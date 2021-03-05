Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

HPE SGI Cray SGI Cray Slingshot  SGI Cray Shasta суперкомпьютерная платформа 


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ

мительным ростом объема данных и работой с новыми конвергентными рабочими нагрузками. Присоединение Cray, Inc., недавно приобретенной HPE, позволяет усовершенствовать решения HPE в области высо
07.11.2019 Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию

е Соединенного Королевства по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment) выбрала суперкомпьютер Cray Shasta на базе процессоров AMD Eryc второго поколения для обеспечения безопасности и защ
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray

Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьютеров. 17 мая 2019 г. переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию. По оценке экспертов Bloomberg, соглашение может быть достигнуто уже до конца недели (
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс

вместно с Министерством энергетики США (DOE), Национальной лабораторией Оук-Ридж (ORNL) и компанией Cray Inc. объявили о создании суперкомпьютера класса exascale, который, как ожидается, станет
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel

f Energy), которое выступает заказчиком, официально подтвердили, что создаваемый компаниями Intel и Cray суперкомпьютер Aurora, способный «обеспечить устойчивую производительность порядка одног
24.10.2017 Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray

Соглашение с CrayАмериканская корпорация Microsoft и разработчик суперкомпьютеров Cray объявили о достижении договоренности, согласно которой мощностями суперкомпьютеров Cray XC и Cray CS можно будет воспользоваться в облачном сервисе Microsoft Azure. Суперкомп
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray

Почти два миллиарда на Cray Компания «Т-платформы» и интегратор Inline Teсhnologies установят новые суперкомпьютеры в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающ
08.05.2013 Cray представил суперкомпьютер для бедных

Компания Cray, пионер суперкомпьютерной отрасли, анонсировала суперкомпьютер для технических предприятий - Cray XC30-AC. Система ориентирована на новый развивающийся сегмент рынка. Она предназнач
31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира

ференции ISC` 2010 была анонсирована 35 редакция рейтинга Топ-500 мощнейших компьютеров мира. Первое место в рейтинге уже вторую редакцию подряд удерживает суперкомпьютер Jaguar производства компании Cray, установленный в национальной лаборатории в Окридже (США). Его реальная производительность (измеренная на тесте Linpack) составляет 1,75Пфлопс. На второе место вырвалась китайская система

27.11.2006 Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира

годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес
23.11.2006 IBM и Cray получили грант от Пентагона в размере около $500 млн.

Компания IBM и производитель суперкомпьютеров Cray Inc. получают грант в размере около $500 млн. от исследовательского агентства Пентагона на проект по разработке суперкомпьютера. В среду акции компании Cray выросли на 31%. Defense

13.05.2004 Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд

ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –
27.02.2004 Cray приобретет новичка суперкомпьютерного рынка

Сделка по приобретению OctigaBay Systems производителем суперкомпьютеров Cray оценивается в $115 млн. и должна существенно усилить позиции последней на рынке. OctigaBay Systems разрабатывает высокопроизводительные вычислительные системы. Представители Cray сч
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

реализованы сети широкополосного доступа в интернет в провинциях Хубэй и Хэйлунцзян. Отделение China Telecom в провинции Хубэй создаст сеть с использованием широкополосного сервисного узла управления Shasta 5000 Broadband Service Node (BSN) с маршрутизирующим коммутатором Passport 8600, поставку которых обеспечит Nortel Networks. При создании сети широкополосного доступа в интернет в северн
25.12.2002 Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске

Cуперкомпьютерный центр Arctic Region Supercomputing Center (ARSC), один из ведущих академических вычислительных центров США, расположенный в штате Аляска, объявил о покупке у корпорации Cray одного из мощнейших компьютеров Cray X1. Компьютер, оснащенный 128 процессорами и имеющий головокружительную мощность вычислений в 1,64 трлн. операций в секунду, будет стоить около

19.11.2002 Cray выпустил суперкомпьютер мощнее Earth Simulator

Компания Cray выпустила суперкомпьютер Х1, который, по словам разработчиков, является самым быстрым суперкомпьютером в мире и имеет производительность 52 Тфлопс. Это более чем вдвое превышает систему от
10.11.2002 Cray заключил сделку на $8,4 млн. с испанскими метеорологами

