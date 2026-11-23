Индексная книга (каталог) CNews*
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Росгидромет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гидрометцентр России Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 31, упоминаний - 44
Росгидромет и организации, системы, технологии, персоны:
|WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 6
|Вильфанд Роман 3 3
|Анцыпович Владимир 6 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Трухин Владимир 3 1
|Суханос Олеся 11 1
|Фадеев Ростислав 1 1
|Скрипник Елена 1 1
|Метнер Максим 6 1
|Соколова Ольга 26 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Иванов Виктор 24 1
|Шмелев Алексей 24 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Малашин Юрий 1 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Литвинчук Анатолий 1 1
|Пронина Антонина 4 1
|Бекиров Руслан 75 1
|Салахов Мякзюм 2 1
|Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|TIBURON Research - Тибурон 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.