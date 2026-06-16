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Росгидромет УГМС Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды

СОБЫТИЯ


16.06.2026 В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 7
22.08.2016 «Техносерв» модернизировал СХД одного из крупнейших в мире хранилищ гидрометеоинформации 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
26.05.2016 МТС оснастила метеостанции и гидрологические посты на территории Бурятии телематическими SIM-картами 1
30.03.2016 «Ланит» разработал и внедрил новое программное обеспечение для автоматических метеостанций в Центральном регионе 2
15.12.2015 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Архангельской и Вологодской областей 7
10.03.2015 «Техносерв» создал Центр сбора, обработки и передачи гидрологической информации для УГМС Республики Татарстан 9
05.11.2013 Росгидромет внедряет унифицированные коммуникации с помощью «Ай-Теко» 1
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах 1
11.06.2013 «Ростелеком» предоставит услуги связи Приволжскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2
26.04.2010 Зарубежные спутники провели детальную съёмку акватории Белого моря 2
03.07.2009 Половодье: мониторинг из космоса 4
20.05.2009 Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга 4
30.03.2007 Мощные компьютеры уточнят прогноз погоды 1
15.12.2006 Новосибирскому центру по гидрометеорологии нужны междугородные каналы связи 1

Публикаций - 16, упоминаний - 45

Росгидромет и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 3
Oracle Corporation 7044 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
ISRO - ANTRIX 20 1
Ростелеком 10829 1
Cisco Systems 5340 1
Microsoft Corporation 25662 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1120 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Ланит Интеграция 218 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 223 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 93 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7354 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3742 3
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 3
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 426 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 2
Оцифровка - Digitization 5116 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7023 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2568 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3715 2
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Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 2
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 996 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
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