Известный поставщик суперкомпьютеров Cray подписал многолетний контракт на общую сумму $8,4 млн. с испанским Национальным институтом метеорологии на поставку и обслуживание своей новой системы Cray X1, считающейся самым мощ
25.10.2002 У Cray - первый прибыльный квартал в 2002 году

Компания-производитель суперкомпьютеров Cray сообщила об успешных финансовых результатах третьего квартала, который стал первым прибыльным кварталом у фирмы в 2002 финансовом году. Похоже, в делах компании наметился некоторый прогрес
23.10.2002 Новый суперкомпьютер от Cray построят на процессорах Opteron

Advanced Micro Devices одержала победу в системном дизайне над Intel, объявив о том, что ее 64-битный процессор Opteron был выбран для нового суперкомпьютера фирмы Cray, который будет построен для Национальной лаборатории Департамента энергетики США в рамках $90-миллионного соглашения. Поставки этого процессора, напомним, начнутся в первом квартале будуще
10.10.2002 Компания Cray начала поставки мощнейших суперкомпьютеров

Крупнейший мировой производитель суперкомпьютеров корпорация Cray сообщила и первых поставках пяти систем Cray X1, которые обещают быть самыми мощными компьютерами в мире. Три покупателя Cray X1 уже закончили тестирование систем, двое наход
01.07.2002 Cray займется разработкой суперкомпьютеров нового поколения

Сегодня компания Cray, лидер по созданию суперкомпьютеров, объявила, что подписала соглашение с правительством Соединенных Штатов в продолжение разработок новых технологий в области производства суперкомпьютеро
05.02.2002 Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров

Компания Dell Computer подписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на собственных технологиях кластеры, в которых будут использ
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

специально адаптированной версии операционной системы AIX. Кластер работает со скоростью 12,3 Терафлоп (триллионов операций в секунду). Машины от NEC заняли 3-е и 4-е места, на 5-м месте – кластер от Cray. В целом же, по количеству попавших в список суперкомпьютеров, первое место занимает Cray, в то время как в предыдущем рейтинге эта привилегия была отдана IBM. Теперь же число попав
02.11.2001 Cray потеряла больше, чем ожидала

Производитель суперкомпьютеров компания Cray сообщила об убытке в $10,8 млн. в 3-м квартале, который закончился 30 сентября. Чистый убыток составил $7,7 млн. или 19 центов на акцию. Это гораздо ниже 15 центов - прогнозных оценок анал
17.09.2001 Cray назначила вице-президента по правительственным программам

Производитель суперкомпьютеров, компания Cray, сообщила о назначении нового вице-президента по правительственным программам. Им стал бывший ассистент директора по национальной безопасности Бюджетного Офиса Конгресса с 1998 года Кристо
01.03.2001 NEC инвестировала $25 млн. в производителя суперкомпьютеров Cray Inc.

Компания NEC в среду сообщила, что инвестировала $25 млн. в Cray Inc. - разработчика суперкомпьютеров. Теперь последняя будет продавать в США векторные суперкомпьютеры NEC SX Series, для чего соответствующее подразделение NEC (HNSX Supercomputers Inc.)

04.01.2001 Cray объявила о новых заказах от правительства на $22.8 млн.
03.03.2000 Cray вновь продана, на этот раз фирме Tera Computer

Производитель суперкомпьютеров, Cray Research, купленный в 1996 году фирмой SGI, и вновь выставленный на продажу прошлым лето
23.11.1999 SGI планирует продать Cray Research

ores Technology первоначально предложила $100 млн за разработчика суперкомпьютеров, но в процессе переговоров пересмотрела свое предложение, и снизила цену. Еще в августе SGI объявляла о том, что для Cray будет создано специальное бизнес-отделение вкупе с внутренней реструктуризацией SGI и увольнением 1500 служащих. Историческая справка - Cray Research была основана в 1972 году леген
08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 Национальной службы погоды США уничтожен пожаром

