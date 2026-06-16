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Росгидромет УГМС Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 45
Росгидромет и организации, системы, технологии, персоны:
|Кржешовская Юлия 14 5
|Копылов Василий 4 2
|Анцыпович Владимир 6 1
|Трухин Владимир 3 1
|Скрипник Елена 1 1
|Глобина Елена 1 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Михалев Сергей 5 1
|Петров Иван 14 1
|Иванов Виктор 23 1
|Захаров Сергей 13 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Мельничук Александр 3 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Малашин Юрий 1 1
|Дорошова Жанна 38 1
|Сомов Михаил 3 1
|Еремин Владимир 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.