм
19.10.1999 Лос-аламосская Национальная Лаборатория установит 30-терафлопный суперкомпьютер

а составляет $62.5 миллиона. Основная задача, которая будет возлагаться на новую структуру в рамках Лос-аламосской Национальной Лаборатории Министерства Энергетики США - научная поддержка надеж

Публикаций - 183, упоминаний - 302

LASL и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9472 33
AMD - Advanced Micro Devices 4311 18
Intel Corporation 12310 14
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 10
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 10
HP Inc. 5717 7
HPE SGI - Silicon Graphics 385 7
HP - Hewlett-Packard 3628 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 5
Sony 6571 4
Microsoft Corporation 24848 4
Apple Inc 12272 4
InfoWatch - Инфовотч 1042 4
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 4
Westinghouse Electric 39 4
Lenovo Group 2307 3
Toshiba Corporation 2935 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 305 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
Seagate Technology 743 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
Fujitsu 2047 2
Supermicro 121 2
Amazon Inc - Amazon.com 3048 2
ANSYS 78 2
Adobe Systems 1559 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Google LLC 11948 2
Nvidia Corp 3572 2
Специальные технологии 65 2
Honeywell 287 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 2
AT&T Inc 1684 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 2
Lenovo Motorola 3507 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 6
Tata Motors - Jaguar Cars 124 4
Lockheed Martin 759 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 4
Boeing 1013 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
BMW Group 458 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 162 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 2
Градиент 91 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 2
101Hotels.com 456 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1439 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Газпром нефть 639 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Газпром ПАО 1367 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
eBay Inc 1624 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 45 1
Мосводоканал МГУП 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Merrill Lynch 433 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1814 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 9
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 381 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1557 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Федеральное казначейство России 1815 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3332 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 488 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 148 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 51
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 43
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3399 12
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5703 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9549 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3898 5
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3489 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 5
IBM Roadrunner 28 15
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 12
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 12
Linux OS 10228 8
Intel Itanium 629 7
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Intel x86 - архитектура процессора 1907 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1363 4
IBM System eServer BladeCenter 118 4
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 4
HPE AlphaServer 70 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 153 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Microsoft Office 3819 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 530 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2108 2
МТС Снежинка 19 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 2
Google Cloud Platform - GCP 323 1
Google TensorFlow 91 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Yandex DataSphere 28 1
Williams Carl - Уильямс Карл 4 4
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 3
Солонин Виталий 89 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Вялый Михаил 2 2
Абрамов Сергей 73 2
Скляров Дмитрий 63 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Хеммер Филипп 6 2
John von Neumann - Джон фон Нейман 19 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Бутенко Владимир 25 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Зенкин Денис 262 2
Корзун Валерий 17 2
Доля Алексей 67 2
Трещев Сергей 10 2
Бударин Николай 6 2
Reddy Sanjay - Редди Санджей 2 2
Лебедь Андрей 4 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 2
Simon Herbert - Саймон Герберт 5 2
Alvarez Luis - Альварес Луис 2 2
Menchaca-Rocha Arturo - Менчака-Роча Артуро 2 2
Batty Michael - Бэтти Майкл 4 2
Granick Jennifer - Граник Дженифер 2 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Goyal Amit - Гойял Амит 4 2
Shore Peter - Шор Питер 8 2
Anderson John - Андерсон Джон 14 2
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Macgregor Cecil - Макгрегор Сесил 1 1
Rizzo Dominic - Риццо Доминик 1 1
Morris John - Моррис Джон 4 1
Lafoucriere Jacques-Charles - Лафукриер Жак-Шарль 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 123
Земля - планета Солнечной системы 10466 34
США - Калифорния 4645 24
Россия - РФ - Российская федерация 148931 22
Япония 13370 20
США - Нью-Мексико 247 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 14
Уран - планета Солнечной системы 545 11
Солнечная система - Solar system 2533 10
Германия - Федеративная Республика 12784 9
Европа 24385 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5248 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 6
Франция - Французская Республика 7897 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 5
Ирак - Республика 699 5
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 4
США - Иллинойс 334 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 594 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 4
США - Нью-Мехико 34 4
Индия - Bharat 5538 3
Иран - Исламская Республика Иран 1099 3
Великобритания - Шотландия 340 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 3
США - Калифорния - Беркли 282 3
Америка - Американский регион 2172 3
Италия - Итальянская Республика 4378 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 3
США - Колумбия - Вашингтон 1405 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
Канада 4924 3
Южная Корея - Республика 6730 3
Луна - спутник Земли 1488 3
Швейцария - Женева 326 3
США - Висконсин 109 3
Юпитер - планета Солнечной системы 554 2
США - Нью-Йорк 3105 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 43
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3204 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 32
Энергетика - Energy - Energetically 5227 30
Физика - Physics - область естествознания 2690 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 15
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1611 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 13
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3732 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5089 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1227 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 566 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1620 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 476 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5323 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 8
Водород - Hydrogenium - химический элемент 991 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1386 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1693 6
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 192 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5243 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2812 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7091 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3569 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1638 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1291 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 4
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 153 4
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 4
СССР и США - Холодная война 210 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4131 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5755 3
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AP - Associated Press 2006 9
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
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Space Daily 528 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 18
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 4
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 4
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 4
РАН - Российская академия наук 1930 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 3
University of Oxford - Оксфордский университет 204 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 2
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 2
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 14 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 2
Institute for Transuranium Elements - Институт трансурановых элементов (МСЭ) 2 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 97 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 17 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 126 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 167 1
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