Руководство Национального центра предсказания погоды (NCEP) опубликовало печальную заметку о пожаре, произошедшем внутри установленного там векторного суперкомпьютера Cray C90. Отделу пожарной охраны удалось достаточно быстро потушить пожар, но при этом почти все компоненты компьютера были выведены из строя огнем и сухими противопожарными веществами. Сообщае
08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 загорелся в процессе работы

Знаменитый суперкомпьютер Cray C90 компании Silicon Graphics, кажется, совсем недавно был предоставлен US National Cent
24.09.1999 SGI продала еще один суперкомпьютер Cray

Компания SGI сообщила еще об одном успехе на рынке суперкомпьютеров. Она выиграла еще один контракт на поставку суперкомпьютера Cray SV1 и он также пойдет в метеорологический центр. На этот раз в International Pacific Research Center (IPRC) в Гавайском Университете. Это единственный в мире исследовательский центр заняты
23.09.1999 SGI продает 608-процессорный Cray T3E-1200E метеорологической службе Англии

Компания SGI объявила о продаже второго суперкомпьютера Cray T3E-1200E метеорологической станции в Великобритании (The United Kingdom Meteorological Office). На этот 608-процессорный суперкомпьютер будет возложена задача выработки ежедневных прогноз
16.09.1999 Компания SGI продала мощнейший суперкомпьютер Cray SV1

Департамент Энергетики Национального научно-исследовательского компьютерного центра (NERSC) купил у компании SGI систему Cray SV1. Cray SV1 является новейшим и наиболее производительным суперкомпьютером., оснащенным 64 векторными процессорами. С помощью этого суперкомпьютера стали возможны глобальные иссле
11.08.1999 SGI выделяет все связанное с суперкомпьютерам Cray в отдельное подразделение

SGI объявила о создании нового подразделения, которое будет заниматься развитием, маркетингом, продажей и обслуживание суперкомпьютеров Cray. SGI ведет также переговоры с рядом компаний с целью передать им управление подразделенрием как партнерам. Новое отделение возглавит Steve Oberlin, вице-президент по технологиям отделения

01.04.1999 Shasta Networks представила Subscriber Service System

Компания Shasta Networks предложила новый набор аппаратного и программного обеспечения Subscriber Service System (SSS). Технология ориентирована на телекоммуникационные компании и позволит им увеличить


