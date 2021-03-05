HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ мительным ростом объема данных и работой с новыми конвергентными рабочими нагрузками. Присоединение Cray, Inc., недавно приобретенной HPE, позволяет усовершенствовать решения HPE в области высо

Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию е Соединенного Королевства по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment) выбрала суперкомпьютер Cray Shasta на базе процессоров AMD Eryc второго поколения для обеспечения безопасности и защ

HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьютеров. 17 мая 2019 г. переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию. По оценке экспертов Bloomberg, соглашение может быть достигнуто уже до конца недели (

AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс вместно с Министерством энергетики США (DOE), Национальной лабораторией Оук-Ридж (ORNL) и компанией Cray Inc. объявили о создании суперкомпьютера класса exascale, который, как ожидается, станет

Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel f Energy), которое выступает заказчиком, официально подтвердили, что создаваемый компаниями Intel и Cray суперкомпьютер Aurora, способный «обеспечить устойчивую производительность порядка одног

Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray Соглашение с CrayАмериканская корпорация Microsoft и разработчик суперкомпьютеров Cray объявили о достижении договоренности, согласно которой мощностями суперкомпьютеров Cray XC и Cray CS можно будет воспользоваться в облачном сервисе Microsoft Azure. Суперкомп

«Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray Почти два миллиарда на Cray Компания «Т-платформы» и интегратор Inline Teсhnologies установят новые суперкомпьютеры в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающ

Cray представил суперкомпьютер для бедных Компания Cray, пионер суперкомпьютерной отрасли, анонсировала суперкомпьютер для технических предприятий - Cray XC30-AC. Система ориентирована на новый развивающийся сегмент рынка. Она предназнач

11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира ференции ISC` 2010 была анонсирована 35 редакция рейтинга Топ-500 мощнейших компьютеров мира. Первое место в рейтинге уже вторую редакцию подряд удерживает суперкомпьютер Jaguar производства компании Cray, установленный в национальной лаборатории в Окридже (США). Его реальная производительность (измеренная на тесте Linpack) составляет 1,75Пфлопс. На второе место вырвалась китайская система

Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес

IBM и Cray получили грант от Пентагона в размере около $500 млн. Компания IBM и производитель суперкомпьютеров Cray Inc. получают грант в размере около $500 млн. от исследовательского агентства Пентагона на проект по разработке суперкомпьютера. В среду акции компании Cray выросли на 31%. Defense

Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –

Cray приобретет новичка суперкомпьютерного рынка Сделка по приобретению OctigaBay Systems производителем суперкомпьютеров Cray оценивается в $115 млн. и должна существенно усилить позиции последней на рынке. OctigaBay Systems разрабатывает высокопроизводительные вычислительные системы. Представители Cray сч

China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks реализованы сети широкополосного доступа в интернет в провинциях Хубэй и Хэйлунцзян. Отделение China Telecom в провинции Хубэй создаст сеть с использованием широкополосного сервисного узла управления Shasta 5000 Broadband Service Node (BSN) с маршрутизирующим коммутатором Passport 8600, поставку которых обеспечит Nortel Networks. При создании сети широкополосного доступа в интернет в северн

Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске Cуперкомпьютерный центр Arctic Region Supercomputing Center (ARSC), один из ведущих академических вычислительных центров США, расположенный в штате Аляска, объявил о покупке у корпорации Cray одного из мощнейших компьютеров Cray X1. Компьютер, оснащенный 128 процессорами и имеющий головокружительную мощность вычислений в 1,64 трлн. операций в секунду, будет стоить около

Cray выпустил суперкомпьютер мощнее Earth Simulator Компания Cray выпустила суперкомпьютер Х1, который, по словам разработчиков, является самым быстрым суперкомпьютером в мире и имеет производительность 52 Тфлопс. Это более чем вдвое превышает систему от

Cray заключил сделку на $8,4 млн. с испанскими метеорологами Известный поставщик суперкомпьютеров Cray подписал многолетний контракт на общую сумму $8,4 млн. с испанским Национальным институтом метеорологии на поставку и обслуживание своей новой системы Cray X1, считающейся самым мощ

У Cray - первый прибыльный квартал в 2002 году Компания-производитель суперкомпьютеров Cray сообщила об успешных финансовых результатах третьего квартала, который стал первым прибыльным кварталом у фирмы в 2002 финансовом году. Похоже, в делах компании наметился некоторый прогрес

Новый суперкомпьютер от Cray построят на процессорах Opteron Advanced Micro Devices одержала победу в системном дизайне над Intel, объявив о том, что ее 64-битный процессор Opteron был выбран для нового суперкомпьютера фирмы Cray, который будет построен для Национальной лаборатории Департамента энергетики США в рамках $90-миллионного соглашения. Поставки этого процессора, напомним, начнутся в первом квартале будуще