Публикаций - 132, упоминаний - 152

HPE SGI Cray и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9616 60
Intel Corporation 12644 43
HPE SGI - Silicon Graphics 390 35
AMD - Advanced Micro Devices 4534 28
HP Inc. 5821 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1779 21
Dell EMC 5135 17
Nvidia Corp 3822 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 691 14
Т-Платформы - T-Platforms 408 14
Microsoft Corporation 25469 11
Fujitsu 2087 10
HP - Hewlett-Packard 3655 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2245 7
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 6
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 6
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 82 5
Lenovo Group 2394 5
Dell Technologies - Dell Computer 2183 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2129 5
Google LLC 12412 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1963 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3356 4
Apple Inc 12848 4
Acer Group - Acer Inc 2701 4
Hitachi - Хитачи 1490 4
Nvidia - Mellanox Technologies 95 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 226 3
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 3
Cisco Systems 5282 3
Amazon Inc - Amazon.com 3187 3
X Corp - Twitter 2921 3
Seagate Technology 762 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 402 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 342 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 195 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 395 2
AMD Xilinx 97 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 12
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 6
Tesla Motors 440 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 145 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 471 2
101Hotels.com 456 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Shasta Ventures 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1053 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 2
eBay Inc 1631 2
Walt Disney Company 641 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 494 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1915 1
Ford 429 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 1
Blackstone Group 46 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 38 1
Sequoia Capital 115 1
Berkshire Hathaway 34 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
RBC Capital Markets 59 1
Starship Technologies 17 1
Caterpillar - 90 1
Pangea 7 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 39 1
Alcoa 49 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
IDEC Pharmaceuticals 3 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 19
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 84 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 222 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 361 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 2
UK AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 3 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 664 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1875 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3437 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 450 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 78 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Судебная власть - Judicial power 2434 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1496 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2231 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2287 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1761 94
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21953 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 38
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 597 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9953 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12250 17
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4301 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3611 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19346 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8461 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23333 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10254 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2885 7
Интерконнект 89 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1227 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4886 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7539 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15108 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6803 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6104 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13207 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7254 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 383 5
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 249 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 578 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2655 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 4
Пропускная способность - Bandwidth 1843 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1591 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1091 3
Linux OS 11120 17
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1412 16
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 12
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 11
Nvidia Tesla GPU 191 10
Intel Itanium 645 9
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 9
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 8
Intel x86 - архитектура процессора 2009 7
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 242 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 330 7
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 6
Intel Xeon Phi 38 6
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 87 6
Sunway TaihuLight 19 5
IBM Roadrunner 29 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 181 4
Intel Xeon E 197 4
HPE Apollo 15 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 653 4
HPE Cray 11 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1006 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 58 3
HPE ProLiant 401 3
Nvidia Fermi 28 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 163 3
HPE GreenLake 57 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 860 2
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 2
El Capitan - Суперкомпьютер 17 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 2
C/C++ - Язык программирования 862 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 14 2
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 5
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 4
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Абрамов Сергей 75 3
Чуракова Елена 11 3
Каспаров Гарри 56 2
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 2
Слепухин Андрей 6 2
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 4 2
Abraham Spencer - Абрахам Спенсер 5 2
Scott Steve - Скотт Стив 4 2
Андреев Андрей 33 1
Беленький Александр 36 1
Рафаловский Давид 32 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 123 1
Яппаров Тагир 106 1
Гришин Дмитрий 210 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Ивенев Николай 14 1
Комков Алексей 16 1
Чендаров Андрей 16 1
Химаныч Владимир 9 1
Сушкевич Антон 67 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Кристофари Николай 6 1
Брыкин Арсений 57 1
Шабанов Борис 8 1
Бабаян Борис 15 1
Безиев Адам 5 1
Клюев Леонид 6 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Черных Сергей 16 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 66
Россия - РФ - Российская федерация 159912 29
Япония 13615 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 16
Германия - Федеративная Республика 13014 14
Европа 24753 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 11
США - Калифорния 4792 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 9
Южная Корея - Республика 6917 6
США - Колумбия - Вашингтон 1462 5
Швеция - Королевство 3735 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2556 5
Франция - Французская Республика 8042 5
США - Теннесси 124 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 4
Земля - планета Солнечной системы 10726 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 4
Испания - Королевство 3785 4
Китай - Шанхай 817 3
США - Аляска 244 3
Ирландия - Республика 1033 3
Финляндия - Финляндская Республика 3669 3
Индия - Bharat 5765 3
Израиль 2807 3
Италия - Итальянская Республика 4452 3
Китай - Тайвань 4172 3
Нидерланды 3669 3
Эстония - Эстонская Республика 758 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 2
США - Техас 1022 2
Австралия - Мельбурн 114 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5370 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 2
Дания - Королевство 1323 2
Норвегия - Королевство 1843 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 30
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1664 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 17
Энергетика - Energy - Energetically 5579 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3302 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6011 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4801 8
Физика - Physics - область естествознания 2852 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4369 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2195 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1944 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1307 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9831 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3783 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5338 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2619 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4436 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5399 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 658 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3755 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2352 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2090 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5555 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 2
Закон Мура - Moore's law 210 2
Silicon 490 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 3
Phys.org 972 2
Space Daily 528 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
ScienceDaily 399 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Silicon Strategies 45 2
Wired - Издание 273 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Inquirer 463 1
EE Times 160 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Newsbytes News Network 379 1
cw360 84 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
ComputerWire 51 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 890 1
Bloomberg 1571 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6046 1
NYT - The New York Times 1092 1
WCCFTech - Издание 92 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 6
IDC - International Data Corporation 4954 5
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Internet Stock Report 994 2
Synergy Research Group 47 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
Fortune Global 1000 51 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Fortune Global 500 292 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1676 12
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 10
РАН - Российская академия наук 2052 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 4
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 70 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 2
POSTECH - Pohang University of Science and Technology - Пхоханский университет науки и технологии 9 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 159 1
ТГУ - Томский государственный университет 220 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 20 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 11 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