Компания Cray начала поставки мощнейших суперкомпьютеров Крупнейший мировой производитель суперкомпьютеров корпорация Cray сообщила и первых поставках пяти систем Cray X1, которые обещают быть самыми мощными компьютерами в мире. Три покупателя Cray X1 уже закончили тестирование систем, двое наход

Cray займется разработкой суперкомпьютеров нового поколения Сегодня компания Cray, лидер по созданию суперкомпьютеров, объявила, что подписала соглашение с правительством Соединенных Штатов в продолжение разработок новых технологий в области производства суперкомпьютеро

Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров Компания Dell Computer подписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на собственных технологиях кластеры, в которых будут использ

Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500 специально адаптированной версии операционной системы AIX. Кластер работает со скоростью 12,3 Терафлоп (триллионов операций в секунду). Машины от NEC заняли 3-е и 4-е места, на 5-м месте – кластер от Cray. В целом же, по количеству попавших в список суперкомпьютеров, первое место занимает Cray, в то время как в предыдущем рейтинге эта привилегия была отдана IBM. Теперь же число попав

Cray потеряла больше, чем ожидала Производитель суперкомпьютеров компания Cray сообщила об убытке в $10,8 млн. в 3-м квартале, который закончился 30 сентября. Чистый убыток составил $7,7 млн. или 19 центов на акцию. Это гораздо ниже 15 центов - прогнозных оценок анал

Cray назначила вице-президента по правительственным программам Производитель суперкомпьютеров, компания Cray, сообщила о назначении нового вице-президента по правительственным программам. Им стал бывший ассистент директора по национальной безопасности Бюджетного Офиса Конгресса с 1998 года Кристо

NEC инвестировала $25 млн. в производителя суперкомпьютеров Cray Inc. Компания NEC в среду сообщила, что инвестировала $25 млн. в Cray Inc. - разработчика суперкомпьютеров. Теперь последняя будет продавать в США векторные суперкомпьютеры NEC SX Series, для чего соответствующее подразделение NEC (HNSX Supercomputers Inc.)

Cray вновь продана, на этот раз фирме Tera Computer Производитель суперкомпьютеров, Cray Research, купленный в 1996 году фирмой SGI, и вновь выставленный на продажу прошлым лето

SGI планирует продать Cray Research ores Technology первоначально предложила $100 млн за разработчика суперкомпьютеров, но в процессе переговоров пересмотрела свое предложение, и снизила цену. Еще в августе SGI объявляла о том, что для Cray будет создано специальное бизнес-отделение вкупе с внутренней реструктуризацией SGI и увольнением 1500 служащих. Историческая справка - Cray Research была основана в 1972 году леген

Суперкомпьютер Cray C90 Национальной службы погоды США уничтожен пожаром Руководство Национального центра предсказания погоды (NCEP) опубликовало печальную заметку о пожаре, произошедшем внутри установленного там векторного суперкомпьютера Cray C90. Отделу пожарной охраны удалось достаточно быстро потушить пожар, но при этом почти все компоненты компьютера были выведены из строя огнем и сухими противопожарными веществами. Сообщае

Суперкомпьютер Cray C90 загорелся в процессе работы Знаменитый суперкомпьютер Cray C90 компании Silicon Graphics, кажется, совсем недавно был предоставлен US National Cent

SGI продала еще один суперкомпьютер Cray Компания SGI сообщила еще об одном успехе на рынке суперкомпьютеров. Она выиграла еще один контракт на поставку суперкомпьютера Cray SV1 и он также пойдет в метеорологический центр. На этот раз в International Pacific Research Center (IPRC) в Гавайском Университете. Это единственный в мире исследовательский центр заняты

SGI продает 608-процессорный Cray T3E-1200E метеорологической службе Англии Компания SGI объявила о продаже второго суперкомпьютера Cray T3E-1200E метеорологической станции в Великобритании (The United Kingdom Meteorological Office). На этот 608-процессорный суперкомпьютер будет возложена задача выработки ежедневных прогноз

Компания SGI продала мощнейший суперкомпьютер Cray SV1 Департамент Энергетики Национального научно-исследовательского компьютерного центра (NERSC) купил у компании SGI систему Cray SV1. Cray SV1 является новейшим и наиболее производительным суперкомпьютером., оснащенным 64 векторными процессорами. С помощью этого суперкомпьютера стали возможны глобальные иссле

SGI выделяет все связанное с суперкомпьютерам Cray в отдельное подразделение SGI объявила о создании нового подразделения, которое будет заниматься развитием, маркетингом, продажей и обслуживание суперкомпьютеров Cray. SGI ведет также переговоры с рядом компаний с целью передать им управление подразделенрием как партнерам. Новое отделение возглавит Steve Oberlin, вице-президент по технологиям отделения